Armata Română face recrutări în 38 de județe. Aproape 7.000 de posturi sunt scoase la concurs

Armata Română a lansat una dintre cele mai ample campanii de recrutare din ultimii ani, fiind disponibile 6.763 de posturi de soldat și gradat profesionist în 38 de județe. Anunțul a fost făcut de ministrul interimar al Apărării, Radu Miruță, care a precizat că noii candidați admiși își vor începe activitatea din 7 septembrie. Campania se adresează persoanelor cu vârste între 18 și 45 de ani, fără experiență militară anterioară, iar procesul de selecție este deja în desfășurare.

Armata Română desfășoară o campanie de recrutare la nivel național pentru ocuparea a 6.763 de posturi de soldat și gradat profesionist (SGP), acesta fiind cel mai mare număr de locuri disponibile în ultimul deceniu. Potrivit ministrului interimar al Apărării, Radu Miruță, noii candidați declarați admiși vor începe activitatea începând cu data de 7 septembrie.

Într-un mesaj publicat pe pagina sa de Facebook, oficialul a afirmat că obiectivele asumate la preluarea mandatului au vizat atât modernizarea tehnicii militare, cât și consolidarea resursei umane din cadrul forțelor armate.

„Printre planurile cu care am venit la minister s-au numărat: înzestrarea armatei cu tehnică modernă și împrospătarea resursei umane. Cu ambele suntem în grafic: cel mai mare program de înzestrare cu tehnica de ultima generație tocmai s-a derulat in mai puțin de un an si tocmai a fost semnat, iar din 07 septembrie, 6.763 de noi colegi care vor fi declarați admiși in cele 38 de județe unde se fac recrutări, vor începe serviciul. Se poate!”, a transmis Radu Miruță.

Ministerul Apărării Naționale precizează că informațiile complete privind posturile disponibile, calendarul selecției și documentele necesare sunt publicate pe platforma dedicată recrutării. Candidații își pot depune dosarele direct la unitățile militare unde există locuri vacante, iar lista acestora poate fi obținută și prin intermediul birourilor informare-recrutare din fiecare județ.

Ministerul Apărării Naționale a stabilit un set de criterii minime pentru persoanele care doresc să ocupe unul dintre posturile scoase la concurs în cadrul actualei campanii de recrutare.

Pentru înscriere, candidații trebuie să aibă între 18 și 45 de ani, să fi absolvit cel puțin 10 clase și nu este necesară experiența militară anterioară.

Reprezentanții MApN au prezentat și principalele beneficii oferite celor care aleg o carieră militară, subliniind că recrutarea este deja în desfășurare, iar locurile sunt repartizate pe județe.

„Ce primeşti? Salariu stabil din prima zi. Asistenţă medicală asigurată. O carieră sigură şi respectată. Atenţie: locurile se împart pe judeţe şi selecţia a început deja. (…) Mergi direct la Centrul Militar Zonal (CMZ) din judeţul tău sau intră pe www.recrutaremapn.ro şi vezi ce ţi se potriveşte”, au transmis reprezentanții MApN.

Deși instituția pune accent pe stabilitatea locului de muncă și pe beneficiile specifice sistemului militar, nivelul salariilor diferă în funcție de funcție, grad, vechime și alte drepturi prevăzute de legislația privind salarizarea personalului militar.

Actuala campanie de recrutare se înscrie în seria măsurilor adoptate de Ministerul Apărării Naționale pentru completarea efectivelor Armatei, în condițiile în care instituția a organizat și în anii anteriori sesiuni similare pentru ocuparea posturilor de soldați și gradați profesioniști.

România nu mai aplică serviciul militar obligatoriu din 1 ianuarie 2007, când încorporarea pe timp de pace a fost suspendată, iar sistemul militar a fost reorganizat pe baza personalului profesionist și a voluntariatului. Cu toate acestea, tema pregătirii militare rămâne prezentă în spațiul public, pe fondul dezbaterilor privind securitatea și apărarea.

Un sondaj realizat de INSCOP Research în 2025 arată că 74,2% dintre români susțin introducerea stagiului militar exclusiv pe bază de voluntariat. Potrivit cercetării, aproximativ trei sferturi dintre respondenți se declară favorabili unei astfel de forme de pregătire militară, în timp ce 20,7% afirmă că se opun acestei variante.