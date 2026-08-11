Curs valutar marți, 11 august. Ce valoare au euro, dolarul american și gramul de aur. BNR a publicat noile cotații

Curs valutar marți, 11 august. Banca Națională a României (BNR) a publicat marți, 11 august 2026, cursul valutar oficial pentru principalele monede internaționale și pentru gramul de aur.

Moneda europeană este cotată la 5,2424 lei, în timp ce dolarul american are un curs oficial de 4,5444 lei. Lira sterlină este evaluată la 6,1368 lei, iar francul elvețian la 5,6027 lei.

Potrivit cursului oficial anunțat de BNR, dolarul australian este cotat la 3,2061 lei, dolarul canadian la 3,2619 lei, coroana cehă la 0,2162 lei, coroana daneză la 0,7013 lei, lira egipteană la 0,0903 lei, 100 de forinți maghiari la 1,4344 lei, 100 de yeni japonezi la 2,8531 lei, leul moldovenesc la 0,2614 lei, coroana norvegiană la 0,4794 lei, zlotul polonez la 1,2193 lei, rubla rusească la 0,0552 lei, coroana suedeză la 0,4779 lei și lira turcească la 0,0951 lei.

De asemenea, randul sud-african este cotat la 0,2797 lei, realul brazilian la 0,8895 lei, renminbi-ul chinezesc la 0,6737 lei, rupia indiană la 0,0476 lei, 100 de woni sud-coreeni la 0,3207 lei, peso-ul mexican la 0,2651 lei, dolarul neo-zeelandez la 2,6695 lei, dinarul sârbesc la 0,0447 lei, hryvna ucraineană la 0,1013 lei, dirhamul Emiratelor Arabe Unite la 1,2373 lei, bahtul thailandez la 0,1370 lei, dolarul din Hong Kong la 0,5792 lei, shekelul israelian la 1,5132 lei, 100 de rupii indoneziene la 0,0255 lei, pesoul filipinez la 0,0742 lei, 100 de coroane islandeze la 3,6866 lei și ringgitul malaysian la 1,1104 lei. Dolarul singaporez este cotat la 3,5473 lei.

Gramul de aur este evaluat la 638,8262 lei, iar DST (Drepturile Speciale de Tragere) este cotat la 6,2075 lei.

Monedă / Activ Cod Curs BNR (lei) Dolar australian AUD 3,2061 Dolar canadian CAD 3,2619 Franc elvețian CHF 5,6027 Coroană cehă CZK 0,2162 Coroană daneză DKK 0,7013 Liră egipteană EGP 0,0903 Euro EUR 5,2424 Liră sterlină GBP 6,1368 100 forinți maghiari HUF 1,4344 100 yeni japonezi JPY 2,8531 Leu moldovenesc MDL 0,2614 Coroană norvegiană NOK 0,4794 Zlot polonez PLN 1,2193 Rublă rusească RUB 0,0552 Coroană suedeză SEK 0,4779 Liră turcească TRY 0,0951 Dolar american USD 4,5444 Rand sud-african ZAR 0,2797 Real brazilian BRL 0,8895 Renminbi chinezesc CNY 0,6737 Rupie indiană INR 0,0476 100 woni sud-coreeni KRW 0,3207 Peso mexican MXN 0,2651 Dolar neo-zeelandez NZD 2,6695 Dinar sârbesc RSD 0,0447 Hryvnă ucraineană UAH 0,1013 Dirhamul Emiratelor Arabe Unite AED 1,2373 Baht thailandez THB 0,1370 Dolar din Hong Kong HKD 0,5792 Shekel israelian ILS 1,5132 100 rupii indoneziene IDR 0,0255 Peso filipinez PHP 0,0742 100 coroane islandeze ISK 3,6866 Ringgit malaysian MYR 1,1104 Dolar singaporez SGD 3,5473 Gramul de aur XAU 638,8262 DST XDR 6,2075

Ratele dobânzilor ROBID și ROBOR au fost publicate pentru data de 11 august 2026, la ora 11:00. Pentru scadențele overnight (O/N) și tomorrow next (T/N), ROBID este de 5,35% pe an, iar ROBOR de 5,63% pe an.

La o săptămână, ROBID este cotat la 5,42%, iar ROBOR la 5,71%. Pentru scadența de o lună, ROBID este de 5,45%, iar ROBOR de 5,74%.

La trei luni, ROBID este de 5,54%, iar ROBOR de 5,84%. Pentru șase luni, ROBID este de 5,59%, iar ROBOR de 5,92%, în timp ce pentru scadența de 12 luni ROBID este de 5,64%, iar ROBOR de 5,97%.

Comparativ cu valorile din 10 august 2026, singura modificare este la ROBID pentru scadența de 12 luni, care a crescut de la 5,63% la 5,64%. Toate celelalte cotații ROBID și ROBOR au rămas neschimbate.