O premieră pentru terminalul de la Străulești. Metrorex lansează un serviciu nou pentru utilizatori

Metrorex extinde serviciile oferite utilizatorilor Terminalului Multimodal Străulești și introduce, de la 1 august 2026, un nou tip de abonament destinat parcării. Măsura vizează persoanele care folosesc această infrastructură pentru a-și lăsa autoturismele și pentru a continua călătoria cu metroul.

Noul abonament săptămânal pentru parcare are un tarif de 100 de lei și oferă acces nelimitat timp de șapte zile consecutive. Soluția este destinată în special navetiștilor și persoanelor care aleg varianta de transport intermodal, prin combinarea deplasării cu autoturismul până la terminal și continuarea traseului cu metroul. Metrorex precizează că această opțiune completează oferta de servicii pusă la dispoziția celor care utilizează Terminalul Multimodal Străulești.

„Metrorex își diversifică oferta de servicii destinate utilizatorilor Terminalului Multimodal Străulești și introduce, începând cu 1 august 2026, abonamentul săptămânal pentru parcare. Noul abonament are un tarif de 100 de lei și permite utilizarea nelimitată a parcării pe parcursul celor 7 zile de valabilitate, reprezentând o opțiune convenabilă și avantajoasă pentru navetiști și pentru toți cei care aleg să își continue deplasarea cu metroul”, se arată în comunciat.

Terminalul Multimodal Străulești a fost proiectat ca un punct de conexiune între mai multe forme de transport, oferind acces la rețeaua de metrou, la transportul public de suprafață și la transportul preorășenesc. Infrastructura include și o parcare cu o capacitate de 660 de locuri, destinată celor care doresc să își continue călătoria către oraș cu mijloacele de transport public.

Prin utilizarea acestei parcări, călătorii pot evita o parte din deplasările cu autoturismul în zonele aglomerate ale Bucureștiului și pot utiliza metroul pentru continuarea traseului zilnic. Metrorex indică faptul că terminalul oferă o alternativă pentru persoanele care caută o soluție de transport combinat între autoturism și rețeaua de metrou.

Terminalul Multimodal Străulești reprezintă una dintre investițiile destinate dezvoltării mobilității urbane și conectării diferitelor tipuri de transport. Locația permite accesul rapid la magistrala de metrou și la alte servicii de transport disponibile în zonă.

Terminalul este amplasat pe bulevardul Bucureștii Noi, nr. 245B, în Sectorul 1 al municipiului București. Acesta face parte din obiectivul de investiții „Magistrala 4. Racordul 2. Parc Bazilescu – Străulești. Lucrări construcții tunel, galerie, stații, depou, terminal multimodal și instalațiile aferente”.

Introducerea abonamentului săptămânal pentru parcare oferă utilizatorilor o variantă suplimentară de acces la această infrastructură. Noul tip de abonament permite folosirea parcării fără limitări pe durata perioadei de valabilitate, respectiv șapte zile de la activare.

Prin serviciile disponibile la Terminalul Multimodal Străulești, utilizatorii au la dispoziție o conexiune între transportul individual și transportul public, cu posibilitatea de a continua deplasarea cu metroul către alte zone ale Capitalei.