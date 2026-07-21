Decizie neașteptată la Curtea de Apel București: procedura proiectului legii salarizării, oprită după acțiunea SANITAS

Curtea de Apel București a admis marți, 21 iulie 2026, cererea formulată de Federația SANITAS privind suspendarea procedurii pentru proiectul legii salarizării personalului plătit din fondurile publice, publicat pe site-ul Ministerului Muncii.

Decizia instanței vizează proiectul de act normativ publicat la data de 17.07.2026, iar suspendarea este valabilă până la soluționarea definitivă a dosarului nr. 3657/2/2026.

„Admite cererea. Suspendă procedura proiectului legii salarizării personalului plătit din fondurile publice, publicat pe site-ul pârâtului în data de 17.07.2026, la rubrica Comunicate de presă, până la soluționarea definitivă a dosarului nr. 3657/2/2026. Cu drept de a formula recurs, în termen de 5 zile de la comunicare, care se depune la Curtea de Apel București. Pronunțată prin punerea soluției la dispoziția părților, prin mijlocirea grefei instanței, azi, 21.07.2026”, se arată în decizia instanței.

Acțiunea a fost introdusă marți de Federația SANITAS prin procedura ordonanței președințiale și a fost soluționată în aceeași zi de Curtea de Apel București.

După pronunțarea hotărârii, Federația SANITAS a transmis un mesaj în care arată că decizia instanței oferă posibilitatea participării la consultări privind modificările legislative din domeniul sănătății și asistenței sociale.

„SANITAS SCRIE ISTORIE! La cererea FEDERAȚIEI SANITAS Curtea de Apel a suspendat efectele proiectului de lege publicat pe data de 17.07.2026. Astfel a facut dreptate si ne-a dat sansa sa ne spunem parerea, sa fim consultati si sa oferim solutii pertinente la problemele sistemului de sanatate și al celui de asistență socială. Avem acum dreptul de a participa la dialogul social. Ca efect al suspendarii, proiectul de lege nu mai poate produce niciun efect. El nu poate urma procedurile parlamentare, deoarece in Parlament nu pot fi introduse si dezbatute proiecte de legi pe care Curtea de Apel le-a constatat, fie si in procedura ordonantei presedintiale, vadita aparenta de nelegalitate. Nu vrem privilegii, nu vrem legi prin care sa ne vindem principiile, drepturile si dialogul social. De azi, trebuie sa ne asezam temeinic la masa cu Guvernul! Daca se poate, cu Guvernul cu puteri depline. Multumim societatii de avocati Vlad, Cenuse si asociatii, in special Domnului avocat Stefan Vlad care a fost alaturi de noi in momentele grele”, a transmis SANITAS.

Federația a precizat că suspendarea procedurii reprezintă un pas care permite reluarea discuțiilor cu autoritățile și exprimarea punctelor de vedere din partea reprezentanților angajaților din sănătate și asistență socială.

Într-un alt mesaj transmis după decizia instanței, Federația SANITAS din România a subliniat rolul sindicatelor în apărarea drepturilor angajaților și a precizat că hotărârea Curții de Apel București nu reprezintă soluționarea definitivă a tuturor aspectelor legate de proiectul de lege.

„SINDICATUL RĂMÂNE CEA MAI PUTERNICĂ ARMĂ ÎMPOTRIVA NEDREPTĂȚILOR! Hotărârea pronunțată astăzi de Curtea de Apel București reprezintă un moment important în apărarea drepturilor salariaților din sănătate și asistență socială.

Instanța a dispus suspendarea procedurii privind proiectul legii salarizării publicat de Guvern la 17.07.2026, până la soluționarea definitivă a cauzei. Ca efect al acestei hotărâri, procedura inițiată de Guvern este oprită, iar Executivul nu mai poate continua promovarea acestui proiect pe baza actului suspendat”, scrie Federația pe social media.

Federația SANITAS precizează că suspendarea proiectului legii salarizării nu reprezintă încheierea demersurilor, iar eventualitatea unei inițiative legislative promovate în Parlament poate menține disputa privind drepturile salariaților. Organizația sindicală susține că va continua acțiunile prin toate mijloacele legale disponibile, în instanță, în dialogul social și în Parlament, pentru apărarea intereselor angajaților din sănătate și asistență socială.

„Este important însă să rămânem lucizi. Aceasta nu înseamnă că pericolul a trecut. Dacă partidele aflate la guvernare sau parlamentarii lor vor decide să promoveze un proiect de lege prin inițiativă parlamentară, acesta poate intra în dezbaterea Parlamentului, unde lupta pentru apărarea drepturilor salariaților va continua. Victoria de astăzi nu este una definitivă, dar este dovada că atunci când salariații sunt uniți într-un sindicat puternic, pot opri abuzurile și pot obliga autoritățile să respecte legea și dialogul social. Sindicatul nu promite victorii facile și nu creează iluzii. Promite un singur lucru: că va folosi toate mijloacele legale pentru a apăra drepturile membrilor săi, indiferent dacă lupta se poartă în instanță, la masa dialogului social sau în Parlament. Astăzi am câștigat timp și dreptul de a fi ascultați. De mâine continuăm lupta, cu aceeași determinare, pentru o lege dreaptă și pentru respectarea drepturilor tuturor salariaților. Uniți în SANITAS. Uniți pentru drepturile noastre”, a mai transmis Federația SANITAS din România.

Organizația sindicală a menționat că va continua demersurile prin mijloacele legale disponibile, inclusiv prin participarea la dialogul social și prin apărarea intereselor membrilor săi în procedurile care vor urma.