Kim Jong-un și Vladimir Putin transmit noi semnale de apropiere. Phenianul încearcă să consolideze sprijinul primit din partea Moscovei

Președintele rus Vladimir Putin i-a transmis liderului nord-coreean Kim Jong-un că Moscova și Phenianul cooperează în toate domeniile și își coordonează eforturile pentru a asigura securitatea și stabilitatea regională.

Liderul rus și-a exprimat încrederea că Rusia și Coreea de Nord vor continua activitatea comună constructivă atât în problemele bilaterale, cât și în cele internaționale, potrivit agenției de stat nord-coreene KCNA, citată de Reuters.

Cu o zi înainte, Kim Jong-un a vizitat Turnul Eliberării din Phenian pentru a aduce un omagiu soldaților sovietici care au luptat împotriva Japoniei în timpul celui de-Al Doilea Război Mondial.

Kim Jong-un a afirmat că moștenirea legăturilor de sânge și a prieteniei de luptă dintre cele două țări a devenit o piatră de temelie a relațiilor lor aflate în continuă dezvoltare.

Totodată, fostul președinte rus Dmitri Medvedev i-a transmis salutări lui Kim Jong-un, potrivit aceleiași agenții din Coreea de Nord.

Schimbul de mesaje și vizita liderului nord-coreean evidențiază aprofundarea relațiilor dintre Moscova și Phenian, evoluție care a generat îngrijorare la nivel internațional în legătură cu sprijinul acordat de Coreea de Nord războiului purtat de Rusia în Ucraina.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a afirmat în repetate rânduri că Rusia utilizează rachete nord-coreene împotriva Ucrainei. El a acuzat Phenianul că furnizează Moscovei rachete și muniție și că a promis trimiterea unui număr suplimentar de trupe pentru susținerea efortului de război.

Analiștii apreciază că Phenianul încearcă să prezinte Asia de Nord-Est ca pe o competiție între blocuri rivale, pentru a-și justifica programele de înarmare și pentru a consolida sprijinul primit din partea Beijingului și a Moscovei.

Cheltuielile destinate armelor nucleare au înregistrat o creștere accelerată în 2025, pe fondul agravării situației de securitate internațională și al programelor de modernizare a arsenalelor militare. Potrivit unui raport al Campaniei Internaționale pentru Abolirea Armelor Nucleare (ICAN), cele nouă state care dețin arme nucleare au alocat anul trecut aproape 119 miliarde de dolari pentru acest domeniu, cu 19% mai mult decât în 2024. În același timp, cercetătorii avertizează că riscul nuclear global este în creștere, pe măsură ce focoasele sunt reintroduse în serviciu activ, iar investițiile pe termen lung în capacități nucleare continuă să se extindă.