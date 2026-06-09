Audiențe TV și radio în luna mai. Pro TV rămâne lider, iar Radio ZU trece pe primul loc în București

Luna mai a adus schimbări importante atât pe piața televiziunilor, cât și pe cea a radiourilor. Deși liderii și-au păstrat în mare parte pozițiile, mai multe posturi au înregistrat scăderi de audiență, iar câțiva jucători au reușit să iasă în evidență prin creșteri semnificative.

Cele mai notabile evoluții au fost avansul DigiSport 1 în clasamentul televiziunilor și schimbarea de lider pe piața radio din București, unde Radio ZU a depășit Kiss FM pe publicul comercial.

La nivel național, Pro TV continuă să fie cea mai urmărită televiziune din România în intervalul de prime-time, cu o medie de 960.000 de telespectatori pe minut. Totuși, postul a coborât sub pragul de un milion de telespectatori și este televiziunea care a înregistrat cea mai mare scădere față de luna precedentă, potrivit paginademedia.ro.

Antena 1 ocupă în continuare poziția secundă, cu o medie de 776.000 de telespectatori. Deși cifrele sunt ușor mai mici decât în aprilie, postul a avut o evoluție mai stabilă și chiar a crescut în mediul urban.

Kanal D își menține locul al treilea, cu o medie de 611.000 de telespectatori în prime-time. Evoluția sa a fost relativ constantă, iar pe publicul comercial a reușit chiar să înregistreze un plus.

Cea mai importantă creștere din clasament aparține DigiSport 1. Canalul sportiv a avansat pe toate segmentele de public și a ajuns la o medie de 267.000 de telespectatori la nivel național.

Performanța i-a permis să urce confortabil pe locul cinci și să se apropie de România TV. În mediul urban, DigiSport 1 a depășit chiar postul de știri și a urcat pe poziția a patra în clasament.

Pe segmentul televiziunilor de știri, România TV a fost singurul post important care a înregistrat o creștere consistentă la nivel național. Audiența medie a ajuns la peste 280.000 de telespectatori pe minut.

În schimb, Antena 3 CNN, Realitatea Plus, Digi24 și B1 TV au încheiat luna cu rezultate mai slabe decât în aprilie.

În mediul urban, România TV rămâne liderul categoriei, urmată de Antena 3 CNN și Realitatea Plus. Pe publicul comercial, România TV ocupă tot prima poziție, fiind urmată de Digi24 și Antena 3 CNN.

Pe piața radio, cea mai importantă schimbare s-a produs în Capitală. Radio ZU a devenit cel mai ascultat post pe publicul comercial, depășind Kiss FM, mai transmite paginademedia.ro.

Cu un an în urmă, cele două stații erau aproape la egalitate. Între timp, Kiss FM a pierdut câteva zeci de mii de ascultători, în timp ce scăderea Radio ZU a fost mult mai redusă.

O altă evoluție remarcată este cea a Rock FM, care a intrat în top trei în București și a depășit Magic FM.

Tot în Capitală, Radio Guerrilla a urcat în primele zece posturi pe publicul comercial, în timp ce Pro FM a ieșit din acest clasament.

În mediul urban, Kiss FM continuă să fie cea mai ascultată stație radio pe publicul comercial, chiar dacă a înregistrat o scădere importantă a numărului de ascultători.

Radio ZU și Europa FM își păstrează locurile imediat următoare în clasament.

Magic FM este una dintre surprizele perioadei analizate. Postul a câștigat aproximativ 51.000 de ascultători pe publicul comercial din mediul urban și a urcat pe poziția a patra.

La nivel național, ordinea din clasament rămâne neschimbată. Kiss FM este lider, urmat de Radio ZU și Europa FM. Toate cele trei stații au pierdut însă un număr semnificativ de ascultători comparativ cu perioada similară a anului trecut.

În schimb, Magic FM și Digi FM au înregistrat creșteri, iar Rock FM a continuat să avanseze și la nivel național.