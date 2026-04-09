Produse precum cacao, zahăr, unt, grâu sau ouă devin esențiale în perioada sărbătorilor pascale, fiind baza preparării cozonacului – unul dintre cele mai consumate produse tradiționale.

După mai multe valuri de scumpiri care au afectat bugetele familiilor, întrebarea principală rămâne cât va costa cozonacul în 2026. Potrivit unei analize realizate de XTB, răspunsul depinde direct de evoluția acestor materii prime, care, în acest an, oferă un context ceva mai favorabil pentru consumatori.

Cacao, unul dintre cele mai importante ingrediente pentru cozonac, a avut o evoluție spectaculoasă în ultimii ani. În 2024, prețurile au crescut puternic, pe fondul unor recolte slabe în marile țări producătoare, ceea ce a dus la scăderea producției globale.

Ulterior, piața a intrat într-o corecție abruptă. În 2025, prețurile au scăzut cu aproximativ 60%, pe fondul ajustării exceselor anterioare, iar tendința descendentă a continuat și în 2026.

În prezent, boabele de cacao sunt mai ieftine cu aproximativ 45% față de începutul anului, ceea ce reprezintă unul dintre principalii factori care ar putea contribui la reducerea costului final al cozonacului.

Pe lângă cacao, și alte ingrediente au înregistrat corecții de preț la nivel european. Zahărul și untul sunt mai accesibile decât în anii anteriori, ceea ce contribuie la scăderea costurilor de producție.

Totuși, evoluția nu este uniformă. Grâul și ouăle se mențin peste nivelurile de anul trecut, chiar dacă grâul este tranzacționat în continuare la valori relativ scăzute la nivel global.

Evoluția ingredientelor pentru cozonac în 2026

Ingredient Evoluție preț Observații Cacao scădere puternică (~45%) corecție după creșteri mari Zahăr în scădere stabilizare la nivel UE Unt mai ieftin corecție față de anii anteriori Grâu peste 2025 dar la minime istorice Ouă ușor mai scumpe presiuni pe costuri

Această dinamică mixtă explică de ce ieftinirile nu se vor reflecta integral în prețul final.

Deși unele ingrediente s-au ieftinit, consumatorii nu vor vedea reduceri spectaculoase de preț în magazine.

„În acest moment, nu există indicii privind apariția unor noi presiuni majore asupra prețurilor.”arată analiza realizată de XTB

În același timp, specialiștii subliniază că evoluția diferită a materiilor prime limitează efectele pozitive.

„Evoluția ingredientelor necesare pentru pregătirea cozonacului de Paște nu este uniformă: în timp ce tariful boabelor de cacao a cunoscut o scădere, alte materii prime s-au menținut la aceleași niveluri sau chiar au avut ușoare majorări.” potrivit analiștilor XTB.

Costurile indirecte rămân un factor de risc

Chiar dacă prețurile ingredientelor nu sunt în creștere, alte costuri din economie pot influența prețul final al produselor.

Energia și combustibilul, afectate de tensiunile geopolitice, au crescut în ultimele luni, însă efectele nu s-au transmis încă direct în prețurile alimentelor.

„Deși efectele conflictului din Orientul Mijlociu se reflectă deja în costurile pentru combustibil sau energie, momentan acestea nu s-au tradus, deocamdată, într-o scumpire directă a ingredientelor.”explică analiștii XTB

Pe termen mediu, însă, aceste costuri ar putea pune din nou presiune asupra prețurilor.

Cât va costa cozonacul în 2026

Estimările actuale arată că prețul cozonacului ar putea fi ușor mai mic comparativ cu anul trecut, însă nu se prefigurează reduceri semnificative.

„Astfel cozonacul de Paște din 2026 ar putea avea un preț ușor mai redus decât cel de anul trecut. Totuși, consumatorii nu ar trebui să se aștepte la ieftiniri majore la raft, având în vedere cererea ridicată specifică perioadei”, mai arată analiza XTB.

Cererea mare din perioada sărbătorilor, dar și costurile operaționale ale producătorilor, vor menține prețurile la un nivel relativ ridicat.

Concluzie: vești bune, dar cu limite

Anul 2026 aduce o ușoară relaxare a prețurilor pentru unele ingrediente-cheie, însă această evoluție nu este suficientă pentru a genera ieftiniri semnificative la raft.

Consumatorii ar putea plăti puțin mai puțin pentru cozonac față de anul trecut, dar diferențele vor fi moderate, în contextul unei piețe încă afectate de dezechilibre și costuri ridicate.