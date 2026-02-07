Serviciile de televiziune, fie prin cablu, fie prin satelit, sunt disponibile la prețuri relativ accesibile, începând de la aproximativ 25–30 de lei pe lună, costul final variind în funcție de furnizor, numărul de canale alese și eventualele pachete „bundle” care includ și internet.

Digi (RCS & RDS) rămâne cel mai popular furnizor datorită tarifelor reduse. Abonamentul de cablu digital pornește de la circa 30 lei pe lună, oferind peste 160 de canale și primul echipament Smart Cam sau decodor gratuit. Pentru cablu analogic, prețul este de aproximativ 26 lei lunar, iar serviciul prin satelit, destinat zonelor fără acoperire prin fibră, se încadrează în aceeași gamă de tarife.

Orange propune diverse opțiuni prin cablu sau satelit, adesea integrate în pachetele Orange Love. Abonamentele încep de la circa 6–9 euro pe lună (aproximativ 30–45 lei), în funcție de pachetul ales, iar primul decodor este, de regulă, inclus, în timp ce echipamentele suplimentare presupun o chirie de aproximativ 11 lei pe lună. Instalarea poate fi gratuită în cazul contractelor pe 24 de luni.

Vodafone se concentrează pe platforma interactivă Vodafone TV+, care permite funcții precum pauză sau înregistrare. Pachetele încep de la 7–10 euro pe lună (35–50 lei), fiind mai avantajoase atunci când sunt achiziționate împreună cu internet fix. De obicei, chiria echipamentului este inclusă în abonamentul standard.

Focus Sat, care oferă televiziune prin satelit sau aplicație, este potrivit pentru zonele rurale sau pentru cei care preferă accesul fără cabluri. Tarifele pentru pachetele de bază pornesc de la aproximativ 35–40 lei pe lună, iar serviciul „preplătit” permite reîncărcarea doar atunci când este necesar.

În Germania, costul televiziunii se compune dintr-o taxă obligatorie pentru fiecare gospodărie și, opțional, abonamente suplimentare la furnizori privați. Taxa publică pentru radio și televiziune, cunoscută sub denumirea de Rundfunkbeitrag, este datorată indiferent dacă locuința deține televizor sau folosește servicii publice, și are rolul de a finanța posturile publice precum ARD, ZDF și Deutschlandradio. În prezent, taxa lunară este de 18,36 euro, de regulă plătibilă trimestrial, echivalentul a 55,08 euro. Persoanele care primesc ajutor social sau studenții beneficiari de BAföG pot solicita scutirea de la plată.

Pentru cei care doresc acces la canale suplimentare, precum HD, sport sau filme, există opțiuni prin cablu, satelit sau internet (IPTV). Telekom, prin serviciul MagentaTV, oferă pachete de la aproximativ 10 euro pe lună pentru varianta de bază Smart, prețul crescând până la 21,98 euro pentru pachetele care includ platforme de streaming precum Netflix sau Disney+, cu promoții ocazionale ce pot reduce costul la 0 euro în primele șase luni pentru contractele de 24 de luni. Vodafone, prin GigaTV, percepe aproximativ 9,99 euro pe lună în primele luni, prețul majorându-se ulterior la 14,99 euro, oferind peste 100 de canale, majoritatea în HD. Sky Deutschland reprezintă opțiunea principală pentru sport și filme premium, cu pachete de bază între 10 și 15 euro pe lună, iar abonamentele complete de sport pot ajunge la 30–45 euro lunar. De asemenea, serviciile IPTV și de streaming, cum sunt Zattoo sau Waipu.tv, permit accesul la canale HD pe mai multe dispozitive, cu tarife cuprinse între 6 și 15 euro pe lună, fără necesitatea cablurilor.

O modificare legislativă importantă, intrată în vigoare în iulie 2024, prevede că proprietarii de apartamente nu mai pot include automat costul cablului TV în cheltuielile de întreținere (Nebenkosten) ale chiriașilor.

Taxa de licență TV, cunoscută anterior sub denumirea de Redevance Audiovisuelle și în valoare de aproximativ 138 de euro pe an, a fost eliminată începând cu 2022, astfel că gospodăriile nu mai plătesc direct pentru finanțarea televiziunii publice, aceasta fiind susținută acum prin alte mecanisme fiscale, inclusiv TVA.

Cele mai comune opțiuni de televiziune se obțin prin abonamente la furnizorii de internet, pachetele incluzând de regulă un decodor TV cu între 140 și 200 de canale. Orange oferă abonamente Livebox Fibre începând cu 24,99 euro pe lună în primul an, prețul crescând ulterior la aproximativ 42,99 euro. Free propune pachete variate, de la Freebox Revolution Light la 29,99 euro lunar, până la Freebox Ultra, 49,99 euro pe lună, incluzând adesea servicii de streaming precum Netflix sau Disney+. SFR și Bouygues Telecom oferă, la rândul lor, pachete de bază între 20 și 30 de euro pe lună în primul an de contract.

Pentru conținut premium, costurile pot fi mai mari. Canal+ percepe de la 22,99 euro pe lună pentru pachete de bază și poate depăși 40 de euro pentru acces la sport, incluzând Liga Campionilor sau Formula 1. Netflix Standard cu reclame costă aproximativ 7,99 euro lunar, iar pentru vara lui 2026 se anunță integrarea canalelor live TF1 direct în aplicație pentru abonații din Franța. Serviciile DAZN și beIN Sports, dedicate fotbalului Ligue 1, se situează între 15 și 30 de euro pe lună.

