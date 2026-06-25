Anunțul zilei de la Oracle București: decizie care afectează peste 500 de angajați
SURSA FOTO: Dreamstime „Acţiunile Oracle au scăzut cu circa 4%, joi, 11 septembrie”
Oracle a anunțat la București o nouă rundă de restructurări, prin care aproximativ 500 de angajați din România urmează să fie concediați. Decizia vine după o reducere similară realizată anul trecut, când alți circa 400 de salariați au fost afectați de măsuri de reorganizare.
Val de concedieri la Oracle România: ce se întâmplă în spatele deciziei anunțate la București
Compania continuă astfel ajustările de personal pe fondul schimbărilor din industria tehnologică. Măsura este parte a unei restructurări mai ample și a adaptării modelului de business la noile direcții din sector.
Potrivit unor surse ZF, angajații din România au început să fie informați începând de dimineață. Procesul de notificare se desfășoară treptat, pe departamente, în funcție de reorganizarea internă.
Reprezentanții companiei nu au oferit detalii suplimentare privind criteriile de selecție. Informațiile au apărut pe fondul unor schimbări globale anunțate anterior de companie.
Restructurări la nivel global și impact financiar
La nivel internațional, Oracle a renunțat la aproximativ 21.000 de angajați în ultimul an, potrivit raportului anual al companiei. Numărul total al salariaților a scăzut de la aproximativ 162.000 la circa 141.000 de angajați cu normă întreagă.
Raportul a fost citat de BBC și indică o ajustare semnificativă a structurii organizaționale. Reorganizarea este legată de orientarea tot mai puternică spre tehnologiile de inteligență artificială.
În documentul financiar este menționat că „Implementarea tehnologiilor AI în operaţiunile noastre au avut ca rezultat, şi ar putea continua să aibă ca rezultat reduceri ale numărului de angajaţi”.
Declarația reflectă direcția strategică a companiei în raport cu automatizarea și optimizarea proceselor interne. Reducerile reprezintă aproximativ 13% din forța de muncă totală a companiei. Aceste ajustări sunt corelate cu investițiile majore în infrastructura de inteligență artificială.
Val de ajustări în industria tehnologică
Fenomenul concedierilor nu se limitează la un singur jucător din industrie, ci apare în mai multe companii mari de tehnologie. Amazon și Meta au redus, de asemenea, mii de posturi în ultimele luni, pe fondul accelerării investițiilor în AI. Estimările din piața muncii indică peste 100.000 de locuri de muncă eliminate în sectorul tehnologic într-un an. Tendința este asociată cu restructurarea operațiunilor și optimizarea costurilor.
În aprilie, Oracle a realizat noi reduceri de personal, descrise în spațiul public drept „concedieri masive”, însă amploarea exactă a devenit clară ulterior. Raportul anual arată că firma a alocat aproximativ 1,8 miliarde de dolari pentru plăți compensatorii și costuri de restructurare. În anul financiar precedent, aceste costuri s-au ridicat la circa 374 milioane de dolari. Diferența evidențiază amploarea procesului de reorganizare.
Cofondatorul companiei este Larry Ellison, care ocupă și funcția de director de tehnologie al Oracle. La nivel local, compania operează centre importante în București și Iași. Datele publice indică peste 4.100 de angajați în cele două orașe. Activitatea din România face parte din rețeaua globală de servicii și dezvoltare a companiei.
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