O fabrică din România și-a închis porțile după 15 ani. Aproape 100 de angajați, afectați de concedieri

O fabrică de componente auto din Jibou, județul Sălaj, și-a încetat activitatea pe 30 iulie 2026, după 15 ani de funcționare. În urma închiderii, 96 de angajați sunt afectați de concedieri colective. Numărul este mai mic decât cel anunțat inițial autorităților. Este al doilea caz de disponibilizare colectivă înregistrat în Sălaj de la începutul acestui an.

Concedierile de la fabrica de componente auto din Jibou vizează 96 de salariați, după ce compania a decis să închidă punctul de lucru deschis în oraș în anul 2011. Activitatea unității a fost oprită oficial la 30 iulie.

Inițial, compania informase Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă (AJOFM) Sălaj că disponibilizarea colectivă urma să afecteze 116 persoane. Ulterior, societatea a revenit asupra notificării și a redus cu 20 numărul angajaților incluși în procedură.

Directorul AJOFM Sălaj a explicat că, între cele două notificări, este posibil ca o parte dintre salariații vizați inițial să își fi găsit alte locuri de muncă.

„A fost vorba de 96 de persoane. O primă notificare a fost de 116 persoane şi au revenit la 96. Între timp, poate unele dintre ele au reuşit să se încadreze în muncă”, a explicat acesta.

Unitatea din Jibou avea o prezență de aproximativ 15 ani pe piața locală, punctul de lucru fiind deschis în 2011. Închiderea fabricii aduce astfel o nouă disponibilizare colectivă într-un județ în care rata șomajului depășea 6% la sfârșitul lunii mai.

Cazul fabricii auto este a doua concediere colectivă notificată în județul Sălaj în cursul anului 2026. Prima situație de acest tip fusese înregistrată cu doar câteva luni înainte, într-un alt sector al economiei locale.

În aprilie 2026, o companie din localitatea Surduc, care desfășura activități în domeniul prelucrării lemnului, a decis la rândul său să își închidă activitatea.

În acest caz, procesul de disponibilizare s-a desfășurat etapizat și i-a vizat pe toți cei 73 de salariați ai societății. Prin urmare, cele două concedieri colective înregistrate în Sălaj în acest an au afectat împreună 169 de locuri de muncă.

Datele oficiale ale AJOFM arată că, la sfârșitul lunii mai 2026, rata șomajului în județul Sălaj ajunsese la 6,37%.

În evidențele instituției figurau la acel moment 5.688 de persoane fără loc de muncă. Datele sunt anterioare închiderii fabricii de componente auto din Jibou și disponibilizării celor 96 de salariați.