În același timp, televiziunea gratuită rămâne disponibilă prin antenă clasică sau internet fără abonament special, oferind 27 de canale digitale terestre (TNT), printre care TF1, France 2, France 3, M6 și Arte.

Serviciile de televiziune se numără printre cele mai scumpe din Europa, costul total fiind alcătuit din taxa federală obligatorie și abonamentele opționale la operatorii privați, de cele mai multe ori incluse în pachete care cuprind și internet fix.

Fiecare gospodărie este obligată să plătească anual taxa Serafe, care finanțează televiziunea și radioul public. În 2026, aceasta se ridică la 335 CHF pe an (aproximativ 345 EUR/an, echivalentul a circa 28 CHF sau 29 EUR pe lună), cu posibilitatea de plată trimestrială, 85,75 CHF (aproximativ 88 EUR), incluzând o mică taxă administrativă. Autoritățile elvețiene au planificat o reducere graduală a acestei taxe la 300 CHF până în 2029, însă pentru februarie 2026, valoarea standard rămâne neschimbată.

Majoritatea rezidenților optează pentru televiziune împreună cu internetul fix. Swisscom oferă pachete Blue TV care pornesc de la 14,90 CHF/lună (aproximativ 15 EUR), însă majoritatea aleg opțiunile M sau L, între 25 și 35 CHF/lună (25–36 EUR), pentru funcționalități suplimentare precum vizionarea emisiunilor din ultimele șapte zile (“Replay”). Începând cu aprilie 2026, prețurile Swisscom vor crește cu 0,90 CHF/lună (aproximativ 0,93 EUR). Sunrise propune pachete integrate Internet + TV între 49 și 59 CHF/lună (aproximativ 50–61 EUR) în promoție, ajungând la peste 90 CHF/lună (aproximativ 93 EUR) la prețul standard, în timp ce Salt oferă pentru clienții existenți un pachet competitiv de 39,95 CHF/lună (aproximativ 41 EUR), care include Apple TV și internet prin fibră optică.

Pentru românii din Elveția, soluțiile de televiziune sunt adaptate nevoilor specifice. Aplicațiile IPTV precum Zattoo sau Teleboy permit accesul la canale gratuite cu reclame sau abonamente premium între 12 și 20 CHF/lună (aproximativ 12–21 EUR), direct pe Smart TV. Canalele românești nu sunt incluse în mod obișnuit în pachetele elvețiene, astfel că mulți aleg platformele de streaming din România, precum Digi Online, AntenaPlay sau Voyo, folosind VPN.

Pentru februarie 2026, pachetele de bază, disponibile prin cablu sau IPTV, au un cost lunar între 3.500 și 5.500 HUF (aproximativ 45–70 lei) și includ, de regulă, între 70 și 100 de canale, multe dintre ele în format HD. Cel mai popular pachet al Magyar Telekom este varianta medie (M), care echilibrează numărul de canale și prețul.

Rețeaua One Hungary, rezultat al fuziunii și rebrandingului fostelor Digi și Vodafone, oferă abonamente de la circa 4.000 HUF pe lună (aproximativ 50 lei). În plus, autoritățile au decis să înghețe majorările de preț bazate pe inflație pentru serviciile de televiziune și internet ale operatorului până la 1 iulie 2026.

Televiziunea prin satelit, cum este Direct One, are tarife între 3.500 și 7.000 HUF pe lună (aproximativ 45–90 lei), fiind preferată mai ales în zonele rurale sau de utilizatorii care doresc acces la pachete premium de filme și sport fără dependența de cablu fix.

În privința serviciilor de streaming și opțiunilor suplimentare, platformele precum Netflix, HBO Max sau Disney+ au abonamente lunare între 2.490 și 4.490 HUF (aproximativ 32–57 lei), iar pachetele dedicate sportului, care includ Premier League sau Formula 1, pot adăuga între 1.500 și 3.000 HUF la costul lunar (aproximativ 19–38 lei).

Spre deosebire de alte țări europene, nu există o taxă obligatorie pentru deținerea televizorului, iar finanțarea posturilor publice se face din bugetul de stat.

Vivacom oferă pachete digitale EON TV prin cablu, fibră sau satelit. Pachetele de bază pornesc de la aproximativ 17–19 euro pe lună pentru varianta Light, în timp ce pachetele Premium, cu peste 225 de canale și servicii de streaming incluse, ajung la circa 50 euro pe lună. Pentru zonele izolate, opțiunile prin satelit au tarife similare.

A1 Bulgaria propune televiziune interactivă prin Xplore TV și pachete Triple Play (internet + TV + mobil). Abonamentele Smart TV încep de la aproximativ 24 euro pe lună pentru pachete cu circa 170 de canale și pot ajunge la 49 euro pe lună pentru variantele complete, cu peste 230 de canale, inclusiv reduceri promoționale în primele luni.

Yettel Bulgaria, intrat recent pe piață, oferă pachete integrate de TV și internet cu promoții inițiale gratuite pentru primele luni, urmate de abonamente lunare între aproximativ 16 și 47 euro, în funcție de numărul de canale și viteza internetului.

Opțiunile suplimentare includ pachete sportive și platforme de streaming precum HBO Max, disponibile fie în abonamentele premium, fie ca extraopțiuni. În general, costurile lunare pentru televiziunea din Bulgaria pornesc de la circa 17 euro pentru pachetele de bază, trec prin variantele medii de aproximativ 30 euro și pot depăși 50 euro în cazul abonamentelor premium.