Escrocherie de aproape 287.000 de lei în București. O femeie a fost păcălită de doi falși reprezentanți ASF

Doi cetățeni ucraineni, în vârstă de 19 și 20 de ani, au fost reținuți de polițiștii din Capitală într-un dosar de înșelăciune și uz de fals. Potrivit anchetatorilor, aceștia ar fi participat la o schemă prin care o femeie din București a fost convinsă să predea aproape 287.000 de lei, după ce a fost contactată de persoane care s-au prezentat drept reprezentanți ai Autorității de Supraveghere Financiară și ai unei bănci.

Potrivit Poliției Capitalei, cazul a fost sesizat pe 4 iulie de o femeie în vârstă de 39 de ani, care a reclamat că a fost victima unei înșelăciuni comise în zilele de 2 și 3 iulie.

Anchetatorii spun că femeia a fost contactată telefonic de mai multe persoane care s-au prezentat în mod fals drept reprezentanți ai Autorității de Supraveghere Financiară și ai unei unități bancare.

Aceștia i-au spus că este victima unui furt de identitate și că fondurile din conturile sale sunt în pericol, convingând-o să urmeze indicațiile primite.

Sub pretextul protejării banilor, femeia a fost determinată să depună aproximativ 69.700 de lei în ATM-uri Bitcoin.

Potrivit polițiștilor, operațiunile au fost efectuate folosind coduri QR transmise de persoanele care o contactaseră telefonic.

Ulterior, escrocii i-au spus că tranzacțiile prin ATM-urile Bitcoin nu mai pot fi continuate și au convins-o să predea restul banilor în mod direct.

Anchetatorii spun că femeii i-a fost stabilită o întâlnire în Parcul Florilor din Sectorul 2 al Capitalei.

La locul întâlnirii s-a prezentat un bărbat care a folosit parola comunicată anterior de presupusul reprezentant al ASF și a pretins că este reprezentant al băncii.

În aceste condiții, femeia i-a înmânat aproximativ 217.000 de lei, crezând că banii vor fi puși în siguranță.

După ce și-a dat seama că a fost înșelată, aceasta a depus plângere la Poliție.

În urma cercetărilor, polițiștii Secției 9 au identificat doi cetățeni ucraineni, unul fiind bănuit că a ridicat suma de bani de la victimă, iar celălalt că i-a facilitat transportul până la locul întâlnirii.

Cei doi suspecți, în vârstă de 19 și 20 de ani, au fost depistați miercuri în Azuga, județul Prahova, cu sprijinul polițiștilor din localitate, după care au fost conduși la sediul Secției 9 Poliție.

Față de aceștia a fost dispusă măsura reținerii pentru 24 de ore, fiind cercetați pentru complicitate la înșelăciune și uz de fals. Ei urmează să fie prezentați în fața magistraților cu propunere de arestare preventivă.