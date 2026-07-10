Harta noilor companii de succes din Europa. Statele care au accelerat creșterea și situația din România
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Peisajul startup-urilor din Europa traversează o perioadă de transformare, iar companiile aflate în etapa de extindere contribuie tot mai mult la dezvoltarea economică, prin crearea de locuri de muncă. Datele recente arată diferențe importante între statele membre ale Uniunii Europene în ceea ce privește ritmul de creștere al acestor companii.
Țările europene unde companiile au înregistrat cele mai bune performanțe
Companiile în creștere din Letonia, Portugalia și Grecia au avut cea mai puternică evoluție între 2023 și 2024, înregistrând cele mai mari creșteri din Uniunea Europeană, în special în ceea ce privește numărul de angajați.
În schimb, Irlanda, Luxemburg și Estonia au consemnat cele mai mari scăderi în aceeași perioadă, potrivit celor mai recente date publicate de European Scaleup Institute (ESI).
O companie scale-up este o firmă care a depășit etapa inițială de startup, și-a confirmat modelul de afaceri și a intrat într-o fază de creștere rapidă și sustenabilă a veniturilor. Aceste companii, potrivit Euronews, au cel mult 10 ani de activitate și sunt considerate importante pentru dezvoltarea inovației și pentru crearea de noi locuri de muncă.
Irlanda, Suedia și Danemarca au cele mai multe scale-up-uri raportate la populație
Pe lângă ritmul de creștere al companiilor, unele state europene se remarcă prin numărul de scale-up-uri raportat la un milion de locuitori. În 2024, Irlanda a avut cea mai ridicată rată din Uniunea Europeană, cu 415,3 companii de acest tip la un milion de locuitori.
Suedia a ocupat următoarea poziție, cu 354,7 scale-up-uri la un milion de locuitori, iar Danemarca s-a clasat pe locul al treilea, cu 274,3. La polul opus, România, Bulgaria și Letonia au înregistrat cele mai mici rate de extindere a companiilor raportate la populație, potrivit datelor Comisiei Europene.
Diferențele dintre state reflectă variațiile existente în ecosistemele antreprenoriale europene, de la nivelul investițiilor disponibile până la capacitatea companiilor de a trece de etapa inițială și de a susține o creștere accelerată.
Domeniile în care companiile aflate în expansiune cresc cel mai mult
În ceea ce privește sectoarele economice, agricultura și pescuitul au avut cea mai mare creștere între 2023 și 2024. Totuși, pe o perioadă mai lungă, cele mai importante domenii pentru dezvoltarea companiilor scale-up au fost informațiile și comunicațiile, serviciile de asistență, precum și sectorul energiei electrice, gazelor și aburului, potrivit European Scaleup Institute.
Sectorul energiei electrice și al gazelor a înregistrat cea mai accelerată evoluție între 2020 și 2024, pe fondul procesului de tranziție energetică al Uniunii Europene.
Creșterea acestor industrii este legată de schimbările economice și tehnologice din Europa, care au determinat apariția unor noi modele de afaceri și dezvoltarea unor companii orientate spre soluții inovatoare.
Investiții europene pentru susținerea companiilor tehnologice
Uniunea Europeană a anunțat anul trecut o inițiativă în valoare de 5 miliarde de euro destinată sprijinirii celor mai inovatoare companii de tehnologie avansată de pe continent. Primele investiții urmează să fie realizate în această toamnă, cu scopul de a susține dezvoltarea acestor companii și contribuția lor la economie, potrivit Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE).
Organizația a precizat într-un raport recent: „Sume semnificative din bani publici sunt alocate incubatoarelor pentru stimularea startup-urilor și a extinderii întreprinderilor — o sarcină vitală pentru creșterea competitivității, inovării, productivității și ocupării forței de muncă”.
Sprijinul financiar destinat ecosistemului de startup-uri și companiilor aflate în proces de extindere reprezintă una dintre direcțiile prin care instituțiile europene urmăresc dezvoltarea mediului de afaceri și consolidarea capacității de inovare.
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