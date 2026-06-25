Banca îți poate bloca plățile chiar dacă ai bani în cont. Regula pe care puțini români o cunosc

Mulți români cred că singura limită impusă de bancă este cea legată de suma maximă care poate fi cheltuită într-o zi. În realitate, unele instituții bancare aplică și restricții privind numărul de tranzacții efectuate zilnic. Astfel, chiar dacă ai bani în cont și nu ai depășit plafonul valoric stabilit, plățile îți pot fi refuzate după un anumit număr de operațiuni.

Plata cu cardul a devenit un gest obișnuit pentru milioane de români. De la biletele de transport și cafeaua cumpărată de la automat până la cumpărăturile online, tot mai multe tranzacții sunt realizate electronic.

Puțini utilizatori știu însă că, pe lângă limitele valorice zilnice, multe bănci impun și un număr maxim de tranzacții care pot fi efectuate într-o singură zi. Dacă acest prag este atins, operațiunile ulterioare pot fi respinse temporar, chiar dacă există fonduri suficiente în cont.

Situația poate apărea mai ales în cazul plăților de valori mici efectuate frecvent pe parcursul aceleiași zile. Achizițiile repetate la POS, pe internet sau prin aplicații mobile pot activa mecanismele automate de securitate ale băncilor.

Instituțiile financiare susțin că aceste restricții au rolul de a preveni fraudele și utilizarea neautorizată a cardurilor.

În cazul în care sistemele detectează un comportament considerat neobișnuit, precum efectuarea unui număr mare de plăți într-un interval scurt, tranzacțiile pot fi blocate automat pentru a proteja clientul.

Potrivit informațiilor publicate de mai multe bănci comerciale, limitele standard diferă de la o instituție la alta. În multe cazuri, acestea sunt cuprinse între 10 și 30 de tranzacții online pe zi pentru același card.

Deși măsura este prezentată drept una de securitate, nu toate băncile afișează foarte vizibil aceste limite în documentația consultată de clienți înainte de semnarea contractelor.

Limitele diferă în funcție de bancă și de tipul cardului utilizat.

La BCR, informațiile publicate de bancă arată că: „Limita standard zilnică pentru platile cu cardul este nelimitat, dar poate fi modificata direct din George. Se pot efectua maxim 10 tranzactii pe internet pe zi/card. Numarul maxim de tranzactii poate fi modificat în nelimitat prin apel în Contact Center”.

În cazul altor instituții bancare, plafonul poate ajunge la 20 sau 30 de tranzacții online pe zi. De exemplu, pentru anumite categorii de carduri emise de Banca Transilvania limita poate ajunge la 30 de operațiuni zilnice.

Există și bănci care nu afișează public numărul exact al tranzacțiilor permise, însă aplică în continuare astfel de restricții în scop de securitate.

În multe situații, clienții au posibilitatea să modifice aceste restricții fie direct din aplicația de mobile banking, fie prin apel la serviciul de relații cu clienții.

Procedura diferă de la o bancă la alta, iar unele instituții permit chiar eliminarea completă a limitei privind numărul de tranzacții online.

Specialiștii recomandă însă ca modificarea limitelor să fie făcută cu atenție, deoarece acestea reprezintă un mecanism suplimentar de protecție împotriva fraudelor.

În același timp, băncile își rezervă dreptul de a bloca temporar cardurile sau chiar conturile atunci când există suspiciuni privind o posibilă activitate frauduloasă. În astfel de situații, măsura poate fi aplicată automat, iar accesul la fonduri este restabilit după verificările interne efectuate de instituția financiară.