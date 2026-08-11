Curs valutar marți, 11 august. Ce valoare au euro, dolarul american și gramul de aur. BNR a publicat noile cotații
SURSĂ FOTO: Dreamstime - Curs valutar
Curs valutar marți, 11 august. Banca Națională a României (BNR) a publicat marți, 11 august 2026, cursul valutar oficial pentru principalele monede internaționale și pentru gramul de aur.
Curs valutar marți, 11 august. Ce valoare au euro, dolarul american și gramul de aur
Moneda europeană este cotată la 5,2424 lei, în timp ce dolarul american are un curs oficial de 4,5444 lei. Lira sterlină este evaluată la 6,1368 lei, iar francul elvețian la 5,6027 lei.
Potrivit cursului oficial anunțat de BNR, dolarul australian este cotat la 3,2061 lei, dolarul canadian la 3,2619 lei, coroana cehă la 0,2162 lei, coroana daneză la 0,7013 lei, lira egipteană la 0,0903 lei, 100 de forinți maghiari la 1,4344 lei, 100 de yeni japonezi la 2,8531 lei, leul moldovenesc la 0,2614 lei, coroana norvegiană la 0,4794 lei, zlotul polonez la 1,2193 lei, rubla rusească la 0,0552 lei, coroana suedeză la 0,4779 lei și lira turcească la 0,0951 lei.
De asemenea, randul sud-african este cotat la 0,2797 lei, realul brazilian la 0,8895 lei, renminbi-ul chinezesc la 0,6737 lei, rupia indiană la 0,0476 lei, 100 de woni sud-coreeni la 0,3207 lei, peso-ul mexican la 0,2651 lei, dolarul neo-zeelandez la 2,6695 lei, dinarul sârbesc la 0,0447 lei, hryvna ucraineană la 0,1013 lei, dirhamul Emiratelor Arabe Unite la 1,2373 lei, bahtul thailandez la 0,1370 lei, dolarul din Hong Kong la 0,5792 lei, shekelul israelian la 1,5132 lei, 100 de rupii indoneziene la 0,0255 lei, pesoul filipinez la 0,0742 lei, 100 de coroane islandeze la 3,6866 lei și ringgitul malaysian la 1,1104 lei. Dolarul singaporez este cotat la 3,5473 lei.
Gramul de aur este evaluat la 638,8262 lei, iar DST (Drepturile Speciale de Tragere) este cotat la 6,2075 lei.
|Monedă / Activ
|Cod
|Curs BNR (lei)
|Dolar australian
|AUD
|3,2061
|Dolar canadian
|CAD
|3,2619
|Franc elvețian
|CHF
|5,6027
|Coroană cehă
|CZK
|0,2162
|Coroană daneză
|DKK
|0,7013
|Liră egipteană
|EGP
|0,0903
|Euro
|EUR
|5,2424
|Liră sterlină
|GBP
|6,1368
|100 forinți maghiari
|HUF
|1,4344
|100 yeni japonezi
|JPY
|2,8531
|Leu moldovenesc
|MDL
|0,2614
|Coroană norvegiană
|NOK
|0,4794
|Zlot polonez
|PLN
|1,2193
|Rublă rusească
|RUB
|0,0552
|Coroană suedeză
|SEK
|0,4779
|Liră turcească
|TRY
|0,0951
|Dolar american
|USD
|4,5444
|Rand sud-african
|ZAR
|0,2797
|Real brazilian
|BRL
|0,8895
|Renminbi chinezesc
|CNY
|0,6737
|Rupie indiană
|INR
|0,0476
|100 woni sud-coreeni
|KRW
|0,3207
|Peso mexican
|MXN
|0,2651
|Dolar neo-zeelandez
|NZD
|2,6695
|Dinar sârbesc
|RSD
|0,0447
|Hryvnă ucraineană
|UAH
|0,1013
|Dirhamul Emiratelor Arabe Unite
|AED
|1,2373
|Baht thailandez
|THB
|0,1370
|Dolar din Hong Kong
|HKD
|0,5792
|Shekel israelian
|ILS
|1,5132
|100 rupii indoneziene
|IDR
|0,0255
|Peso filipinez
|PHP
|0,0742
|100 coroane islandeze
|ISK
|3,6866
|Ringgit malaysian
|MYR
|1,1104
|Dolar singaporez
|SGD
|3,5473
|Gramul de aur
|XAU
|638,8262
|DST
|XDR
|6,2075
BNR a publicat și ratele dobânzilor ROBID și ROBOR
Ratele dobânzilor ROBID și ROBOR au fost publicate pentru data de 11 august 2026, la ora 11:00. Pentru scadențele overnight (O/N) și tomorrow next (T/N), ROBID este de 5,35% pe an, iar ROBOR de 5,63% pe an.
La o săptămână, ROBID este cotat la 5,42%, iar ROBOR la 5,71%. Pentru scadența de o lună, ROBID este de 5,45%, iar ROBOR de 5,74%.
La trei luni, ROBID este de 5,54%, iar ROBOR de 5,84%. Pentru șase luni, ROBID este de 5,59%, iar ROBOR de 5,92%, în timp ce pentru scadența de 12 luni ROBID este de 5,64%, iar ROBOR de 5,97%.
Comparativ cu valorile din 10 august 2026, singura modificare este la ROBID pentru scadența de 12 luni, care a crescut de la 5,63% la 5,64%. Toate celelalte cotații ROBID și ROBOR au rămas neschimbate.
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Am finalizat Facultatea de Litere și Limbi Străine în cadrul Universității Hyperion din București, iar ulterior am absolvit masterul la Facultatea de Jurnalism, specializarea Comunicare Mediatică și Publicitate, în cadrul aceleiași universități. Colaborarea cu Capital.ro a început în anul 2019.
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