Aurul revine puternic după prăbușirea din ultimele luni. Prețul a crescut cu 8% într-o singură săptămână

Prețul aurului a început din nou să crească, după ce metalul prețios pierduse peste un sfert din valoare față de recordul atins la începutul anului. Revenirea din august îi pune însă pe investitori în fața unei piețe greu de anticipat, în care dobânzile și evoluția conflictului dintre SUA și Iran pot schimba rapid direcția.

Investitorii au avut parte de un an complicat, marcat de războiul cu Iranul, presiuni asupra inflației, volatilitate pe piețele valutare și îngrijorări privind sumele uriașe investite de marile companii în inteligența artificială.

În mod tradițional, perioadele de incertitudine îi determină pe unii investitori să se îndrepte spre aur, considerat un activ de refugiu. Prima jumătate a anului 2026 a arătat însă diferit, arată The Independent.

Aurul a atins la sfârșitul lunii ianuarie un record istoric de peste 5.600 de dolari, echivalentul a aproximativ 4.147 de lire sterline, pentru o uncie. La jumătatea lunii martie, cotația se menținea încă peste pragul de 5.000 de dolari.

În următoarele cinci luni, direcția s-a schimbat puternic. Prețul a coborât până la puțin sub 4.000 de dolari pe uncie. De la maxim la minim, declinul a depășit 28%.

Evoluția a fost cu atât mai neobișnuită cu cât aurul nu s-a comportat în prima parte a conflictului din Orientul Mijlociu precum activul de refugiu pe care investitorii îl caută de obicei în perioade de instabilitate.

Situația a început să se schimbe odată cu debutul lunii august. Aurul a revenit pe creștere, iar numai în ultima săptămână prețul a avansat cu aproximativ 8%, până la 4.373 de dolari pe uncie.

Schimbarea de direcție este vizibilă și în comportamentul investitorilor. După două luni de ieșiri de capital, fondurile tranzacționate la bursă care investesc în aur au atras din nou bani în luna iulie.

Jemma Slingo, expert în investiții la Fidelity International, a arătat că revenirea metalelor prețioase este una dintre evoluțiile mai neobișnuite din ultimele zile. Potrivit acesteia, este dificil de identificat cu precizie motivul revenirii, mai ales după lunile dificile traversate de aur.

Ea a explicat că schimbarea perspectivelor privind dobânzile ar putea avea un rol important în noua evoluție a prețului. În același timp, volatilitatea din ultimul an arată că investitorii trebuie să se aștepte în continuare la oscilații importante.

Nivelul dobânzilor este unul dintre factorii importanți pentru piața aurului. Dacă dobânzile cresc, păstrarea banilor în instrumente care generează randamente poate deveni mai atractivă.

Aurul nu plătește dividende, iar acest lucru îl poate face mai puțin atractiv atunci când investitorii pot obține randamente mai mari din alte active sau din păstrarea banilor în numerar și instrumente asociate dobânzilor.

În Statele Unite există posibilitatea unei noi creșteri a ratelor, iar în alte economii direcția politicii monetare rămâne, de asemenea, atent urmărită. Analiștii sunt împărțiți inclusiv în privința următoarei mișcări a Băncii Angliei.

În acest context, revenirea achizițiilor de aur ar putea indica faptul că o parte dintre investitori consideră că majorările de dobândă anticipate anterior nu vor mai avea loc.

Un alt factor urmărit de piețe este evoluția negocierilor dintre Statele Unite și Iran.

O eventuală evoluție pozitivă în discuțiile de pace ar putea susține în continuare revenirea aurului. Piața rămâne însă dificil de anticipat după mișcările puternice înregistrate de la începutul anului.

Chiar și după creșterea din august, cotația de 4.373 de dolari pe uncie rămâne cu mult sub recordul de peste 5.600 de dolari atins la sfârșitul lunii ianuarie. Evoluția din ultimele luni arată astfel o schimbare rapidă de direcție pentru un activ care, în mod tradițional, este asociat tocmai cu perioadele de incertitudine.