Riscurilor generate de inteligența artificială, în atenția băncilor centrale: AI poate provoca șocuri pe piețele financiare

Inteligența artificială începe să fie privită nu doar ca un motor de creștere economică, ci și ca un posibil factor de risc pentru stabilitatea financiară. Banca Angliei avertizează că dezvoltarea accelerată a AI poate influența piețele de capital, sistemul bancar și securitatea cibernetică.

În cea mai recentă reuniune de politică financiară, Banca Angliei a analizat modul în care dezvoltarea rapidă a inteligenței artificiale ar putea afecta piețele financiare și economia.

Instituția urmărește mai multe scenarii de risc, inclusiv posibilitatea unei scăderi accentuate a acțiunilor companiilor din domeniul AI, care ar putea declanșa retrageri masive ale investitorilor cu poziții finanțate prin împrumuturi. Oficialii iau în calcul și situații în care modelele avansate de inteligență artificială ar putea identifica vulnerabilități informatice mai rapid decât reușesc băncile să le remedieze.

Potrivit Băncii Angliei, AI începe să joace un rol mult mai important în planificarea economică decât alte valuri tehnologice din trecut.

Raportul Comitetului pentru Politică Financiară arată că acțiunile companiilor din domeniul inteligenței artificiale au contribuit semnificativ la creșterea burselor globale, însă această evoluție este susținută de un număr redus de companii cu o pondere foarte mare în indici.

Banca Angliei avertizează că o eventuală reducere a așteptărilor privind profitabilitatea acestor companii ar putea transforma o simplă corecție bursieră într-un șoc financiar de amploare.

În același timp, instituția observă o creștere accelerată a finanțării industriei AI prin obligațiuni, credite private, finanțări cu efect de levier și instrumente financiare structurate. Ritmul investițiilor este descris drept fără precedent din punct de vedere istoric.

Deocamdată, nivelul datoriei este considerat gestionabil și nu există indicii privind un risc imediat pentru sistemul financiar, însă banca avertizează că dezvoltarea infrastructurii AI depinde tot mai mult de finanțare externă.

Banca Angliei atrage atenția că noile modele de inteligență artificială sporesc și riscurile cibernetice. Aceste sisteme pot identifica și exploata vulnerabilități software într-un ritm mult mai rapid decât pot reacționa băncile, bursele, furnizorii de servicii IT sau operatorii de infrastructură cloud.

În aceste condiții, instituțiile financiare trebuie să accelereze actualizarea sistemelor informatice, testarea aplicațiilor și măsurile de protecție.

Totodată, banca avertizează că utilizarea acelorași modele AI de către numeroși participanți la piață poate determina reacții similare în perioade de volatilitate, ceea ce ar putea amplifica fluctuațiile bursiere și genera scăderi bruște ale piețelor.

Avertismente similare au fost formulate și de alte instituții internaționale. Consiliul European pentru Risc Sistemic (ESRB) a transmis pe 7 iulie că modelele avansate de inteligență artificială pot crește viteza, amploarea și complexitatea atacurilor cibernetice și a atras atenția asupra dependenței Europei de furnizori AI din afara Uniunii Europene.

La rândul său, Banca Centrală Europeană a solicitat principalelor bănci din zona euro să prezinte până la 31 octombrie 2026 planuri concrete pentru consolidarea apărării cibernetice, inclusiv prin accelerarea actualizărilor software, utilizarea instrumentelor AI pentru detectarea amenințărilor și evaluarea mai atentă a riscurilor generate de furnizorii externi de tehnologie.

Consiliul pentru Stabilitate Financiară (FSB) a publicat, în luna iunie, un set de 12 recomandări privind utilizarea responsabilă a inteligenței artificiale în sectorul financiar, iar Fondul Monetar Internațional (FMI) a avertizat anterior că un incident cibernetic major generat de AI ar putea provoca probleme de lichiditate, dificultăți de finanțare și perturbări extinse ale piețelor financiare.

Banca Angliei subliniază că inteligența artificială are în continuare un potențial semnificativ de a crește productivitatea, de a reduce costurile, de a îmbunătăți detectarea fraudelor, dezvoltarea de medicamente și serviciile oferite clienților.

Totuși, instituția consideră că dezvoltarea rapidă a acestei tehnologii obligă autoritățile să trateze AI nu doar ca pe o sursă de profit și inovare, ci și ca pe un posibil factor de risc pentru stabilitatea financiară, în condițiile în care investițiile, finanțarea și securitatea cibernetică devin tot mai strâns legate de evoluția inteligenței artificiale.