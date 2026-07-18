Trump amenință Canada cu noi taxe vamale din cauza fumului provocat de incendiile de vegetație: „Vom adăuga costul acestei poluări”

Președintele SUA, Donald Trump, a amenințat Canada cu noi taxe vamale, acuzând autoritățile de la Ottawa că nu gestionează corespunzător pădurile și că fumul provenit de la incendiile de vegetație afectează grav calitatea aerului din Statele Unite. Declarațiile vin în contextul în care sute de incendii continuă să ardă în mai multe provincii canadiene, iar numeroase state americane se confruntă cu alerte privind poluarea aerului.

Donald Trump a susținut, într-o postare publicată pe platforma Truth Social, că Statele Unite sunt afectate de aerul poluat provenit din Canada și a acuzat autoritățile canadiene de neglijență.

Liderul de la Casa Albă a afirmat că Guvernul canadian nu desfășoară activități suficiente de administrare a pădurilor și de îndepărtare a vegetației uscate, susținând că această situație se repetă în fiecare an și generează costuri de miliarde de dolari pentru Statele Unite.

Trump a anunțat că intenționează să discute cu premierul canadian Mark Carney despre măsurile pe care Ottawa le va lua și a avertizat că impactul poluării va fi inclus în taxele vamale pe care Canada le plătește deja către SUA.

Potrivit Centrului Interagenții pentru Incendii Forestiere din Canada, vineri erau active 904 incendii în Ontario, Quebec și alte provincii, dintre care peste 200 erau considerate scăpate de sub control.

Incendii de vegetație sunt înregistrate și în nord-estul statului american Minnesota.

Fumul rezultat a dus la deteriorarea calității aerului în mai multe regiuni din Statele Unite. Peste zece state au emis alerte privind poluarea aerului, iar autoritățile din orașe precum New York și Chicago le-au recomandat locuitorilor să rămână în locuințe pe cât posibil.

Totodată, oficialii FIFA și ai Casei Albe poartă discuții privind impactul calității aerului asupra finalei Cupei Mondiale, programată duminică în statul New Jersey.

Criticile la adresa Canadei nu au venit doar din partea lui Donald Trump.

Senatorul republican Bernie Moreno a declarat că ar trebui analizate măsuri de represalii, inclusiv sancțiuni și restricții privind activele și vizele.

La începutul săptămânii, patru membri ai Camerei Reprezentanților din statul Michigan i-au transmis o scrisoare premierului Mark Carney, în care au criticat modul în care Canada gestionează incendiile de vegetație.

Parlamentarii au susținut că locuitorii statului Michigan se confruntă pentru al treilea an consecutiv cu alerte privind calitatea aerului și că spitalele tratează din nou copii, persoane în vârstă și pacienți vulnerabili afectați de fumul provenit din Canada.

Premierul Mark Carney nu a răspuns imediat declarațiilor făcute de Donald Trump. Cu o zi înainte, întrebat despre criticile venite din partea parlamentarilor americani, acesta a declarat că Guvernul canadian investește în energie curată și a afirmat că schimbările climatice reprezintă responsabilitatea tuturor statelor, inclusiv a Statelor Unite.

La rândul său, ministrul canadian pentru Managementul Situațiilor de Urgență, Eleanor Olszewski, a transmis că autoritățile acționează cu prioritate pentru sprijinirea operațiunilor de stingere a incendiilor și a subliniat că SUA și Canada au o lungă tradiție de colaborare în combaterea incendiilor de vegetație de o parte și de alta a frontierei.

Noile declarații ale președintelui american se înscriu într-un context deja tensionat al relațiilor dintre cele două state.

Canada este deja vizată de mai multe taxe vamale impuse de administrația Trump, inclusiv pentru oțel și industria auto. De la revenirea la Casa Albă, liderul american a reluat în repetate rânduri și ideea anexării Canadei și transformării acesteia în cel de-al 51-lea stat al SUA.

Premierul Mark Carney a respins în mod repetat aceste afirmații, spunând că țara sa „nu este de vânzare” și că Guvernul canadian nu va reacționa la fiecare mesaj publicat de Donald Trump pe rețelele sociale.