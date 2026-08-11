Fondurile speculative axate pe AI au avut cea mai proastă lună. Prăbușirea acțiunilor tech a provocat pierderi masive

Fondurile speculative care au mizat puternic pe companiile din domeniul inteligenței artificiale au trecut prin cea mai dificilă lună de după criza financiară globală. Scăderile acțiunilor marilor companii americane de tehnologie și ale producătorilor asiatici de semiconductori au provocat pierderi importante în iulie.

Fondurile speculative axate pe acțiunile companiilor din tehnologie au înregistrat în iulie o scădere de 7%, potrivit noilor date publicate de Hedge Fund Research (HFR).

Este cea mai slabă performanță lunară înregistrată de aceste fonduri din ianuarie 2008, când piețele financiare se aflau în plină criză financiară globală, potrivit The Telegraph.

Declinul a venit pe fondul scăderilor înregistrate de marile companii americane din tehnologie și de producătorii asiatici de semiconductori. Nasdaq 100, unul dintre indicii bursieri puternic expuși sectorului tehnologic, a pierdut peste 5% în iulie.

Evoluția a amplificat temerile investitorilor privind posibilitatea ca boom-ul bursier construit în jurul inteligenței artificiale să înceapă să se destrame. Acțiunile companiilor asociate dezvoltării AI au fost unul dintre principalele motoare ale creșterilor care au dus Wall Street la niveluri record.

Unul dintre cele mai spectaculoase cazuri este Situational Awareness, fondul axat pe inteligență artificială fondat de Leopold Aschenbrenner.

Fondul a fost aproape de colaps după ce valoarea sa a scăzut cu 67%. Aschenbrenner, în vârstă de 24 de ani și prezentat anterior drept „Nostradamus al AI”, a fost nevoit să vândă cea mai mare parte a portofoliului fondului către Citadel, compania condusă de Ken Griffin.

Decizia a venit sub presiunea creditorilor de pe Wall Street, ale căror fonduri erau folosite pentru finanțarea unor pariuri importante pe acțiunile companiilor din domeniul inteligenței artificiale.

Bruno Schneller, managing partner al Erlen Capital Management, consideră că problemele Situational Awareness reprezintă aproape perfect ceea ce s-a întâmplat cu fondurile speculative în luna iulie.

El a explicat că, atunci când evaluările companiilor sunt ridicate, iar investițiile sunt concentrate într-un număr restrâns de poziții, diferența dintre un pariu corect și unul greșit poate deveni foarte mare într-un timp extrem de scurt.

În cazul strategiilor specializate pe tehnologie, randamentele pot fi excepționale atunci când evoluția pieței și așteptările investitorilor merg în aceeași direcție. Situația se poate însă inversa rapid, iar folosirea împrumuturilor pentru amplificarea investițiilor poate accentua pierderile.

Problemele nu s-au limitat la Situational Awareness. Mai multe fonduri importante au fost surprinse de vânzările masive de acțiuni din sectorul tehnologic.

Potrivit datelor Bloomberg, Altimeter Capital Management, fondul din Boston înființat de miliardarul american Brad Gerstner, a pierdut 11% în iulie.

Balyasny Asset Management a înregistrat o scădere de 1,5%, iar Verition Fund Management a pierdut 1,1%.

Printre fondurile care au încheiat luna pe minus s-a aflat și Marshall Wace, controlat de miliardarul Paul Marshall. Fondul său Eureka, specializat în tranzacționarea acțiunilor, a scăzut cu 6,9%, potrivit Business Insider.

Problemele din iulie au depășit sectorul tehnologic. Volatilitatea ridicată de pe piețe, însoțită și de creșterea prețului petrolului, a făcut ca fondurile speculative să înregistreze în ansamblu pierderi medii de 1,1% în cursul lunii.

Performanțele au fost însă extrem de diferite de la un administrator la altul. Cei mai performanți 10% dintre investitori au obținut câștiguri medii de 7,6%. La polul opus, cei mai slabi 10% au înregistrat pierderi medii de 12,5%.

Kenneth Heinz, președintele HFR, a explicat că fondurile speculative au fost nevoite să opereze într-un mediu de tranzacționare extrem de intens și volatil în luna iulie. Expunerea la evoluția negativă a sectorului tehnologic a contribuit astfel la cea mai mare scădere a fondurilor speculative specializate în tehnologie din 2008.