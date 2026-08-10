Un nou tronson din Autostrada Transilvania se deschide marți. Șoferii vor putea circula pe încă 12 kilometri de autostradă

Rețeaua de autostrăzi din România se extinde marți, 11 august, cu un nou tronson al Autostrăzii Transilvania. Cei 12,24 kilometri dintre Zimbor și Poarta Sălajului vor fi deschiși circulației începând cu ora 16:00.

Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a confirmat luni deschiderea noului segment al Autostrăzii Transilvania, situat în județul Sălaj. Tronsonul are o lungime de 12,24 kilometri, iar accesul șoferilor va fi posibil prin nodurile rutiere Zimbor și Românași.

„Începând cu ora 16.00, se va deschide circulația pe acest nou lot de autostradă, în lungime de 12,24 km, între nodurile rutiere de la Zimbor și Românași”, a transmis CNAIR.

Pregătirile pentru recepția lucrărilor au început încă de la sfârșitul săptămânii trecute. Directorul CNAIR, Cristian Pistol, anunța pe 7 august că echipa tehnică a companiei se afla deja pe șantier pentru procedurile necesare recepției.

În același timp, constructorul român UMB lucra la ultimele intervenții înainte de deschiderea traficului. Lucrările rămase includeau montarea parapetului în zona deschiderilor tehnologice utilizate pentru accesul provizoriu și finalizarea zidului de sprijin de la kilometrul 21.

Deschiderea tronsonului Zimbor – Poarta Sălajului reprezintă încă un pas în planul autorităților de a extinde sectoarele funcționale ale Autostrăzii Transilvania.

Ținta pentru sfârșitul anului 2026 este ca șoferii să poată circula pe autostradă dinspre Oradea către Cluj, cu o singură discontinuitate.

Sectorul care va rămâne nefinalizat este Poarta Sălajului – Nușfalău, unde se construiește tunelul Meseș.

Lucrările continuă și pe alte sectoare ale Autostrăzii Transilvania. Secretarul de stat în Ministerul Transporturilor, Horațiu Cosma, anunța la sfârșitul lunii iulie că tronsonul Chiribiș – Biharia, cu o lungime de aproximativ 30 de kilometri, ar putea fi deschis circulației până la finalul anului.

Dacă termenul va fi respectat, șoferii ar putea utiliza sectorul cu aproximativ cinci luni mai devreme decât prevedea calendarul contractual.

Horațiu Cosma a arătat că Autostrada Transilvania a fost asociată timp de ani de zile cu întârzieri și termene nerespectate, însă situația începe să se schimbe pe mai multe șantiere. Oficialul a prezentat tronsonul Chiribiș – Biharia drept unul dintre exemplele în care mobilizarea constructorului ar putea permite finalizarea lucrărilor înainte de termen.

Deschiderea de marți adaugă astfel 12,24 kilometri la sectoarele pe care se poate circula deja pe Autostrada Transilvania, în timp ce autoritățile urmăresc punerea în trafic a altor tronsoane până la sfârșitul anului.