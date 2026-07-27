Protestul de la UM Plopeni ia amploare. Muncitorii cer eliminarea „specialilor” din posturile TESA

Protest la Uzina Mecanică Plopeni, unde câteva zeci de angajați ai Secției de Pirotehnie au ieșit luni dimineață în fața unității pentru a-și exprima nemulțumirea față de politica de personal. Oamenii solicită îndepărtarea angajaților TESA pensionari din Ministerul Apărării Naționale și Poliție, despre care susțin că au fost aduși de actuala conducere. Acțiunea are loc în contextul în care directorul general și directorul comercial ai societății se află în arest la domiciliu într-un dosar instrumentat de DNA, care vizează acuzații de luare de mită.

Protestul organizat luni dimineață în fața Uzinei Mecanice Plopeni a reunit câteva zeci de muncitori din cadrul Secției de Pirotehnie. Participanții susțin că numărul posturilor administrative a crescut prin angajarea unor pensionari proveniți din structurile Ministerului Apărării Naționale și ale Poliției, în timp ce muncitorii din producție se confruntă cu incertitudini privind locurile de muncă.

Sindicaliștii afirmă că persoanele încadrate pe funcții TESA au fost aduse într-o perioadă în care activitatea uzinei s-a intensificat, iar acum, în opinia lor, presiunea este transferată asupra personalului direct productiv.

„Au ajuns la noi când a început să meargă treaba, a venit rând pe rând, care mai de care, și s-a băgat la căldură. Noi muncim, noi muncim așa, acum trebuie să fie supraîncărcat de, de muncitori și vrea ca să plece muncitorul de rând”, a declarat Adrian Dinu, liderul Sindicatului Pirotehnie de la UM Plopeni.

Acțiunea de protest are loc într-un moment sensibil pentru companie, după ce conducerea societății a intrat în atenția procurorilor anticorupție.

Directorul Uzinei Mecanice Plopeni și directorul comercial al societății se află în prezent în arest la domiciliu, într-un dosar al Direcției Naționale Anticorupție în care sunt cercetați pentru presupuse fapte de luare de mită.

Nemulțumirile angajaților privind politica de personal se suprapun astfel peste dificultățile generate de ancheta penală care vizează conducerea companiei.

În paralel cu protestul de la UM Plopeni, tensiunile sociale continuă și în sistemul sanitar. Consiliul Național al Federației SANITAS anunțase că se reunește pe 27 iulie pentru ultimele pregătiri înaintea declanșării grevei generale programate să înceapă marți, 28 iulie.

Principala nemulțumire a sindicaliștilor este legată de proiectul noii Legi a salarizării, iar liderii organizației urmează să stabilească forma și amploarea acțiunilor de protest.

Potrivit informațiilor deținute de federație, greva generală ar urma să înceapă în aproximativ 400 de spitale din România, ceea ce înseamnă majoritatea unităților sanitare publice din țară.

Legislația în vigoare obligă unitățile sanitare să întocmească un plan de grevă, document care stabilește modul în care este organizată activitatea pe durata protestului.

Managerii spitalelor și organizațiile sindicale trebuie să decidă împreună ce angajați vor rămâne la serviciu și în ce secții vor activa, astfel încât să fie asigurată continuitatea actului medical. Legea prevede că cel puțin o treime dintre salariați trebuie să își desfășoare activitatea, iar serviciile de urgență trebuie menținute.

Federația SANITAS a obținut în instanță suspendarea provizorie a noii Legi a salarizării, invocând faptul că sindicatele nu au fost consultate în procesul de elaborare a actului normativ. Decizia nu este însă definitivă.

Potrivit datelor prezentate de organizația sindicală, ultimele două greve generale din România au avut loc în 1998 și în 2016. Prima s-a desfășurat pe durata unei săptămâni, iar cea de-a doua a fost întreruptă după o singură zi, fiind declarată ilegală.

Sindicaliștii au solicitat și medierea președintelui României în conflictul privind noua Lege a salarizării. Până în prezent, însă, nu a avut loc o întâlnire cu președintele Nicușor Dan la Palatul Cotroceni. Totodată, Federația SANITAS a refuzat să participe la consultările privind proiectul legislativ organizate de Ministerul Muncii.