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Curs valutar marți, 11 august. Ce valoare au euro, dolarul american și gramul de aur. BNR a publicat noile cotații

Curs valutar marți, 11 august. Ce valoare au euro, dolarul american și gramul de aur. BNR a publicat noile cotații

SURSĂ FOTO: Dreamstime - Curs valutar

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Publicat de Leonard Bădilă la 11 august 2026, 14:15
Din cuprinsul articolului

Curs valutar marți, 11 august. Banca Națională a României (BNR) a publicat marți, 11 august 2026, cursul valutar oficial pentru principalele monede internaționale și pentru gramul de aur.

Curs valutar marți, 11 august. Ce valoare au euro, dolarul american și gramul de aur

Moneda europeană este cotată la 5,2424 lei, în timp ce dolarul american are un curs oficial de 4,5444 lei. Lira sterlină este evaluată la 6,1368 lei, iar francul elvețian la 5,6027 lei.

Potrivit cursului oficial anunțat de BNR, dolarul australian este cotat la 3,2061 lei, dolarul canadian la 3,2619 lei, coroana cehă la 0,2162 lei, coroana daneză la 0,7013 lei, lira egipteană la 0,0903 lei, 100 de forinți maghiari la 1,4344 lei, 100 de yeni japonezi la 2,8531 lei, leul moldovenesc la 0,2614 lei, coroana norvegiană la 0,4794 lei, zlotul polonez la 1,2193 lei, rubla rusească la 0,0552 lei, coroana suedeză la 0,4779 lei și lira turcească la 0,0951 lei.

De asemenea, randul sud-african este cotat la 0,2797 lei, realul brazilian la 0,8895 lei, renminbi-ul chinezesc la 0,6737 lei, rupia indiană la 0,0476 lei, 100 de woni sud-coreeni la 0,3207 lei, peso-ul mexican la 0,2651 lei, dolarul neo-zeelandez la 2,6695 lei, dinarul sârbesc la 0,0447 lei, hryvna ucraineană la 0,1013 lei, dirhamul Emiratelor Arabe Unite la 1,2373 lei, bahtul thailandez la 0,1370 lei, dolarul din Hong Kong la 0,5792 lei, shekelul israelian la 1,5132 lei, 100 de rupii indoneziene la 0,0255 lei, pesoul filipinez la 0,0742 lei, 100 de coroane islandeze la 3,6866 lei și ringgitul malaysian la 1,1104 lei. Dolarul singaporez este cotat la 3,5473 lei.

Gramul de aur este evaluat la 638,8262 lei, iar DST (Drepturile Speciale de Tragere) este cotat la 6,2075 lei.

Monedă / Activ Cod Curs BNR (lei)
Dolar australian AUD 3,2061
Dolar canadian CAD 3,2619
Franc elvețian CHF 5,6027
Coroană cehă CZK 0,2162
Coroană daneză DKK 0,7013
Liră egipteană EGP 0,0903
Euro EUR 5,2424
Liră sterlină GBP 6,1368
100 forinți maghiari HUF 1,4344
100 yeni japonezi JPY 2,8531
Leu moldovenesc MDL 0,2614
Coroană norvegiană NOK 0,4794
Zlot polonez PLN 1,2193
Rublă rusească RUB 0,0552
Coroană suedeză SEK 0,4779
Liră turcească TRY 0,0951
Dolar american USD 4,5444
Rand sud-african ZAR 0,2797
Real brazilian BRL 0,8895
Renminbi chinezesc CNY 0,6737
Rupie indiană INR 0,0476
100 woni sud-coreeni KRW 0,3207
Peso mexican MXN 0,2651
Dolar neo-zeelandez NZD 2,6695
Dinar sârbesc RSD 0,0447
Hryvnă ucraineană UAH 0,1013
Dirhamul Emiratelor Arabe Unite AED 1,2373
Baht thailandez THB 0,1370
Dolar din Hong Kong HKD 0,5792
Shekel israelian ILS 1,5132
100 rupii indoneziene IDR 0,0255
Peso filipinez PHP 0,0742
100 coroane islandeze ISK 3,6866
Ringgit malaysian MYR 1,1104
Dolar singaporez SGD 3,5473
Gramul de aur XAU 638,8262
DST XDR 6,2075

BNR a publicat și ratele dobânzilor ROBID și ROBOR

Ratele dobânzilor ROBID și ROBOR au fost publicate pentru data de 11 august 2026, la ora 11:00. Pentru scadențele overnight (O/N) și tomorrow next (T/N), ROBID este de 5,35% pe an, iar ROBOR de 5,63% pe an.

La o săptămână, ROBID este cotat la 5,42%, iar ROBOR la 5,71%. Pentru scadența de o lună, ROBID este de 5,45%, iar ROBOR de 5,74%.

La trei luni, ROBID este de 5,54%, iar ROBOR de 5,84%. Pentru șase luni, ROBID este de 5,59%, iar ROBOR de 5,92%, în timp ce pentru scadența de 12 luni ROBID este de 5,64%, iar ROBOR de 5,97%.

Comparativ cu valorile din 10 august 2026, singura modificare este la ROBID pentru scadența de 12 luni, care a crescut de la 5,63% la 5,64%. Toate celelalte cotații ROBID și ROBOR au rămas neschimbate.

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Publicat în: Economie

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Despre autor
Leonard Bădilă

Am finalizat Facultatea de Litere și Limbi Străine în cadrul Universității Hyperion din București, iar ulterior am absolvit masterul la Facultatea de Jurnalism, specializarea Comunicare Mediatică și Publicitate, în cadrul aceleiași universități. Colaborarea cu Capital.ro a început în anul 2019.

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