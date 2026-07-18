Guvernul promite facturi mai mici la energie. Ilie Bolojan a anunțat investiții de 250 de milioane de euro

Consumatorii ar putea plăti mai puțin pentru energie în următorii ani, dacă noile investiții anunțate de Guvern își vor produce efectele. Ministrul interimar al Energiei, premierul Ilie Bolojan, a semnat ordinele pentru două programe în valoare totală de 250 de milioane de euro, destinate instalării de contoare inteligente și dezvoltării capacităților de stocare a energiei.

Ilie Bolojan a anunțat că a semnat ordinul privind ghidul de finanțare pentru instalarea contoarelor inteligente, document care urmează să fie transmis luni spre publicare în Monitorul Oficial.

Programul beneficiază de o alocare de 100 de milioane de euro din Fondul pentru Modernizare și se va desfășura printr-un apel necompetitiv dedicat celor patru operatori concesionari de distribuție a energiei electrice: Distribuție Energie Electrică România, Delgaz Grid, Rețele Electrice România și Distribuție Oltenia.

Fiecare operator va putea primi o finanțare de până la 25 de milioane de euro, întreaga alocare fiind împărțită în mod egal.

Potrivit ministrului interimar al Energiei, proiectul va permite instalarea a peste 800.000 de contoare inteligente, ceea ce va face posibilă facturarea pe baza consumului real și va contribui la reducerea pierderilor și a fraudelor din rețea.

Conform calendarului anunțat de Ilie Bolojan, apelul de proiecte va fi deschis în data de 3 august, la ora 12:00, iar depunerea cererilor se va încheia pe 2 decembrie, la ora 17:00.

Termenul estimat pentru finalizarea proiectelor este 31 decembrie 2029.

Premierul, care asigură interimar și portofoliul Energiei, a semnat și ordinul privind schema de ajutor de stat destinată dezvoltării capacităților de stocare stand-alone. Documentul va fi transmis, de asemenea, luni spre publicare în Monitorul Oficial.

Programul beneficiază de o finanțare de 150 de milioane de euro din Fondul pentru Modernizare și urmărește realizarea unor noi parcuri de baterii cu o capacitate minimă totală de 2.174 MWh.

Selecția proiectelor se va face printr-o licitație competitivă, criteriul principal fiind cel mai mic cost pe MWh. Schema stabilește un plafon de finanțare de 69.000 de euro pentru fiecare MWh instalat și o valoare maximă de 15 milioane de euro pentru fiecare companie beneficiară.

Potrivit lui Ilie Bolojan, investițiile vor contribui la stabilizarea rețelei electrice și la temperarea prețurilor la energie în intervalele de consum ridicat, în special în orele de seară.

Apelul de proiecte va fi deschis în data de 1 septembrie și se va încheia pe 30 octombrie, iar termenul estimat pentru finalizarea investițiilor este 31 decembrie 2030.

Ilie Bolojan a precizat că noua alocare de 250 de milioane de euro, acordată sub formă de granturi europene din Fondul pentru Modernizare, are ca obiectiv optimizarea consumului de energie și creșterea eficienței sistemului energetic.

Potrivit ministrului interimar al Energiei, aceste investiții ar trebui să contribuie, în perioada următoare, la reducerea costului facturilor la energie pentru consumatori.