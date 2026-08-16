Franța, Germania și Marea Britanie pregătesc un plan pentru negocierile de pace. Europa vrea să își asigure locul la masa discuțiilor Rusia-Ucraina

Franța, Germania și Marea Britanie, țări care formează nucleul Coaliției de Voință, pregătesc un format propriu pentru negocierea păcii în războiul dintre Rusia și Ucraina. Cele trei state au decis să își unească forțele pentru a se asigura că Europa își păstrează locul la masa negocierilor privind încheierea războiului din Ucraina.

Franța și Germania au rolul principal în conturarea poziției europene în privința negocierilor și a unei eventuale soluții pentru încheierea conflictului. Marea Britanie, care are un nou prim-ministru, urmărește în același timp să mențină relații bune cu administrația președintelui Donald Trump, notează The New York Times, care citează surse europene apropiate dosarului.

Statele europene se așteaptă ca negocierile pentru oprirea războiului să fie conduse de Statele Unite. În acest context, europenii insistă pe lângă administrația Trump să reia dialogul atât cu Moscova, cât și cu Kievul.

Totuși, statele europene consideră că soluționarea războiului din Ucraina și stabilirea viitoarelor relații cu Rusia sunt chestiuni prea importante pentru securitatea și interesele Europei pentru a fi lăsate exclusiv în responsabilitatea administrației de la Washington. Administrația Trump este percepută în Europa drept imprevizibilă.

Europenii urmăresc astfel să se asigure că Statele Unite și Rusia nu vor ajunge la un acord privind Ucraina fără participarea sau consultarea statelor europene. Crearea unui format propriu de negociere de către Franța, Germania și Marea Britanie reprezintă, în acest context, o încercare de consolidare a rolului Europei în eventualele negocieri de pace.

Secretarul de stat american Marco Rubio a anunțat la începutul lunii că administrația Trump va relua eforturile pentru încetarea războiului din Ucraina.

Administrația Trump și-a început mandatul prin lansarea unor negocieri menite să ducă la oprirea conflictului. În cadrul acestor demersuri au fost organizate inclusiv întâlniri directe între reprezentanții Rusiei și Ucrainei.

Ultima rundă de negocieri trilaterale s-a încheiat însă fără un rezultat care să conducă la soluționarea conflictului. Ulterior, la sfârșitul lunii februarie, izbucnirea războiului cu regimul din Iran a determinat administrația Trump să își concentreze atenția asupra situației din Orientul Mijlociu.