Energia tot mai scumpă schimbă planurile marilor companii. Directorii executivi spun că presiunea asupra costurilor a depășit toate celelalte riscuri

Costurile cu energia au devenit cea mai mare surpriză financiară pentru directorii executivi la nivel global în 2026, depășind toate celelalte presiuni de cost, potrivit sondajului global PwC CEO Survey Mid-Year Snapshot, publicat marți.

Conform cercetării, aproape unul din cinci directori executivi, adică 19%, a semnalat majorări de peste 10% ale cheltuielilor cu energia ca urmare a șocurilor globale. Cu toate acestea, executivii rămân la fel de încrezători ca la începutul anului că veniturile companiilor vor continua să crească în 2026.

În România, companiile sunt preocupate de posibilitatea ca prețurile la energie să rămână ridicate pentru o perioadă mai lungă sau să oscileze puternic, ceea ce ar duce la creșterea costurilor de producție. Situația este cu atât mai sensibilă cu cât economia românească este deschisă și dependentă de importurile energetice.

Potrivit PwC România, prețurile la energia electrică au înregistrat cea mai mare creștere din Uniunea Europeană, în timp ce taxele, respectiv TVA și accizele, au fost majorate. În plus, combustibilii s-au scumpit cu aproximativ 20% de la începutul anului, pe fondul conflictului din Orientul Mijlociu. Toate aceste evoluții au contribuit la menținerea unei inflații ridicate în ultimii ani, cea mai mare din Uniunea Europeană, ceea ce face ca un nou șoc energetic să se transmită mai puternic în economie și să pună presiune asupra competitivității companiilor din România.

„În România, companiile sunt preocupate că preţurile la energie ar putea rămâne ridicate o perioadă mai lungă sau ar putea oscila puternic, scumpind producţia, cu atât mai mult cu cât avem o economie deschisă şi dependentă de importuri energetice. Preţurile la energia electrică au avut cea mai mare creştere din Uniunea Europeană, taxele – TVA şi accizele – au fost majorate, combustibilii s-au scumpit cu circa 20% de la începutul anului, pe fondul conflictului din Orientul Mijlociu. Ca urmare, inflaţia a fost ridicată în ultimii ani, cea mai mare din UE, vulnerabilizând economia. Astfel, un nou şoc energetic se transmite mai amplu în economie. Concluzionând, este un context care testează competitivitatea companiilor din România”, a explicat Daniel Anghel, Country Managing Partner PwC România.

Majorările costurilor energetice se reflectă în prețurile de producție ale companiilor și, în final, în prețurile plătite de consumatori. Datele Institutului Național de Statistică pentru luna iunie 2026 arată că prețurile de producție a energiei erau cu 23,3% mai mari decât în iunie 2025. În acest context, tot mai multe companii, în special din industrie, reclamă povara facturilor la energie.

Și Banca Națională a României avertizează, în cel mai recent raport asupra inflației, că majorarea costurilor în sectoarele intensive în energie și transport se propagă de-a lungul lanțurilor de valoare, exercitând presiuni suplimentare asupra prețurilor. Totodată, competitivitatea externă prin preț este afectată în mare măsură de costurile cu energia.

Sondajul PwC mai arată că mai mult de unul din patru directori executivi, respectiv 27%, consideră că deciziile privind prețurile au devenit dificil de luat într-o măsură mare sau foarte mare.

Gestionarea lanțului de aprovizionare reprezintă o altă preocupare importantă pentru executivi, fiind indicată de 26% dintre respondenți. În același timp, adoptarea inteligenței artificiale continuă să avanseze. Deși impactul mediu al AI asupra veniturilor și costurilor a rămas în linii mari neschimbat, companiile individuale evoluează mai rapid. Peste jumătate dintre respondenți, 51%, au înregistrat o schimbare a impactului AI în ultimele opt luni, aproape patru din zece, adică 39%, raportează deja rezultate pozitive, iar 38% au folosit AI pentru a valorifica noi oportunități create de perturbările globale.

În pofida acestor presiuni, directorii executivi își mențin încrederea în perspectivele de creștere. PwC constată că nivelul general de încredere privind creșterea veniturilor a rămas neschimbat în ultimele șase până la opt luni. Aproximativ 42% dintre directori sunt foarte sau extrem de încrezători în privința creșterii veniturilor în următoarele 12 luni, comparativ cu 39% în urmă cu opt luni, iar 51% sunt încrezători pe un orizont de trei ani. În același timp, 33% dintre respondenți declară că încrederea lor a crescut, în timp ce 26% spun că aceasta a scăzut.

Potrivit realizatorilor sondajului, diferența o vor face companiile bine pregătite și cu un nivel ridicat de rezistență tehnologică, care combină gândirea pe termen lung cu fundații solide de inteligență artificială. Aceste companii au cu 74% mai multe șanse să raporteze succes în utilizarea AI, respectiv 55% față de 32%, și cu 66% mai multe șanse să exprime o încredere puternică în creșterea viitoare a veniturilor, respectiv 48% față de 29%, comparativ cu firmele care au o rezistență tehnologică scăzută.

Concluzia sondajului PwC este că reziliența devine tot mai mult un avantaj competitiv și nu doar o simplă capacitate defensivă. CEO Survey Mid-Year Snapshot analizează modul în care percepțiile directorilor executivi și prioritățile de afaceri s-au modificat în contextul schimbărilor geopolitice și economice accelerate din ultimele șase până la opt luni.