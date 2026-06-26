Volkswagen pregătește cea mai mare restructurare din istoria companiei. Câți angajați vor fi concediați

Volkswagen pregătește cea mai amplă restructurare din istoria companiei. Până la 100.000 de locuri de muncă ar putea fi eliminate

Grupul Volkswagen analizează un plan de reorganizare de amploare, care ar putea duce la eliminarea a până la 100.000 de locuri de muncă la nivel mondial și la închiderea a patru unități de producție din Germania.

Dacă măsurile vor fi puse în aplicare, restructurarea ar depăși semnificativ planurile anunțate anterior. Volkswagen are aproximativ 657.000 de angajați la nivel global, iar noul scenariu ar însemna reducerea unui număr de salariați de două ori mai mare decât cel estimat până acum.

Potrivit publicației germane, directorul executiv Oliver Blume a prezentat deja consiliului de administrație un plan de reorganizare. O altă sursă din interior susține că documentul nu stabilește un număr exact al posturilor care vor fi eliminate, pentru a permite modificări ulterioare în funcție de evoluția procesului.

Pe lângă reducerea numărului de angajați, planul ar include și închiderea treptată a patru fabrici. Este vorba despre unitățile Volkswagen din Hanovra, Zwickau și Emden, precum și despre fabrica Audi din Neckarsulm, landul Baden-Württemberg.

Conform informațiilor apărute, activitatea acestor unități ar urma să înceteze după retragerea din producție a modelelor fabricate în prezent. Deocamdată nu este clar în ce mod ar putea fi implementate aceste măsuri, având în vedere prevederile legislației muncii și contractele colective existente.

La Volkswagen este valabilă o garanție a locurilor de muncă până la sfârșitul anului 2030, iar la Audi această protecție se extinde până la finalul anului 2033. Aceste angajamente pot influența calendarul și modalitatea în care eventualele restructurări vor fi aplicate.

Planul analizat nu s-ar limita la reducerea personalului și la închiderea unor fabrici. Potrivit acelorași surse, grupul intenționează să modifice și structura organizațională.

Marca principală Volkswagen și divizia de componente ar urma să fie separate de grup și reorganizate ca entități independente. O astfel de structură ar putea facilita, în viitor, listarea pe piața de capital a unor mărci provenite din aceste divizii.

Informațiile indică faptul că reorganizarea este gândită ca parte a unui proces mai amplu de adaptare a companiei la schimbările din industria auto și la presiunile economice cu care se confruntă producătorul german.

Planurile de restructurare apar pe fondul unor rezultate financiare mai slabe înregistrate de Volkswagen. În primul trimestru al anului 2026, profitul net al grupului a scăzut cu 28%, până la 1,56 miliarde de euro, iar veniturile s-au diminuat cu 2%, ajungând la 75,7 miliarde de euro.

Directorul financiar Arno Antlitz a atras atenția asupra dificultăților cu care se confruntă compania și a declarat: „Reducerile de costuri planificate până acum nu sunt suficiente. Dacă nu reușim să realizăm acest lucru, ne riscăm viitorul.”

Pe lângă evoluția rezultatelor financiare, Volkswagen resimte și impactul tarifelor impuse de Statele Unite. Potrivit lui Antlitz, acestea generează un cost suplimentar estimat la aproximativ patru miliarde de euro anual.

În același timp, grupul a raportat o scădere de 20% a vânzărilor în China, cea mai importantă piață individuală pentru companie. În această perioadă, producători chinezi precum BYD și-au consolidat poziția pe piața internă și își extind tot mai vizibil prezența și în Europa.