Amendă de peste 4.000 de lei pentru șoferi! Puțini români cunosc această regulă, mulți ajung să fie sancționați

Mulți șoferi din România încă se raportează la mitul „schimbului de anvelope după calendar”, deși legea spune cu totul altceva. În realitate, momentul în care devin obligatorii anvelopele de iarnă nu este stabilit de o dată fixă. Necunoașterea acestor reguli poate duce la amenzi de peste 4.000 de lei.

Anvelope de iarnă. Mulți șoferi consideră în continuare că schimbarea anvelopelor trebuie făcută la date fixe din an sau că utilizarea pneurilor de iarnă în sezonul cald ar putea fi sancționată. În realitate, legislația din România nu stabilește astfel de termene calendaristice, iar obligațiile conducătorilor auto sunt raportate exclusiv la condițiile de drum, nu la perioada din an.

Conform regulilor rutiere aplicabile în 2026, nu există o dată oficială de la care anvelopele de iarnă devin obligatorii și nici un termen-limită până la care acestea trebuie înlocuite cu cele de vară. Autoritățile verifică situația concretă din trafic, iar utilizarea anvelopelor de iarnă este impusă doar atunci când carosabilul este acoperit de zăpadă, gheață sau polei. În lipsa acestor condiții, este permisă folosirea oricărui tip de anvelopă omologată, cu respectarea cerințelor tehnice prevăzute de lege.

O altă confuzie frecventă privește folosirea anvelopelor de iarnă în timpul verii. Deși mulți conducători auto cred că acest lucru este interzis, legislația nu prevede sancțiuni pentru circulația cu astfel de pneuri în sezonul cald. Astfel, un vehicul poate circula legal și în lunile de vară echipat cu anvelope de iarnă, inclusiv la temperaturi ridicate, atâta timp cât acestea sunt omologate, respectă dimensiunile recomandate de producător și nu depășesc gradul de uzură admis.

Totuși, specialiștii din domeniul auto atrag atenția că utilizarea anvelopelor de iarnă pe asfalt fierbinte poate avea dezavantaje. Compoziția lor este concepută pentru temperaturi scăzute, ceea ce face ca, în condiții de caniculă, cauciucul să devină mai moale, să se uzeze mai rapid și să își piardă din eficiența optimă.

Un alt efect observat în cazul utilizării anvelopelor de iarnă pe timp de vară este creșterea rezistenței la rulare. Acest fenomen poate duce la un consum mai mare de combustibil, mai ales în cazul deplasărilor frecvente sau al drumurilor lungi. Din acest motiv, chiar dacă legislația permite folosirea anvelopelor de iarnă în sezonul cald, mulți șoferi preferă să monteze anvelope dedicate verii, pentru a obține performanțe mai bune și o eficiență sporită.

Cele mai severe sancțiuni sunt aplicate însă în sezonul rece, atunci când conducătorii auto circulă fără echiparea corespunzătoare pe drumuri afectate de zăpadă, gheață sau polei. În astfel de situații, polițiștii rutieri pot constata contravenția și pot aplica amenzi semnificative. Potrivit reglementărilor în vigoare, circulația fără anvelope de iarnă pe carosabil acoperit de fenomene specifice iernii este încadrată într-o clasă superioară de sancțiuni, iar valoarea amenzii poate depăși 4.000 de lei, în funcție de numărul de puncte-amendă aplicate.