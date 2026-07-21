MIPE rupe tăcerea despre fondurile europene 2028-2034. Ce spune despre presupusele întârzieri

MIPE respinge informațiile potrivit cărora România ar fi întârziat pregătirea documentelor pentru fondurile europene aferente perioadei 2028-2034. Ministerul precizează că Planul de Parteneriat nu a fost încă transmis Comisiei Europene, deoarece termenul oficial nu a fost atins. Instituția susține că procesul se află într-o etapă preliminară de analiză și consultare, iar calendarul respectă prevederile europene.

MIPE afirmă că informațiile privind o presupusă întârziere în transmiterea documentelor pentru Politica de Coeziune 2028-2034 nu corespund realității și că România nu a încălcat niciun termen stabilit la nivel european pentru această etapă a procesului.

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene explică faptul că Planul de Parteneriat Național și Regional (PPNR) nu a fost încă transmis Comisiei Europene deoarece cadrul legislativ care reglementează noua perioadă de programare nu este încă în vigoare. Potrivit instituției, termenul formal pentru transmiterea documentului este stabilit pentru a doua parte a anului 2027, după adoptarea noului regulament european.

„MIPE nu a trimis Comisiei Europene documentul privind programarea perioadei 2028-2034 și nici nu a încălcat vreun termen privind transmiterea acestuia”, transmite ministerul.

Instituția precizează că elaborarea viitorului Plan de Parteneriat se află în faza preliminară, etapă în care sunt analizate situația actuală, prioritățile strategice, alinierea acestora la obiectivele Uniunii Europene și mecanismele de guvernanță. După finalizarea acestor activități vor începe redactarea documentului și negocierile cu serviciile Comisiei Europene.

MIPE arată că, în această perioadă, lucrează la definirea opțiunilor strategice pentru Politica de Coeziune post-2027, folosind inclusiv experiența acumulată în implementarea Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

Cu sprijinul Băncii Mondiale sunt elaborate analize macroeconomice și sectoriale care vor sta la baza viitoarelor investiții finanțate din fonduri europene. Acestea vizează domenii precum energia și decarbonizarea, industria, inclusiv procesele de decarbonizare și sectorul apărării, tehnologiile inovatoare, digitalizarea, educația și competențele viitorului, ocuparea forței de muncă, politicile sociale și serviciile integrate pentru grupurile vulnerabile, precum și natalitatea și dezvoltarea teritorială prin instrumentele ITI.

Ministerul precizează că au început deja reuniunile tehnice dedicate analizării acestor documente. Până în prezent au fost discutate analizele privind energia și decarbonizarea, precum și cele referitoare la consensul social, iar pentru 22 iulie este programată reuniunea dedicată digitalizării.

Procesul de consultare este organizat în două etape. În prima fază participă ministerele și autoritățile de management, iar ulterior vor fi consultați reprezentanți ai mediului de afaceri, ai societății civile, ai mediului academic, ai sindicatelor, ai regiunilor și ai autorităților locale.

MIPE precizează că documentul strategic pentru perioada 2028-2034 va fi elaborat și în funcție de concluziile rapoartelor de țară pe care Comisia Europeană le va publica în 2026 și 2027, precum și de recomandările specifice adresate României în cadrul Semestrului European.

În paralel, ministerul participă, împreună cu Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul Finanțelor, Ministerul Agriculturii și Ministerul Afacerilor Interne, la negocierile privind regulamentele care vor stabili viitorul cadru financiar multianual al Uniunii Europene.

Potrivit instituției, România a reușit deja să introducă în negocieri aspecte care țin de impactul poziției sale geografice și al evoluțiilor din estul Europei asupra securității, rezilienței economice și atractivității investiționale.

MIPE respinge și afirmațiile potrivit cărora pregătirea viitoarei Politici de Coeziune s-ar desfășura fără transparență și arată că documentele și etapele principale sunt făcute publice pe măsură ce sunt elaborate.

Ministerul amintește că Guvernul a analizat, în ședința din 28 mai 2026, Nota privind pregătirea cadrului strategic național pentru fondurile europene aferente perioadei 2028-2034. Documentul a fost publicat atât pe site-ul Secretariatului General al Guvernului, cât și pe cel al MIPE.

Instituția mai precizează că a creat o secțiune dedicată viitoarei Politici de Coeziune, unde sunt publicate periodic informații privind evoluția procesului de programare.