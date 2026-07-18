Soluția radicală pentru ieșirea din criza de stat: Mohammad Murad propune un Guvern de Uniune Națională dictat de specialiști și mediul de afaceri

Criza politică actuală nu este doar un eșec de moment, ci simptomul unei clase politice decapitate de viziune economică, formată în proporție de 80% din foști primari experți în „împărțirea resurselor”, dar incapabili să le genereze. Din interiorul Parlamentului, deputatul Mohammad Murad propune renunțarea la jocurile politice mărunte în favoarea unui „Pact pentru România”, care să impună un Guvern de Uniune Națională condus de experți.

Analizând blocajul politic la podcastul „Contrapunct”, Murad a oferit detalii din culisele negocierilor AUR, lămurind poziția liderului George Simion. Deși a recunoscut că Simion „a lăsat să se înțeleagă” că ar putea susține un nou guvern pentru a-și forța partenerii la dialog (inclusiv prin condiționarea unei recunoașteri publice că AUR nu este extremist), Murad susține că miza reală ar trebui să fie alta.

„Între România și un partid, cred că e mult mai ușor să trădezi un partid decât să trădezi o țară”, a afirmat acesta, pledând pentru o asumare responsabilă în fața electoratului.

Antreprenorul a demontat competența economică a actualului Legislativ, arătând că în comisiile de specialitate numărul celor care provin cu adevărat din mediul de afaceri privat este infim, deciziile fiind luate de politicieni care „nu înțeleg ce înseamnă o găină și un ou”.

Pentru a evita un dezastru economic, Murad propune o resetare totală a modului de guvernare: un pact național dictat nu de cancelariile străine, ci de vocile autorizate din economia reală și instituțiile fundamentale ale statului.

„Trebuie să se invite la o masă Banca Națională, Camera de Comerț, ASE-ul, sindicatele, patronatele, presa… Să vină cu un așa-numit proiect de țară pe 2 ani de zile. Și să oblige partidele politice să pună în practică acest proiect sub titlul unui Guvern de Uniune Națională. Asta e soluția”, a explicat deputatul.

Fără o astfel de inițiativă, avertizează Murad, votul românilor va rămâne unul strict „negativ, de sancționare”, iar România va continua să se împrumute la dobânzi astronomice, pierzându-și treptat suveranitatea economică în fața creditorilor externi.

Întreaga ediție a podcastului poate fi urmărită aici.