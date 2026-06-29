Studiu: Aproape jumătate dintre români au făcut donații în ultimul an. Copiii și sănătatea, principalele cauze susținute

Aproape unul din doi români a donat pentru o cauză socială în ultimele 12 luni, potrivit unui studiu realizat de Raiffeisen Bank România. Cercetarea arată că sănătatea și educația copiilor se află în topul domeniilor pentru care oamenii aleg să ofere sprijin financiar.

Potrivit studiului realizat de Raiffeisen Bank România în parteneriat cu Appinio, 48% dintre români au făcut cel puțin o donație în ultimul an.

Cea mai utilizată metodă de sprijin rămâne redirecționarea a 3,5% din impozitul pe venit, aleasă de 38% dintre respondenți. Pe următoarele locuri se află donațiile constând în haine, alimente sau alte produse, menționate de 33% dintre participanți, precum și transferurile bancare și donațiile în numerar, fiecare utilizate de câte 30% dintre cei chestionați.

Alte modalități de contribuție sunt donațiile prin SMS, preferate de 24% dintre respondenți, și plățile online cu cardul efectuate pe platforme dedicate sau direct pe site-urile organizațiilor beneficiare, alese de 20%.

Studiul evidențiază o preferință tot mai mare pentru instrumentele digitale de plată.

43% dintre respondenți au declarat că ar dona direct din aplicația de mobile banking, în timp ce 29% ar prefera rotunjirea sumelor plătite la cumpărături, iar 19% ar opta pentru donații recurente prin debit direct.

Laura Mihăilă, Director de Marketing, Comunicare și CX al Raiffeisen Bank România, a declarat că rezultatele cercetării arată interesul românilor pentru soluții simple, sigure și transparente de susținere a cauzelor sociale.

„Rezultatele sondajului arată că românii își doresc să contribuie la cauzele în care cred și caută soluții simple, sigure și transparente. Vedem un interes clar pentru integrarea donațiilor în experiența digitală de banking, iar acest lucru confirmă rolul pe care băncile îl pot avea în facilitarea implicării sociale”, spune Laura Mihăilă.

Cea mai importantă cauză pentru care românii aleg să doneze este sănătatea copiilor, indicată de 46% dintre respondenți.

Pe următoarele locuri se află sprijinirea copiilor aflați în situații vulnerabile, menționată de 39% dintre participanți, susținerea persoanelor aflate în dificultate, cu 31%, educația copiilor, cu 24%, protecția animalelor, cu 21%, și protejarea mediului, cu 9%.

În ceea ce privește valoarea donațiilor, peste jumătate dintre cei care contribuie financiar, respectiv 54%, alocă lunar până la 50 de lei. Alți 21% donează între 51 și 100 de lei pe lună, iar 10% oferă peste 200 de lei.

Studiul arată că românii acordă o importanță deosebită transparenței atunci când aleg să doneze prin intermediul unei bănci.

89% dintre respondenți consideră esențiale informațiile privind siguranța și confidențialitatea datelor și plăților. De asemenea, 88% vor să știe cum sunt utilizate fondurile donate și care este impactul acestora, iar 86% apreciază informațiile despre cauzele susținute și eventualele comisioane aplicate.

În aplicația Smart Mobile a Raiffeisen Bank, donațiile pot fi efectuate similar unei plăți obișnuite, iar tranzacțiile pot fi salvate ca șabloane sau repetate direct din istoricul aplicației.

Potrivit băncii, în 2025 investițiile destinate sprijinirii comunităților au depășit 9 milioane de euro. Totodată, prin programul Raiffeisen Comunități au fost susținute până în prezent aproximativ 200 de organizații neguvernamentale, prin granturi în valoare totală de peste 3,2 milioane de euro.

Studiul face parte din seria Despre Bani 1:1 și a fost realizat în luna iunie 2026, prin metoda CAWI, pe un eșantion reprezentativ la nivel național de 1.000 de persoane.