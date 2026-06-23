Curs valutar BNR, 23 iunie 2026. Leul a pierdut teren, iar euro, dolarul și lira sterlină au încheiat ziua pe plus

Cursul valutar publicat marți de Banca Națională a României indică o nouă apreciere a principalelor valute în raport cu leul, după o ședință în care moneda europeană înregistrase o ușoară scădere. Euro, dolarul american, lira sterlină și francul elvețian au avansat față de moneda națională, potrivit cotațiilor oficiale comunicate de BNR în jurul orei 13:00. Datele publicate marți, 23 iunie 2026, vor fi utilizate drept referință pentru operațiunile bancare din ziua următoare.

Cursul valutar de referință publicat de BNR confirmă revenirea pe creștere a monedei europene și consolidarea altor valute importante în raport cu leul.

Euro a fost cotat marți la 5,2460 lei, în creștere față de nivelul de 5,2386 lei înregistrat luni. Astfel, moneda unică europeană a recuperat integral reculul din ședința precedentă și a revenit pe o tendință ascendentă.

Și dolarul american a înregistrat un avans semnificativ. BNR a stabilit un curs de 4,5981 lei pentru un dolar, comparativ cu 4,5706 lei în ziua anterioară, ceea ce reprezintă una dintre cele mai mari variații ale zilei în rândul principalelor valute.

Lira sterlină a continuat, la rândul său, să se aprecieze. Moneda britanică a fost cotată la 6,0799 lei, față de 6,0478 lei luni.

Francul elvețian a înregistrat de asemenea o creștere, fiind calculat la 5,6772 lei, comparativ cu nivelul de 5,6624 lei consemnat în ședința precedentă.

Potrivit datelor BNR, și alte monede au avut evoluții pozitive. Dirhamul Emiratelor Arabe Unite a urcat la 1,2519 lei, dolarul canadian la 3,2425 lei, iar yuanul chinezesc la 0,6778 lei. În schimb, dolarul australian și șechelul israelian au înregistrat scăderi ușoare.

Pe piața monetară, indicatorii utilizați la calculul dobânzilor pentru creditele în lei au rămas stabili.

Indicele ROBOR la trei luni a stagnat la nivelul de 5,84%. Acesta este reperul utilizat pentru calculul dobânzilor variabile aferente majorității creditelor în lei acordate populației înainte de anul 2019.

În același timp, ROBOR la șase luni s-a menținut la 5,92%, fără modificări față de ședințele precedente.

ROBOR (Romanian Interbank Offer Rate) reprezintă rata medie a dobânzii la care băncile comerciale din România se împrumută între ele în moneda națională. Evoluția indicatorului este influențată în principal de lichiditatea existentă în sistemul bancar și de politica monetară a BNR.

În ceea ce privește Indicele de Referință pentru Creditele Consumatorilor (IRCC), acesta se situează la 5,58% în perioada 1 aprilie – 30 iunie 2026. Din trimestrul următor, indicatorul va coborî la 5,55%.

IRCC este calculat trimestrial pe baza dobânzilor medii zilnice din tranzacțiile interbancare și este aplicat cu un decalaj de un trimestru față de perioada de referință.

Evoluția cursului valutar este influențată de o serie de factori economici și financiari, printre care cererea și oferta de valută, deciziile de politică monetară ale BNR, nivelul inflației, fluxurile de capital și contextul economic internațional. De asemenea, percepția investitorilor asupra economiei românești, tensiunile geopolitice și evoluțiile de pe piețele financiare globale pot determina fluctuații ale leului în raport cu principalele monede de referință.