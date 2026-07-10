Curs valutar vineri, 10 iulie. Cât valorează euro și dolarul la final de săptămână. BNR a publicat noile date
SURSA FOTO: Dreamstime - Banca Națională a României (BNR)
Curs valutar vineri, 10 iulie. Banca Națională a României (BNR) a publicat cursul valutar valabil pentru vineri, 10 iulie 2026. Noile cotații includ principalele monede internaționale, dar și prețul gramului de aur și valoarea Drepturilor Speciale de Tragere (DST).
Curs valutar vineri, 10 iulie. Cât valorează euro și dolarul la final de săptămână
Potrivit cursului oficial publicat de BNR, un euro este cotat la 5,2337 lei, în timp ce dolarul american valorează 4,5791 lei. Lira sterlină a fost stabilită la 6,1421 lei, iar francul elvețian la 5,6768 lei.
În ceea ce privește celelalte monede importante, dolarul australian este cotat la 3,1808 lei, dolarul canadian la 3,2321 lei, iar dolarul neo-zeelandez la 2,6421 lei. Renminbi-ul chinezesc are un curs de 0,6757 lei, în timp ce dolarul din Hong Kong este evaluat la 0,5841 lei, iar dolarul singaporez la 3,5473 lei.
Cursul pentru coroanele nordice indică o valoare de 0,7002 lei pentru coroana daneză, 0,4695 lei pentru coroana norvegiană și 0,4751 lei pentru coroana suedeză. Coroana cehă este cotată la 0,2158 lei.
În regiune, zlotul polonez are un curs de 1,2040 lei, iar 100 de forinți maghiari sunt cotați la 1,4694 lei. Dinarul sârbesc este evaluat la 0,0446 lei, iar hryvna ucraineană la 0,1029 lei. Leul moldovenesc este cotat la 0,2608 lei.
BNR a stabilit pentru lira turcească un curs de 0,0974 lei, pentru rubla rusească de 0,0598 lei, iar pentru dirhamul Emiratelor Arabe Unite de 1,2468 lei. Bahtul thailandez este cotat la 0,1375 lei, iar shekelul israelian la 1,5251 lei.
În ceea ce privește alte valute, realul brazilian are un curs de 0,8950 lei, randul sud-african de 0,2810 lei, peso-ul mexican de 0,2614 lei, ringgitul malaysian de 1,1254 lei și peso-ul filipinez de 0,0744 lei.
Totodată, lira egipteană este cotată la 0,0923 lei, rupia indiană la 0,0480 lei, iar 100 de rupii indoneziene valorează 0,0253 lei. Pentru 100 de yeni japonezi, cursul este de 2,8300 lei, iar pentru 100 de woni sud-coreeni de 0,3044 lei. De asemenea, 100 de coroane islandeze sunt cotate la 3,6497 lei.
BNR a publicat și cotația gramului de aur, care este de 604,0057 lei. Valoarea unui DST (Drept Special de Tragere) este stabilită la 6,2238 lei.
|Monedă / Activ
|Simbol
|Curs BNR (10 iulie 2026)
|Dolar australian
|AUD
|3,1808
|Dolar canadian
|CAD
|3,2321
|Franc elvețian
|CHF
|5,6768
|Coroană cehă
|CZK
|0,2158
|Coroană daneză
|DKK
|0,7002
|Liră egipteană
|EGP
|0,0923
|Euro
|EUR
|5,2337
|Liră sterlină
|GBP
|6,1421
|100 Forinți maghiari
|HUF
|1,4694
|100 Yeni japonezi
|JPY
|2,8300
|Leu moldovenesc
|MDL
|0,2608
|Coroană norvegiană
|NOK
|0,4695
|Zlot polonez
|PLN
|1,2040
|Rublă rusească
|RUB
|0,0598
|Coroană suedeză
|SEK
|0,4751
|Liră turcească
|TRY
|0,0974
|Dolar american
|USD
|4,5791
|Rand sud-african
|ZAR
|0,2810
|Real brazilian
|BRL
|0,8950
|Renminbi chinezesc
|CNY
|0,6757
|Rupie indiană
|INR
|0,0480
|100 Woni sud-coreeni
|KRW
|0,3044
|Peso mexican
|MXN
|0,2614
|Dolar neo-zeelandez
|NZD
|2,6421
|Dinar sârbesc
|RSD
|0,0446
|Hryvnă ucraineană
|UAH
|0,1029
|Dirham al Emiratelor Arabe Unite
|AED
|1,2468
|Baht thailandez
|THB
|0,1375
|Dolar din Hong Kong
|HKD
|0,5841
|Shekel israelian
|ILS
|1,5251
|100 Rupii indoneziene
|IDR
|0,0253
|Peso filipinez
|PHP
|0,0744
|100 Coroane islandeze
|ISK
|3,6497
|Ringgit malaysian
|MYR
|1,1254
|Dolar singaporez
|SGD
|3,5473
|Gram de aur
|XAU
|604,0057
|Drepturi Speciale de Tragere
|XDR
|6,2238
Ratele dobânzilor interbancare au înregistrat modificări minore față de ședința precedentă
La ora 11:00, ratele dobânzilor interbancare au înregistrat modificări minore față de ședința precedentă. În cazul indicilor ROBID, dobânzile overnight (O/N) și tom/next (T/N) au scăzut de la 5,35% la 5,34%, iar scadența la o lună (1M) a coborât de la 5,46% la 5,45%. Indicii la o săptămână (1W), trei luni (3M), șase luni (6M) și 12 luni au rămas neschimbați, la 5,43%, 5,54%, 5,60%, respectiv 5,64%.
În ceea ce privește indicii ROBOR, dobânda la o săptămână (1W) a scăzut ușor, de la 5,71% la 5,70%, în timp ce ROBOR la șase luni (6M) a urcat de la 5,92% la 5,93%. Ratele overnight (O/N), tom/next (T/N), la o lună (1M), trei luni (3M) și 12 luni au rămas neschimbate, la 5,63%, 5,63%, 5,74%, 5,84%, respectiv 5,98%.
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Am finalizat Facultatea de Litere și Limbi Străine în cadrul Universității Hyperion din București, iar ulterior am absolvit masterul la Facultatea de Jurnalism, specializarea Comunicare Mediatică și Publicitate, în cadrul aceleiași universități. Colaborarea cu Capital.ro a început în anul 2019.
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