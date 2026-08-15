Restricții pentru șoferi începând de luni, 17 august. Vor trebui să folosească rute alternative până la finalul lunii

Circulația pe centura municipiului Bacău va fi închisă începând de luni, 17 august, pentru realizarea lucrărilor de racordare la noile sectoare ale autostrăzii A7, potrivit informațiilor transmise sâmbătă de Inspectoratul de Poliție Județean Bacău.

Măsura va intra în vigoare luni, 17 august, la ora 07:00, și va rămâne valabilă până la data de 31 august. Reprezentanții IPJ Bacău au precizat că tronsonul va fi închis pentru efectuarea lucrărilor necesare conectării centurii la noul tronson al autostrăzii A7.

Pentru șoferii care tranzitează municipiul Bacău au fost stabilite mai multe rute alternative, potrivit IPJ Bacău.

Pentru traseul București – Suceava, pot fi utilizate două variante: DN2 – DJ252D – DJ252B – DJ252 – DN2F – Calea Bârladului (municipiul Bacău) – Calea Romanului (municipiul Bacău) – DN2, respectiv DN2 – DN2T – DN11 – Strada Arcadie Șeptilici (municipiul Bacău) – DN2G – DJ119B – DN15 – DN2U – DN2.

„Tronsonul va fi închis pentru realizarea lucrărilor de racordare la noile sectoare ale autostrăzii”, au precizat reprezentanţii Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ).

Pentru traseul București – Vaslui, ruta ocolitoare recomandată este DN2 – DJ252D – DJ252B – DJ252 – DN2F.

În cazul traseului București – Piatra Neamț, șoferii pot circula pe DN2 – DN2T – DN11 – Strada Arcadie Șeptilici (municipiul Bacău) – DN2G – DJ119B – DN15.

Închiderea temporară a centurii municipiului Bacău este necesară pentru conectarea acesteia la noul tronson al autostrăzii A7, iar autoritățile recomandă utilizarea rutelor alternative pe toată perioada în care restricțiile vor fi în vigoare, între 17 și 31 august.

România ar putea încheia anul 2026 cu până la 100 de kilometri noi de autostradă deschiși circulației, potrivit unei estimări prezentate anterior de ministrul interimar al Transporturilor, Radu Miruță, la inaugurarea lotului Zimbor-Poarta Sălajului de pe Autostrada Transilvania.

Oficialul a afirmat că 2026 va reprezenta un an record pentru numărul de kilometri inaugurați pe A3, proiect care s-a confruntat în trecut cu numeroase întârzieri și blocaje. Tronsonul deschis în județul Sălaj este prima inaugurare de infrastructură rutieră de mare viteză din acest an și marchează, potrivit ministrului, o accelerare semnificativă a ritmului de execuție pe Autostrada Transilvania.