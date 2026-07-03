O mare companie auto pregătește concedieri de proporții. Până la 100.000 de angajați vor pleca, iar patru fabrici riscă să fie închise

Volkswagen Group pregătește unul dintre cele mai ample programe de restructurare din istoria industriei auto, potrivit informațiilor publicate de Financial Times. Planul, care urmează să fie analizat luna viitoare de Consiliul de Supraveghere al companiei, prevede eliminarea a până la 100.000 de locuri de muncă și închiderea a patru fabrici. Măsurile sunt motivate de presiunea concurenței din China, de costurile ridicate ale tranziției către automobile electrice și de necesitatea reducerii cheltuielilor.

Volkswagen Group intenționează să implementeze un program amplu de restructurare care ar putea afecta aproape unul din șase angajați ai companiei la nivel mondial. Conform informațiilor publicate de Financial Times, proiectul urmează să fie prezentat luna viitoare Consiliului de Supraveghere și include concedierea a până la 100.000 de salariați, precum și închiderea a patru unități de producție.

Dacă planul va fi aprobat în forma analizată în prezent, restructurarea va deveni una dintre cele mai mari din istoria mediului corporativ internațional. Dimensiunea măsurilor ar depăși inclusiv programele de reorganizare derulate de General Motors și IBM în anii 1990, considerate până acum printre cele mai ample restructurări din sectorul privat.

Compania are în prezent aproximativ 625.000 de angajați la nivel global, iar reducerea propusă ar reprezenta o schimbare majoră a structurii operaționale, în contextul în care producătorul german încearcă să își adapteze modelul de afaceri la noile condiții din industria auto.

Programul de restructurare vine la scurt timp după ce Volkswagen a finalizat vânzarea participației majoritare din divizia de motoare marine Everllence, într-o tranzacție evaluată la aproximativ 10 miliarde de euro. Operațiunea este parte a strategiei prin care grupul încearcă să își consolideze resursele financiare înaintea unei transformări de amploare.

Directorul general Oliver Blume urmărește accelerarea procesului de reorganizare a celui mai mare constructor auto din Germania, într-o perioadă în care producătorii europeni se confruntă cu o concurență tot mai puternică din partea companiilor chineze și cu investiții semnificative necesare pentru dezvoltarea noilor generații de automobile electrice.

De la preluarea conducerii companiei, în septembrie 2022, valoarea acțiunilor Volkswagen aproape s-a înjumătățit, evoluție care reflectă dificultățile întâmpinate de industria auto europeană în contextul schimbărilor tehnologice și al competiției globale.

Pe lângă reducerea personalului și închiderea unor fabrici, conducerea analizează și posibilitatea valorificării altor active ale grupului. Fondurile obținute ar urma să fie utilizate pentru acoperirea costurilor restructurării și pentru finanțarea investițiilor în viitoarele modele electrice, dezvoltarea tehnologiilor digitale și adaptarea companiei la noile cerințe ale pieței auto.