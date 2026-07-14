IGI a emis aproape 75.000 de avize de muncă în acest an. Angajatorii continuă să recruteze masiv lucrători din Asia
SURSA FOTO: Dreamstime - Muncitori asiatici veniți în București
IGI a emis aproape 75.000 de avize de muncă pentru cetățeni străini în perioada 1 ianuarie – 7 iulie, pe fondul cererii constante de forță de muncă din partea angajatorilor români. Cele mai multe documente au fost eliberate pentru persoane provenite din state asiatice, iar Bucureștiul și județul Ilfov rămân principalele centre de angajare. Domeniile cu cea mai mare nevoie de personal sunt serviciile de curierat, manipularea mărfurilor și construcțiile.
IGI confirmă că Bucureștiul și Ilfovul concentrează cele mai multe avize de muncă emise pentru lucrători străini
IGI arată că, în intervalul 27 aprilie – 7 iulie, polițiștii Inspectoratului General pentru Imigrări au emis 27.723 de avize de muncă, ceea ce menține ritmul ridicat al recrutărilor de personal din afara Uniunii Europene. Capitala și județul Ilfov continuă să atragă cele mai multe cereri din partea angajatorilor.
Potrivit datelor instituției, Bucureștiul a înregistrat 7.036 de avize de muncă emise, fiind urmat de Ilfov cu 1.972 și Constanța cu 1.160. În continuarea clasamentului se află județele Satu Mare, cu 866 de avize, Suceava cu 804, Mureș cu 731, Timiș cu 722, Harghita cu 670, Iași cu 633 și Sălaj cu 600. În toate celelalte județe din țară au fost eliberate, cumulat, alte 12.529 de avize de muncă.
Datele statistice mai arată că principalii beneficiari ai acestor documente provin din Nepal, Sri Lanka, Egipt, Bangladesh, Pakistan, Maroc, Turcia, Etiopia și Turkmenistan, ceea ce confirmă menținerea Asiei drept principala sursă de forță de muncă pentru piața din România.
Curierii, manipulanții de mărfuri și muncitorii din construcții rămân cei mai căutați de angajatori
Analiza ocupațiilor pentru care au fost solicitate avize de muncă evidențiază faptul că angajatorii au continuat să caute personal în domenii cu deficit ridicat de forță de muncă, în special în logistică, construcții și alimentație publică.
Conform Inspectoratului General pentru Imigrări, în perioada analizată au fost identificate 472 de ocupații distincte din Clasificarea Ocupațiilor din România (COR). Cele mai multe avize au fost emise pentru curieri, respectiv 3.697 de documente, urmați de manipulanți mărfuri, cu 3.203 avize.
Totodată, au fost emise 2.510 avize pentru muncitori necalificați la demolarea clădirilor, căptușeli zidărie, plăci mozaic, faianță, gresie și parchet, 1.294 pentru ajutori de bucătar și 1.240 pentru muncitori necalificați la asamblarea sau montarea pieselor.
Numărul total al avizelor de muncă a ajuns la aproape 75.000 în primele șapte luni ale anului
Datele cumulate prezentate de autorități arată că activitatea Inspectoratului General pentru Imigrări s-a menținut la un nivel ridicat încă din primele luni ale anului, iar tendința s-a păstrat și în perioada următoare.
În intervalul 1 ianuarie – 26 aprilie au fost emise 47.069 de avize de muncă. Cele mai multe au fost eliberate în București, unde s-au înregistrat 10.891 de documente, urmat de Ilfov cu 3.369. Clasamentul continuă cu județele Constanța (1.773), Sălaj (1.549), Suceava (1.462), Mehedinți (1.303), Neamț (1.295), Satu Mare (1.277), Covasna (1.235) și Harghita (1.168), în timp ce în restul județelor au fost emise, cumulat, 21.747 de avize.
În aceeași perioadă, cei mai mulți lucrători străini pentru care au fost solicitate documente proveneau din Nepal, Sri Lanka, Egipt, Bangladesh, India, Pakistan, Maroc, Turcia, Turkmenistan și Filipine.
Din punct de vedere ocupațional, curierii au rămas pe primul loc, cu 5.566 de avize emise, urmați de manipulanții de mărfuri, cu 5.537 de documente. Au urmat muncitorii necalificați la demolarea clădirilor, căptușeli zidărie, plăci mozaic, faianță, gresie și parchet, cu 3.890 de avize, muncitorii necalificați la asamblarea și montarea pieselor, cu 2.856, și ajutorii de bucătar, cu 2.408 avize.
„Analiza datelor cumulate arată o continuitate în structura deficitului de personal din ţara noastră. Profilul lucrătorului străin, fie că este nou-admis sau deja integrat pe piaţa muncii, rămâne concentrat în zona activităţilor de suport logistic, Asia fiind principala regiune furnizoare de resursă umană pentru companiile româneşti”, arată sursa citată.
Recomandările noastre
Sunt jurnalist cu peste 18 ani de experiență în presa scrisă și online, specializată în realizarea de interviuri, reportaje și articole de actualitate. De-a lungul carierei, am colaborat cu mai multe redacții și publicații, printre care Orient Românesc, Termene.ro, Elita României, Timpul, Moldova Invest, Curentul Internațional, Revista Timpul, Webcultura, Lumina, Vrancea Media și platforma lui Stelian Tănase. Am abordat o gamă variată de subiecte - de la economie, politică și business până la cultură, educație și teme sociale -, punând accent pe documentarea riguroasă și pe prezentarea clară și echilibrată a informației. Pe lângă activitatea jurnalistică, am participat la evenimente culturale și editoriale naționale și internaționale, am realizat interviuri cu personalități din diverse domenii și am dezvoltat proiecte editoriale, educaționale și culturale proprii. Sunt autor și coautor al mai multor cărți de poezie și proză, precum și al unor proiecte de documentare rezultate în urma cercetării de teren, a experienței directe și a interesului constant pentru istorie, cultură și societate. Motto de viață: „Cum realizăm imposibilul? Cu entuziasm!” – Paulo Coelho
Informațiile publicate de capital.ro pot fi preluate de alte publicații online doar în limita a 500 de caractere și cu citarea sursei cu link activ. Orice abatere de la această regulă constituie o încălcare a Legii 8/1996 privind dreptul de autor.
Trebuie să fii autentificat pentru a lăsa un comentariu.