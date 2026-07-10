Copiii din Europa cer schimbări în lumea digitală. Ce reguli vor să vadă pe internet

Copiii din Uniunea Europeană consideră că mediul online trebuie să devină mai sigur și mai echitabil, arată un sondaj publicat de Comisia Europeană. Consultarea a fost realizată în aprilie 2026 și a inclus aproape 5.000 de copii din toate statele membre. Întrebările au vizat principalele aspecte legate de viitoarea Lege privind echitatea digitală (DFA), prevăzută pentru sfârșitul acestui an.

Rezultatele arată că tinerii participanți la sondaj au identificat mai multe probleme legate de modul în care funcționează serviciile digitale și au solicitat reguli care să ofere o protecție mai bună utilizatorilor.

Aproape jumătate dintre copiii consultați, respectiv 48%, au spus că sunt necesare reglementări pentru caracteristicile de design care pot crea dependență și care încurajează petrecerea unui timp mai îndelungat online.

Un procent de 58% dintre participanți au indicat nevoia unei protecții mai eficiente împotriva publicității și a mecanismelor de stabilire a unor prețuri personalizate.

De asemenea, 69% dintre copiii chestionați au considerat că influencerii ar trebui să poată promova către copii doar produse care sunt sigure și potrivite pentru această categorie de public. Majoritatea participanților, 72%, s-au declarat în favoarea unei forme de verificare a vârstei pe platformele de socializare.

Comisia Europeană va utiliza concluziile sondajului pentru elaborarea Raportului privind libertatea de acțiune (DFA). Documentul urmărește adaptarea normelor europene privind protecția consumatorilor la schimbările produse de mediul digital, cu o atenție specială acordată copiilor și tinerilor. Michael McGrath, comisarul pentru democrație, justiție, statul de drept și protecția consumatorilor, a declarat:

„Tinerii sunt adesea primii care adoptă noile tehnologii și navighează prin noile spații digitale. Ei sunt printre primii afectați în ceea ce privește echitatea digitală. Trebuie să fim atenți la preocupările lor, astfel încât să putem adapta regulile noastre privind consumatorii la mediul digital în modul cel mai potrivit. Și ei sunt consumatori vulnerabili și ar trebui să poată face achiziții cu încredere”.

Inițiativa privind Legea privind echitatea digitală include și un dialog dedicat politicii de tineret, prin care tinerii europeni sunt invitați să transmită idei și observații despre modul în care poate fi îmbunătățită experiența online. Discuțiile vor avea ca obiectiv implicarea directă a tinerilor în procesul de pregătire a viitoarei legislații.

Evenimentul va reuni 28 de participanți din Uniunea Europeană și Balcanii de Vest, care vor avea posibilitatea să își prezinte punctele de vedere direct comisarului Michael McGrath și să contribuie la dezbaterea privind viitoarele politici digitale.

Temele abordate în dialog vor include experiențele de zi cu zi ale tinerilor în mediul digital, de la utilizarea rețelelor sociale și a platformelor de streaming până la jocurile online și cumpărăturile pe internet. Participanții vor analiza aspecte considerate problematice, precum costurile ascunse, procedurile dificile de anulare a abonamentelor și utilizarea unor „modele întunecate” care pot influența deciziile utilizatorilor.

Discuțiile vor viza și anumite elemente de design ale platformelor digitale, precum derularea infinită, redarea automată sau sistemele de recompensare care pot încuraja utilizarea excesivă a serviciilor sau cheltuielile neplanificate. Un alt subiect important va fi transparența promovării realizate de influenceri și posibilitatea introducerii unor limite privind promovarea anumitor produse către publicul tânăr.

Participanții vor analiza, de asemenea, avantajele și dificultățile asociate restricțiilor de vârstă pentru accesul la rețelele sociale și vor formula propuneri pentru un spațiu digital mai transparent și mai adaptat nevoilor tinerilor.

Sesiunea va fi moderată de Jahkini Bisselink, fostă reprezentantă a ONU pentru tineret, implicată în promovarea drepturilor tinerilor, a dezvoltării durabile și a incluziunii în elaborarea politicilor publice. Ea va fi alături de Dylan Ahern, cofondator al De Kiesmannen, cunoscut pentru activitățile dedicate apropierii politicii europene de publicul tânăr și pentru organizarea unor evenimente destinate tinerilor europeni, inclusiv colaborări cu Parlamentul European și Comisia Europeană.