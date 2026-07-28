Planul lui Elon Musk pentru X s-a realizat: funcția care schimbă rolul rețelei sociale

Rețeaua socială X a lansat luni o ofertă de conturi plătite și un serviciu de plăți destinat utilizatorilor platformei, o nouă etapă în strategia de dezvoltare a companiei controlate de Elon Musk. Inițiativa face parte din direcția prin care platforma urmărește să se extindă dincolo de rolul de rețea socială și să includă mai multe servicii într-un singur ecosistem digital.

Noul produs este disponibil gratuit, însă doar pentru utilizatorii care dețin un abonament X Premium plătit în Statele Unite. Serviciul include un card de retragere Visa și oferă o dobândă de până la 6%, potrivit unui comunicat de presă.

Conturile sunt administrate tehnic de Cross River Bank, o instituție financiară din New Jersey specializată în servicii destinate companiilor fintech, sector care dezvoltă soluții financiare digitale. Banca este înregistrată la autoritatea americană de reglementare bancară FDIC și beneficiază de asigurarea depozitelor de până la 250.000 de dolari pentru fiecare client.

Prin utilizarea unui mecanism de distribuire a fondurilor între mai multe bănci membre ale aceleiași rețele, X poate extinde nivelul de protecție pentru depozitele utilizatorilor, ajungând la o acoperire de până la 10 milioane de dolari per utilizator.

Utilizatorii care deschid conturi de depozit X vor putea realiza plăți instantanee și fără costuri către alți utilizatori ai platformei. Cross River descrie această funcționalitate drept o premieră pentru o rețea socială din Statele Unite, prin integrarea directă a unor servicii financiare în experiența oferită utilizatorilor.

Alte platforme sociale au introdus funcții de plată, însă acestea sunt utilizate în principal pentru tranzacții comerciale, vânzări online sau monetizarea conținutului. Pe Facebook, Snapchat și TikTok, plățile sunt procesate prin servicii precum PayPal, prin filiala sa Hyperwallet sau prin conturi bancare tradiționale care nu fac parte din oferta directă a acestor rețele.

Serviciile de mesagerie ale companiei Meta, precum WhatsApp și Messenger, includ sisteme de plată între utilizatori, însă acestea nu reprezintă rețele sociale propriu-zise. X încearcă astfel să combine mai multe tipuri de servicii într-o singură platformă.

De la achiziționarea Twitter, redenumită ulterior X, în octombrie 2022, Elon Musk a susținut dezvoltarea unei aplicații universale care să reunească funcții de comunicare, servicii financiare și alte instrumente digitale.

Modelul urmărit este inspirat de platforme chinezești precum WeChat, serviciul dezvoltat de compania Tencent, care reunește într-o singură aplicație funcții de mesagerie, plăți și alte servicii utilizate zilnic de milioane de persoane.

Lansarea conturilor plătite și a serviciului de plăți reprezintă o nouă extindere a funcțiilor disponibile pe X, compania continuând dezvoltarea unor servicii suplimentare pentru utilizatorii săi din Statele Unite.