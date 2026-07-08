Lavazza: Instabilitatea pieței cafelei întârzie ieftinirea produselor pentru consumatori. Stabilizarea depinde de doi ani consecutivi de recolte bune în Brazilia și Vietnam

Volatilitatea pieței mondiale a cafelei continuă să împiedice reducerea prețurilor pentru consumatori, în pofida scăderii cotațiilor boabelor în acest an. Reprezentanții companiei italiene Lavazza avertizează că stabilizarea pieței depinde de condițiile climatice și de recoltele viitoare din principalele țări producătoare.

Volatilitatea de pe piața cafelei împiedică firmele să reducă prețurile de retail pentru consumatori, a apreciat, miercuri, 8 iulie, compania italiană Lavazza, care a descris această instabilitate drept „noua normalitate”.

Cotațiile cafelei au crescut semnificativ în 2024 și au atins niveluri record în 2025, pe fondul dificultăților de aprovizionare provocate de condițiile meteorologice nefavorabile. Deși, în general, prețurile boabelor de cafea au fost mai scăzute în acest an, acestea au revenit pe un trend ascendent după ce Organizația Națiunilor Unite (ONU) a avertizat asupra intensificării rapide a fenomenului El Niño, aflat deja în curs de formare. Potrivit organizației, fenomenul ar urma să atingă o intensitate puternică între lunile iulie și septembrie, ceea ce ar crește probabilitatea producerii unor fenomene meteorologice extreme la nivel global.

El Niño este un fenomen climatic natural care determină încălzirea apelor de suprafață din centrul și estul Oceanului Pacific ecuatorial. Acesta influențează circulația atmosferică la scară globală, afectând regimul vânturilor, presiunea atmosferică și distribuția precipitațiilor. Fenomenul apare, de regulă, la intervale de doi până la șapte ani și durează aproximativ nouă până la 12 luni.

Președintele Lavazza, Giuseppe Lavazza, a declarat jurnaliștilor, în cadrul magazinului Lavazza din Londra, Anglia, că piața traversează o perioadă îndelungată de instabilitate și incertitudine. Acesta a subliniat că este încă prea devreme pentru a afirma că cea mai dificilă etapă a fost depășită și că piața a intrat într-o perioadă de stabilitate, astfel încât companiile să poată lua în calcul reducerea prețurilor pentru consumatori.

„Trăim o perioadă îndelungată de instabilitate şi incertitudine. Deocamdată este prea curând să spunem: s-a încheiat cea mai dificilă perioadă, piaţa va avea stabilitate, deci este momentul să ne gândim la reducerea preţurilor”, a afirmat Lavazza.

Lavazza consideră că reducerea volatilității și limitarea impactului speculațiilor de pe piața cafelei vor fi posibile doar după cel puțin doi ani consecutivi de recolte bune în principalele țări producătoare, Brazilia și Vietnam.

Lavazza a afirmat că încă nu există certitudinea că piața va atinge nivelul de stabilitate dorit. El a explicat că scăderea prețurilor la boabele de cafea se reflectă în prețurile plătite de consumatori abia după câteva luni și a subliniat că volatilitatea persistentă a pieței îngreunează acest proces.

În ceea ce privește comportamentul consumatorilor, el a arătat că cererea a rămas rezilientă în pofida majorării prețurilor. Potrivit acestuia, clienții preferă, în general, să reducă volumul de cafea consumat decât să renunțe la marca pe care o preferă în favoarea alteia. Lavazza a precizat că o creștere a prețurilor poate determina o ușoară scădere a cererii și pierderea unei părți dintre clienți, însă baza de consumatori rămâne, în mare parte, stabilă.