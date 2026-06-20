Cei mai bogați fotbaliști de la CM 2026. Doi dintre ei au depășit pragul istoric

Cupa Mondială 2026 se prefigurează drept cea mai profitabilă ediție din istoria competiției, cu încasări estimate de FIFA la aproximativ 13 miliarde de dolari. Dincolo de veniturile generate de organizatori și cluburi, turneul reunește și unii dintre cei mai bogați sportivi ai planetei, jucători care și-au construit averi impresionante atât din fotbal, cât și din afaceri dezvoltate în afara terenului.

Vedetele prezente la competiție nu mai sunt doar performeri sportivi, ci și antreprenori cu investiții în hoteluri, cluburi de fotbal, tehnologie, fitness sau alte domenii cu potențial ridicat de creștere. Doi dintre participanții la turneul final au depășit deja pragul de un miliard de dolari avere.

Potrivit unei analize realizate de Business Insider pe baza datelor Forbes, Cristiano Ronaldo și Lionel Messi ocupă primele poziții în clasamentul celor mai bogați fotbaliști care vor evolua la Cupa Mondială 2026.

Estimările nu iau în calcul doar salariile obținute de sportivi. Sunt incluse veniturile comerciale, afacerile și participațiile deținute de aceștia, în timp ce majoritatea câștigurilor provenite din investiții financiare nu sunt contabilizate.

La 41 de ani, căpitanul Portugaliei se pregătește pentru a șasea participare la o Cupă Mondială, o performanță fără precedent în fotbalul masculin. În ultimele 12 luni, Cristiano Ronaldo a obținut aproximativ 300 de milioane de dolari. Din această sumă, circa 235 de milioane provin din contractul semnat cu Al-Nassr, iar restul din sponsorizări și activități comerciale. Averea sa este estimată la aproximativ 1,2 miliarde de dolari.

De-a lungul ultimului deceniu, portughezul a dezvoltat unul dintre cele mai puternice branduri personale din sportul mondial. Marca CR7 este asociată cu numeroase produse, de la articole vestimentare și încălțăminte până la parfumuri și accesorii.

Ronaldo este implicat și în industria hotelieră prin parteneriatul cu grupul Pestana, care operează hoteluri în Lisabona, Madrid, Marrakech și New York. Tot sub brandul CR7 funcționează o rețea de săli de fitness realizată împreună cu compania americană Crunch Fitness.

Compania Insparya, specializată în tratamente și transplant de păr, reprezintă o altă investiție importantă a fotbalistului. Afacerea deține clinici în mai multe state europene.

Lionel Messi a ales o strategie diferită de cea a rivalului său portughez. Căpitanul Argentinei și-a construit averea fără o expunere mediatică la fel de agresivă, însă valoarea patrimoniului său este estimată la aproximativ 1,1 miliarde de dolari.

În ultimul an, Messi a încasat în jur de 140 de milioane de dolari, veniturile fiind împărțite aproape egal între activitatea sportivă și contractele comerciale.

Transferul la Inter Miami s-a transformat într-o mutare cu impact major și din punct de vedere financiar. Pe lângă salariul negociat, acordul îi oferă beneficii comerciale și posibilitatea de a deveni acționar al clubului american.

Valoarea clubului a crescut puternic după sosirea starului argentinian. În 2026, Inter Miami a fost evaluat de Forbes la aproximativ 1,35 miliarde de dolari, devenind cel mai valoros club din Major League Soccer.

Messi controlează și lanțul hotelier MiM Hotels, lansat în 2017 și administrat de grupul spaniol Meliá Hotels International. Rețeaua este prezentă în mai multe destinații turistice din Spania și Andorra.

Pe lângă colaborarea de lungă durată cu Adidas, argentinianul are parteneriate comerciale cu Lay’s, Michelob Ultra și Lowe’s. În ultimii ani și-a extins activitatea în zona producției media prin compania 525 Rosario și pe piața băuturilor sportive prin brandul Mas+.

La 27 de ani, Kylian Mbappé este unul dintre liderii noii generații de fotbaliști care își construiesc averea încă din perioada de vârf a carierei. Atacantul Franței a câștigat aproximativ 95 de milioane de dolari în ultimele 12 luni, dintre care aproape 70 de milioane provin din contractul cu Real Madrid.

Prin intermediul companiei de investiții Coalition Capital, Mbappé a devenit în 2024 acționar majoritar la Stade Malherbe Caen, club cu tradiție în fotbalul francez.

Fotbalistul a investit și în SailGP, competiția internațională de navigație creată de omul de afaceri Larry Ellison, dar și în Sorare, platformă de colecționare digitală bazată pe tehnologia blockchain.

Strategia francezului se diferențiază de cea adoptată de mulți dintre predecesorii săi, accentul fiind pus pe tehnologie și active digitale, mai degrabă decât pe investiții imobiliare.

Erling Haaland se numără printre cei mai bine remunerați fotbaliști ai momentului după semnarea contractului pe termen lung cu Manchester City. În ultimul an, atacantul norvegian a obținut aproximativ 80 de milioane de dolari. Una dintre cele mai neobișnuite investiții ale sale este implicarea în Norway Chess, cea mai importantă competiție de șah din Scandinavia.

Proiectul urmărește dezvoltarea unui circuit internațional care să crească atractivitatea comercială a șahului pentru sponsori și televiziuni, după modelul marilor competiții sportive.

La rândul său, Vinícius Júnior a înregistrat venituri estimate la aproximativ 60 de milioane de dolari în ultimele 12 luni. Starul Braziliei și al lui Real Madrid beneficiază de contracte comerciale cu Nike, Gatorade, Pepsi și EA Sports. Brazilianul a ales să investească direct în fotbal și face parte din grupul de investitori care a achiziționat pachetul majoritar de acțiuni al clubului portughez FC Alverca.

Modelul urmat este asemănător celui adoptat de David Beckham și Kylian Mbappé, bazat pe transformarea notorietății sportive în participații la cluburi cu potențial de creștere a valorii pe termen lung.

Hotelurile, cluburile de fotbal, companiile de tehnologie, platformele digitale, industria fitnessului și produsele de consum se numără printre principalele domenii către care se îndreaptă investițiile marilor vedete prezente la Cupa Mondială 2026. Pentru mulți dintre acești jucători, activitatea antreprenorială a devenit o componentă importantă a strategiei financiare dezvoltate în paralel cu performanțele sportive.