MAE avertizează românii care pleacă în Grecia. Mai multe regiuni sunt sub risc ridicat de incendii

MAE a emis o atenționare de călătorie pentru cetățenii români care se află în Grecia sau intenționează să călătorească în această țară. Avertizarea este valabilă în contextul valului de căldură prognozat pentru 22 iulie, care determină creșterea semnificativă a riscului de incendii de vegetație în mai multe regiuni elene. Ministerul le recomandă românilor să urmărească permanent informațiile transmise de autoritățile locale și să respecte măsurile de siguranță.

MAE informează că autoritățile elene au emis o alertă privind pericolul ridicat de incendii de vegetație, pe fondul temperaturilor foarte ridicate prognozate pentru perioada următoare. Condițiile meteorologice favorizează izbucnirea și propagarea rapidă a focarelor, motiv pentru care turiștii și rezidenții sunt sfătuiți să manifeste maximă prudență.

Potrivit informațiilor transmise de Ministerul Afacerilor Externe, avertizarea vizează mai multe zone ale Greciei unde nivelul de risc este considerat ridicat.

Regiunile pentru care autoritățile au emis alerta sunt:

Attica;

Grecia Centrală – județele Beotia și Fthiotida;

Peloponez – județele Argolida și Corint.

Ministerul recomandă românilor aflați în aceste zone să respecte întocmai instrucțiunile autorităților elene și să evite orice activitate care ar putea favoriza producerea unui incendiu. În cazul în care sunt emise ordine de evacuare sau alte măsuri de protecție, acestea trebuie urmate fără întârziere.

În situația producerii unui incendiu ori a unei alte urgențe, cetățenii pot solicita intervenția Serviciului de Pompieri din Grecia apelând numărul de urgență 199. De asemenea, autoritățile elene pun la dispoziție un ghid de autoprotecție și o hartă actualizată a zonelor expuse riscului de incendii, pentru ca populația și turiștii să poată urmări în timp real evoluția situației.

Ministerul Afacerilor Externe reamintește că cetățenii români care întâmpină dificultăți pe teritoriul Greciei pot solicita sprijinul reprezentanțelor diplomatice ale României. Apelurile obișnuite sunt preluate permanent prin intermediul Call Center-ului consular.

Persoanele care se află în zona Atenei pot contacta Ambasada României la următoarele numere de telefon:

+30 210 672 8875;

+30 210 672 8879.

Românii aflați în nordul Greciei pot solicita asistență de la Consulatul General al României de la Salonic, la numărul:

+30 231 034 0088.

Pentru situațiile de urgență, Ministerul pune la dispoziție și telefoane dedicate, disponibile în afara programului obișnuit de lucru. Linia de urgență a Ambasadei României la Atena poate fi apelată la +30 697 899 6222, iar cea a Consulatului General al României din Salonic la +30 690 647 9076.

Pe lângă respectarea recomandărilor autorităților elene, MAE îi îndeamnă pe români să urmărească permanent informațiile publicate pe canalele oficiale ale instituției și ale misiunilor diplomatice din Grecia. Actualizările pot include noi avertizări de călătorie, modificarea nivelului de risc sau măsuri suplimentare dispuse de autoritățile locale.

Ministerul recomandă, totodată, instalarea aplicației mobile „Călătorește informat”, care transmite notificări și informații utile în timp real despre situațiile ce pot afecta cetățenii români aflați în străinătate. Aplicația oferă acces rapid la recomandări de călătorie, datele de contact ale reprezentanțelor diplomatice și alte informații relevante pentru gestionarea unor eventuale situații de urgență.

Avertizarea transmisă de MAE vine în contextul temperaturilor extreme care afectează Grecia și care cresc semnificativ probabilitatea izbucnirii incendiilor de vegetație, fenomen care se manifestă frecvent în sezonul estival și poate determina restricții de circulație, evacuări preventive și intervenții de amploare ale autorităților elene.