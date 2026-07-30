Cele mai periculoase țări din Europa pentru șofat. Pe ce loc se află România în topul rușinii

Pe măsură ce sezonul vacanțelor de vară aduce tot mai mulți turiști pe șoselele europene, diferențele privind siguranța rutieră dintre state devin mai vizibile. Călătoriile cu mașina prin Europa rămân o opțiune aleasă de numeroși turiști care vor să descopere mai multe destinații într-un singur traseu, însă nivelul de risc întâlnit pe drumuri diferă semnificativ de la o țară la alta.

Potrivit unui studiu realizat de Vignette Switzerland, companie care comercializează online viniete electronice elvețiene, Serbia, Bulgaria și România se află printre statele europene cu cele mai multe decese rutiere raportate la un milion de locuitori.

Serbia ocupă primul loc în acest clasament, cu 74 de decese rutiere la un milion de locuitori. Valoarea este cu 72% peste media Uniunii Europene, iar țara se află pentru al doilea an consecutiv pe prima poziție a listei.

Datele recente arată totuși o ușoară scădere față de anul precedent în ceea ce privește numărul victimelor accidentelor rutiere. Bulgaria se află pe locul al doilea, cu 71 de decese rutiere la un milion de locuitori, în timp ce România ocupă poziția a treia, cu 68 de decese rutiere la un milion de locuitori.

Clasamentul indică faptul că riscurile nu sunt limitate doar la statele est-europene. Mai multe destinații turistice cunoscute din Europa se regăsesc printre primele 10 țări cu cele mai multe accidente rutiere raportate în studiu.

Portugalia, Grecia, Italia și Franța apar în această categorie, deși sunt printre cele mai vizitate state europene de către turiștii care aleg deplasările cu autoturismul.

La polul opus, țările nordice continuă să înregistreze unele dintre cele mai bune rezultate privind siguranța pe drumuri. Norvegia și Suedia au ajuns la același nivel, cu 19 decese rutiere la un milion de locuitori. Comparativ cu Serbia, cele două state nordice au o rată a deceselor de aproape patru ori mai mică.

Datele analizate de Vignette Switzerland evidențiază și schimbările înregistrate de unele țări europene în ultimii ani. Lituania a obținut cea mai mare reducere a numărului de decese rutiere din ultimul deceniu, cu o scădere de 43%.

Letonia, Bulgaria, Grecia și Ungaria au raportat, de asemenea, progrese importante pe termen lung. Numărul deceselor rutiere a scăzut cu 37% în Letonia, cu 36% în Bulgaria, cu 35% în Grecia și cu 30% în Ungaria.

În unele destinații populare pentru vacanțe, reducerea numărului de accidente mortale a fost mai lentă. Portugalia a înregistrat o scădere de doar 1% a deceselor rutiere din 2015 până în prezent, potrivit datelor prezentate în studiu.

Franța a avut, de asemenea, un ritm redus de îmbunătățire, cu o scădere de 6% a numărului de decese rutiere în aceeași perioadă.

Pentru șoferii care aleg să călătorească în această vară prin Europa, recomandările specialiștilor vizează verificarea regulilor locale de circulație, planificarea traseului înainte de plecare și o atenție sporită pe drumurile necunoscute, pentru reducerea riscului de incidente.