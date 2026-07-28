Acciza dinamică intră în dezbatere. Cu cât ar putea scădea prețul carburanților

Acciza dinamică pentru carburanți este mecanismul propus de ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, pentru adaptarea nivelului taxării la evoluția prețurilor petrolului. Proiectul a primit aviz favorabil în Comisia de Buget din Senat și prevede reduceri graduale ale accizei, în funcție de cotațiile de pe piață. Analistul economic Adrian Negrescu apreciază că măsura poate aduce predictibilitate, însă avertizează că efectele asupra prețurilor la pompă vor fi limitate, iar riscul de penurie rămâne principala vulnerabilitate.

Acciza dinamică propusă de ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, este privită de analistul economic Adrian Negrescu drept o soluție care poate adapta fiscalitatea la evoluțiile pieței internaționale a petrolului și poate reduce incertitudinile generate de variațiile bruște ale prețurilor.

Introducerea unui astfel de mecanism ar reprezenta una dintre cele mai importante modificări ale modului în care statul intervine asupra prețurilor la carburanți. În opinia analistului, sistemul ar permite o reacție mai rapidă la fluctuațiile cotațiilor internaționale și ar crea un cadru fiscal mai stabil pentru consumatori și pentru operatorii din domeniu.

„Mecanismul accizei dinamice pe carburanți, propus de Nazare, este o idee salutară care vine să rezolve, măcar în parte, problemele generate de evoluția prețului petrolului”, a afirmat Adrian Negrescu.

Potrivit acestuia, principalul avantaj al mecanismului este că autoritățile ar dispune de un instrument predictibil prin care să atenueze efectele variațiilor accentuate ale prețului petrolului asupra tarifelor practicate în România. În ultimii ani, volatilitatea pieței petroliere s-a reflectat direct în costurile suportate de șoferi, iar fiecare scumpire a benzinei și motorinei a alimentat dispute politice și solicitări privind reducerea taxării.

Deși apreciază utilitatea mecanismului din perspectiva predictibilității fiscale, Adrian Negrescu subliniază că efectele asupra prețului final al carburanților nu trebuie supraevaluate, deoarece acciza reprezintă doar una dintre componentele costului plătit de consumatori.

Analistul explică faptul că prețul benzinei și motorinei este influențat simultan de cotațiile internaționale ale petrolului, cursul de schimb, costurile logistice și marjele comerciale, astfel încât reducerea accizei nu poate genera scăderi semnificative ale tarifelor.

„Atenție, NU va reduce prețurile decât cu maxim 1 leu și asta în cel mai grav scenariu, dar măcar oferă o predictibilitate în ceea ce privește acțiunea statului”, a precizat Adrian Negrescu.

Chiar și în situația în care statul ar diminua nivelul accizei în perioadele în care petrolul și motorina se scumpesc accentuat, impactul asupra prețului final ar rămâne limitat în comparație cu influența exercitată de evoluțiile pieței internaționale.

Un alt beneficiu identificat de analist este diminuarea controverselor politice care apar aproape de fiecare dată când carburanții se scumpesc, întrucât modificarea accizei ar urma să fie realizată printr-un mecanism automat, raportat la evoluția cotațiilor internaționale.

Aplicarea unor reguli clare ar reduce intervențiile conjuncturale și ar oferi un grad mai mare de stabilitate atât consumatorilor, cât și companiilor din sectorul distribuției de carburanți, care și-ar putea planifica mai ușor investițiile și politicile comerciale.

„Sper că nu vom mai asista la clasicele dispute pe tema carburanților, în care politicienii să se întreacă în declarații populiste”, a declarat Adrian Negrescu.

Analistul consideră însă că, dincolo de avantajele fiscale și administrative, mecanismul nu elimină principala vulnerabilitate a pieței, respectiv riscul unor probleme de aprovizionare în contextul tensiunilor internaționale.

„Pe de altă parte, reducerea accizei în funcție de evoluția cotațiilor internaționale ale petrolului și, mai ales, ale motorinei nu va rezolva adevărata problemă din prezent – riscul de penurie”, a avertizat Adrian Negrescu.

Acesta atrage atenția că disponibilitatea carburanților poate deveni mai importantă decât nivelul prețurilor în perioade marcate de blocaje ale lanțurilor de aprovizionare, tensiuni geopolitice sau dezechilibre între cerere și ofertă pe piețele europene și internaționale.

Propunerea privind introducerea accizei dinamice a fost inclusă într-un proiect comun elaborat de fostul ministru al Energiei, Bogdan Ivan, și ministrul demis al Finanțelor, Alexandru Nazare, în cadrul Comisiei de Buget din Senat. Documentul a primit aviz favorabil și prevede reducerea accizei cu procente cuprinse între 5% și 25%, în funcție de prețul la pompă și de evoluția cotațiilor de piață.

Totodată, proiectul stabilește că limitarea exporturilor de motorină va putea fi decisă doar cu acordul Ministerului Energiei, iar adaosul comercial va fi plafonat, măsuri care urmăresc diminuarea prețului final fără afectarea funcționării pieței.

„Avem câteva mecanisme de bază care se vor aplica. Reducerea clară a accizei va avea un impact mai mare decât în cazul reducerii TVA. Limitarea exporturilor de carburant diesel va fi validată doar de Ministerul Energiei, iar adaosul comercial va fi limitat. Toate măsurile vor duce la o reducere finală a prețului, fără a afecta restul”, a spus Bogdan Ivan.

La rândul său, Alexandru Nazare a susținut că reducerea TVA nu reprezintă o opțiune compatibilă cu legislația europeană și că varianta unei accize dinamice răspunde mai bine situației actuale din piața carburanților. Ministrul a avertizat, în același timp, că orice intervenție trebuie să țină cont de posibilitatea apariției unui deficit de aprovizionare.