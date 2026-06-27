Autostrada A0 București face un nou pas spre deschidere. Lotul 4 este aproape gata, iar constructorul se pregătește de recepția lucrărilor

Construcția Autostrăzii de Centură A0 București se apropie de o nouă etapă importantă. Lotul 4 al sectorului nordic, cuprins între Pantelimon și Glina, este aproape finalizat, iar constructorul român UMB Spedition se pregătește pentru recepția la terminarea lucrărilor.

Anunțul a fost făcut de directorul general al Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), Cristian Pistol, care precizează că lucrările au ajuns la un stadiu fizic de aproximativ 99%.

Potrivit lui Cristian Pistol, pe șantier au mai rămas doar câteva operațiuni tehnice necesare pentru finalizarea completă a proiectului.

„Constructorul român (UMB Spedition) se pregătește de recepția la terminarea lucrărilor pe întregul lot (4,47 km).”

În prezent, echipele din teren lucrează la ultimele detalii înainte de recepție.

„În momentul de față se execută ultimele operațiuni în șantier:

montarea unor tuburi pentru scurgerea apelor,

aplicarea stratului de protecție anticorozivă pe elementele de beton de la suprastructura podului peste Lacul Cernica (1,3 km), cea mai complexă structură de pe acest lot.”

Podul peste Lacul Cernica este una dintre cele mai spectaculoase și dificile structuri construite pe actualul traseu al Autostrăzii A0 Nord, având o lungime de aproximativ 1,3 kilometri.

Directorul CNAIR precizează că proiectul este aproape încheiat din punct de vedere tehnic.

„Stadiul fizic a ajuns la aproape 99%, iar în șantier lucrează 100 de muncitori și 11 utilaje.”

În această etapă, activitatea este concentrată pe finalizarea lucrărilor de detaliu și pe pregătirea documentației necesare pentru recepția investiției.

Sectorul Pantelimon – Glina are o lungime de 4,47 kilometri și reprezintă una dintre verigile importante ale viitoarei centuri de mare viteză a Capitalei.

Potrivit lui Cristian Pistol, odată pus în funcțiune, acest tronson va realiza conexiunea directă dintre Autostrada A0 și Autostrada A2 București – Constanța.

„Acest lot va asigura conexiunea cu autostrada A2 (București-Constanța).”

Prin această legătură, traficul de tranzit va putea evita Capitala, iar șoferii care circulă spre litoral sau spre estul țării vor beneficia de o alternativă mai rapidă și mai sigură.

Deși lucrările sunt aproape încheiate, șoferii vor mai avea de așteptat până când vor putea circula pe acest sector.

Cristian Pistol explică faptul că deschiderea traficului depinde de finalizarea unui alt tronson al Autostrăzii A0 Nord.

„Pentru a putea fi deschisă circulația însă, trebuie finalizate lucrările de pe lotul 3 (#Afumați – #Pantelimon), în lipsa căruia lotul 4 nu are descărcare.”

Cu alte cuvinte, chiar dacă Lotul 4 va fi recepționat, acesta nu poate fi utilizat independent deoarece nu este încă legat de restul traseului prin Lotul 3.

Contractul pentru execuția Lotului 4 are o valoare de 312,63 milioane de lei, fără TVA.

„Valoarea contractului este de 312,63 milioane lei (fără TVA), iar finanțarea este asigurată prin Programul Transport (PT) 2021-2027.”

Fondurile provin din Programul Transport 2021–2027, unul dintre principalele instrumente prin care România finanțează marile proiecte de infrastructură rutieră cu sprijin european.

Autostrada A0 București este proiectată să formeze primul inel complet de mare viteză în jurul Capitalei și să preia o mare parte din traficul de tranzit care traversează în prezent Bucureștiul.

După finalizarea tuturor loturilor, A0 va conecta principalele autostrăzi ale țării, inclusiv A1 București – Pitești, A2 București – Constanța și A3 București – Ploiești, reducând timpul de deplasare și decongestionând actuala Centură a Capitalei.

Recepția Lotului 4 reprezintă un nou pas înainte pentru acest proiect strategic, însă deschiderea circulației va depinde de finalizarea lucrărilor pe Lotul 3, tronsonul care va asigura continuitatea traseului și accesul rutier către Autostrada Soarelui.