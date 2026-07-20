Se închide una dintre cele mai importante legături spre litoral. Șoferii sunt obligați să ocolească din 21 iulie

Șoferii care vor pleca spre litoral în perioada 21-23 iulie trebuie să fie atenți la noile restricții de circulație anunțate de Direcția Regională de Drumuri și Poduri (DRDP) București. Una dintre cele mai circulate bretele din Nodul Rutier A0/A2 va fi închisă temporar pentru lucrări de reparații, iar traficul către Constanța va fi deviat pe o rută alternativă. Restricțiile apar pe unul dintre cele mai importante noduri rutiere din jurul Capitalei, parte a Autostrăzii A0 București.

Direcția Regională de Drumuri și Poduri București a anunțat că circulația va fi închisă în perioada marți, 21 iulie 2026, ora 07:00 – joi, 23 iulie 2026, ora 23:00, pe Breteaua F din cadrul Nodului Rutier A0/A2.

Este vorba despre breteaua care permite accesul direct al vehiculelor ce circulă pe Autostrada de Centură A0 către Autostrada Soarelui (A2), pe sensul de mers spre Constanța.

Potrivit DRDP București, măsura este necesară pentru executarea unor lucrări de reparații la partea carosabilă.

Restricțiile vin într-o perioadă în care traficul spre litoral este intens, astfel că șoferii trebuie să își planifice din timp deplasarea și să țină cont de eventualele întârzieri.

Pentru menținerea circulației, autoritățile au stabilit o rută ocolitoare în interiorul aceluiași nod rutier.

Astfel, șoferii vor urma următorul traseu:

de pe A0, la kilometrul 52+400, vor coborî pe Autostrada A2 (Calea 2), la kilometrul 13+400;

la kilometrul 13+100 al Autostrăzii A2 vor ieși temporar și vor reveni pe Autostrada A0, la kilometrul 52+400;

de la kilometrul 52+800 al A0 vor coborî din nou pe Autostrada Soarelui (Calea 1), la kilometrul 13+300, continuând deplasarea spre Constanța.

DRDP recomandă conducătorilor auto să respecte semnalizarea temporară instituită în zonă și indicațiile echipelor aflate pe teren.

Breteaua pe care se vor executa lucrările a mai fost închisă și în perioada 3-9 iunie, când au fost realizate alte lucrări de întreținere.

Nodul rutier dintre Autostrada A0 și Autostrada Soarelui este unul dintre cele mai importante puncte de legătură pentru traficul din jurul Bucureștiului, fiind utilizat zilnic de mii de șoferi, în special în sezonul estival, când fluxul de vehicule către litoral crește considerabil.

Cum a fost construită legătura dintre A0 și A2

Porțiunea de aproximativ 10 kilometri care face legătura dintre Autostrada A0 și Autostrada Soarelui a fost deschisă circulației la sfârșitul lunii iulie 2024, după o întârziere de aproximativ trei luni.

Lucrările au fost executate de compania turcă Alsim Alarko, aceeași firmă care a construit loturile 1 și 2 ale Autostrăzii A0 Sud.

Deschiderea acestei legături a permis pentru prima dată conectarea directă dintre sudul Centurii A0 și Autostrada Soarelui, reducând timpii de deplasare pentru traficul de tranzit și pentru șoferii care merg spre litoral.

Autostrada A0 București are o lungime totală de 100,7 kilometri și reprezintă unul dintre cele mai importante proiecte de infrastructură rutieră din România.

Potrivit datelor publicate de platforma 130km.ro, aproximativ 72% din autostradă este deja în exploatare, în timp ce restul de 28% se află în execuție.

Segmentul sudic al Autostrăzii A0 este complet deschis circulației.

Lotul 1 (A2 – CF902 Jilava), cu o lungime de 16,9 kilometri, a fost construit de Alsim Alarko. O primă porțiune de 6 kilometri a fost inaugurată în aprilie 2024, iar restul tronsonului a fost deschis în iulie 2024.

Lotul 2 (CF902 Jilava – DN6), în lungime de 16,3 kilometri, a fost realizat de același constructor. Primii 10 kilometri au fost deschiși în decembrie 2023, iar diferența de traseu în aprilie 2024.

Lotul 3 (DN6 – A1/DJ601), cu o lungime de aproape 18 kilometri, a fost construit de Aktor SA, după preluarea integrală a contractului, și a fost inaugurat în iunie 2025.

Pe segmentul nordic, lucrările continuă pe mai multe loturi.

Lotul 1, dintre DJ601 și DN1 (Corbeanca), are o lungime de 17,5 kilometri și este executat de asocierea Impresa – Pizzarotti – Retter Project Management.

Lotul 2, între DN1 și DN2 (Afumați), în lungime de 19 kilometri, este construit de asocierea SA&PE Construct – Spedition UMB – Tehnostrade și este deja complet deschis circulației, ultima porțiune fiind inaugurată în decembrie 2024.

Lotul 3, dintre DN2 și DN3, are 8,6 kilometri și este executat de China Civil Engineering Construction Corporation. O porțiune de 2,3 kilometri este deja deschisă traficului.

Lotul 4, care asigură legătura dintre DN3 și Autostrada Soarelui (A2), are o lungime de 4,47 kilometri și este realizat de asocierea SA&PE Construct – Spedition UMB – Tehnostrade.

Odată cu finalizarea tuturor loturilor, Autostrada A0 va forma primul inel complet de autostradă din jurul Capitalei, preluând o parte importantă din traficul greu și de tranzit și contribuind la fluidizarea circulației în zona București-Ilfov.