Cupa Mondială 2026 aduce premii record. FIFA va distribui 727 de milioane de dolari echipelor participante

Cupa Mondială din 2026 va intra în istorie nu doar prin formatul extins la 48 de echipe, ci și prin sumele fără precedent puse în joc de FIFA. Organizația a anunțat un fond total de premiere de 727 de milioane de dolari, cel mai mare acordat vreodată la o competiție de fotbal.

Turneul găzduit de Statele Unite ale Americii, Canada și Mexic confirmă transformarea Campionatului Mondial într-unul dintre cele mai profitabile evenimente sportive din lume.

Pentru prima dată, toate echipele calificate la turneul final vor primi sume importante indiferent de rezultatele obținute pe teren. Fondul total de premiere ajunge la 727 de milioane de dolari, cu aproape 50% peste nivelul ediției precedente din Qatar.

Fiecare selecționată calificată va încasa automat cel puțin 10,5 milioane de dolari. Din această sumă, 9 milioane de dolari reprezintă bonusul pentru participare, iar alte 1,5 milioane de dolari sunt destinate pregătirii și costurilor logistice. Restul fondurilor vor fi distribuite în funcție de performanțele sportive din timpul competiției.

Cea mai mare recompensă financiară va reveni echipei care va câștiga trofeul mondial.

Potrivit grilei stabilite de FIFA, campioana va primi 50 de milioane de dolari, vicecampioana 33 de milioane de dolari, iar ocupantele locurilor trei și patru vor încasa 29, respectiv 27 de milioane de dolari. Echipele care vor ajunge în sferturile de finală vor primi câte 19 milioane de dolari, iar formațiile eliminate în optimile de finală vor încasa câte 15 milioane de dolari.

Dacă sunt luate în calcul și bonusurile acordate pentru participare și pregătire, câștigătoarea Cupei Mondiale poate depăși pragul de 60 de milioane de dolari.

Ediția din 2026 va fi prima organizată în noul format cu 48 de participante. Pentru FIFA, această schimbare înseamnă mai multe meciuri, audiențe mai mari și venituri suplimentare din drepturi TV, sponsorizări și marketing.

Pentru federațiile naționale, calificarea la turneul final devine și mai valoroasă din punct de vedere financiar. În multe cazuri, sumele obținute la Cupa Mondială pot finanța proiecte de infrastructură sportivă, academii de juniori și programe de dezvoltare pe termen lung. Pentru numeroase federații din Africa, Asia, America Centrală sau Europa de Est, participarea la competiție poate genera venituri comparabile cu bugetele anuale ale organizațiilor.

Dincolo de premiile acordate echipelor, Cupa Mondială 2026 este așteptată să devină cea mai profitabilă competiție organizată vreodată de FIFA. Organizarea majorității meciurilor în Statele Unite ale Americii oferă acces la cea mai mare piață sportivă din lume și la contracte comerciale de valoare foarte mare.

Analiștii estimează că veniturile generate de drepturile de televizare, sponsorizări, marketing și vânzarea biletelor vor depăși cu mult fondul de premiere pus în joc. Astfel, turneul din 2026 consolidează poziția fotbalului ca cel mai profitabil sport la nivel global.

Pe lângă premiile uriașe puse în joc, Cupa Mondială 2026 va reuni și cei mai bine plătiți fotbaliști ai planetei.

Cristiano Ronaldo ocupă primul loc în clasamentul veniturilor, cu câștiguri estimate la 295 de milioane de dolari în ultimele 12 luni. Portughezul este urmat de Lionel Messi, cu 140 de milioane de dolari, și de francezul Kylian Mbappé, cu 100 de milioane de dolari. În topul primilor cinci se mai află Erling Haaland și Vinicius Junior.

Potrivit estimărilor, cei mai bine plătiți 11 jucători care vor participa la Cupa Mondială au acumulat împreună venituri de aproape un miliard de dolari în ultimul an.