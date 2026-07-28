Cseke Attila răspunde după declanșarea grevei generale în spitale: Asigurările sunt că nu vor scădea veniturile
SURSA FOTO: Facebook - Cseke Attila
Cseke Attila a reacționat luni, după declanșarea grevei generale în spitale și după discuțiile purtate cu reprezentanții Federației Sanitas la Palatul Cotroceni. Ministrul interimar al Sănătății a afirmat că majoritatea solicitărilor formulate de sindicate au fost preluate în propunerile transmise Ministerului Muncii. Oficialul susține că a primit garanții potrivit cărora salariile din sistemul sanitar nu vor fi diminuate prin viitoarea Lege a salarizării.
Cseke Attila afirmă că noua Lege a salarizării nu va reduce veniturile din sănătate
Cseke Attila a declarat că Ministerul Sănătății nu este inițiatorul proiectului Legii salarizării unitare și a subliniat că dialogul cu organizațiile sindicale a fost menținut în ultimele săptămâni. Potrivit ministrului interimar, Ministerul Sănătății a transmis Ministerului Muncii propunerile formulate în urma discuțiilor cu reprezentanții SANITAS, iar cele mai multe dintre acestea au fost deja preluate.
În contextul declanșării grevei generale în spitale, oficialul a precizat că a primit asigurări din partea Ministerului Muncii, instituția care elaborează proiectul legislativ, privind menținerea veniturilor angajaților din sistemul sanitar.
„Este dreptul constituțional al sindicatelor. Legea salarizării unitare nu este un proiect inițiat de Ministerul Sănătății. (…) Asigurările sunt că nu vor scădea veniturile, la circa 80% va fi o creștere a veniturilor și 20% vor intra pe sistemul de compensare în care veniturile actuale vor rămâne la același nivel până în 2031”, a declarat Cseke Attila, precizând că asigurările au venit de la Ministerul Muncii.
Ministerul Sănătății anunță că dialogul cu sindicatele va continua
Ministrul interimar al Sănătății a transmis că instituția pe care o conduce va continua negocierile cu reprezentanții Federației Sanitas și că sunt pregătite noi discuții tehnice privind modificările la proiectul Legii salarizării.
Totodată, Cseke Attila a adresat un mesaj pacienților care aveau programări în unitățile sanitare în ziua declanșării grevei generale, afirmând că ministerul încearcă să limiteze impactul protestului asupra activității medicale.
„Ministerul Sănătății face toate demersurile pentru a fi alături de ei. A făcut aceste demersuri și în ultimele săptămâni, s-a discutat cu sindicatele. Este un proiect legislativ care nu este al Ministerului Sănătății. Am găsit soluții pentru marea majoritate a problemelor semnalate de către sindicate, suntem deschiși la discuții în continuare”, a transmis ministrul, într-o intervenție la Digi24.
După întâlnirea desfășurată luni la Palatul Cotroceni cu reprezentanții Federației Sanitas, ministrul a anunțat că au fost analizate mai multe modificări la proiectul Legii salarizării, inclusiv schimbarea anexei de salarizare pentru anumite categorii de personal și introducerea unor măsuri tranzitorii pentru păstrarea nivelului actual al veniturilor.
Personalul TESA și sporurile, printre principalele teme discutate la Cotroceni
Cseke Attila a explicat că una dintre modificările propuse vizează mutarea personalului TESA pe o anexă salarială considerată mai avantajoasă, precum și introducerea unor prevederi care să protejeze veniturile angajaților afectați de schimbările legislative.
Ministrul a precizat că aceste propuneri vor fi prezentate sindicatelor în cadrul unei noi runde de negocieri tehnice organizate împreună cu Ministerul Muncii.
„Am discutat despre trecerea personalului TESA pe anexa 7 în loc de anexa 8, o modificare mai favorabilă acestei categorii de personal, dispoziții tranzitorii care se vor introduce astfel încât cei care vor fi pe influențe salariale să aibă asigurate în continuare acele venituri care sunt și astăzi pe Legea 153, este vorba despre reglementarea treptată a sporului de condiții periculoase, o solicitare și a celor de la sindicate. Urmează ca mâine să continuăm discuțiile pe partea tehnică, să le prezentăm amendamentele discutate cu Ministerul Muncii, care sunt în așteptarea sindicatelor”, a declarat Cseke Attila.
Ministrul a adăugat că reprezentanții Federației Sanitas urmează să analizeze propunerile formulate de autorități și să decidă dacă acestea răspund revendicărilor sindicale.
„În urma propunerilor Ministerului Sănătății, care au fost în așteptarea sindicatelor, în scurt timp, poate chiar în această seară, dânșii vor avea o consfătuire în Consiliul Național și vor analiza împreună ce am discutat la Palatul Cotroceni”, a spus ministrul.
Ministerul propune peste 7.800 de posturi noi în sistemul medical
Pe lângă modificările discutate în privința Legii salarizării, Cseke Attila a anunțat că Ministerul Sănătății a inițiat procedura de avizare a memorandumului pentru suplimentarea numărului de posturi din sistemul medical.
Potrivit ministrului, propunerea are la bază gradul de ocupare al paturilor și nivelul cheltuielilor cu personalul din unitățile sanitare și vizează ocuparea a mii de posturi în domeniul sănătății.
„Noi am aplicat criteriile privind gradul de ocupare al paturilor și cheltuieli cu personalul mai reduse, propunem acest memorandum cu 7.805 posturi, dintre care peste 1.300 de medici, 2.800 pentru asistenți și peste 2.900 pentru alte categorii de personal sanitar auxiliar. Am pornit pe circuitul de avizare. Eu cred că va fi avizat și acest memorandum de Ministerul Finanțelor”, a afirmat ministrul.
Cseke Attila a mai precizat că forma finală a Legii salarizării va depinde de consensul politic dintre partidele din coaliția de guvernare și de parcursul legislativ care va fi stabilit pentru acest proiect.
„Dacă va exista un acord între cele patru partide pe Legea salarizării, acest proiect va trebui introdus în parlament ca inițiativă parlamentară”, a declarat Cseke Attila.
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