Apărarea mizează pe drone și inteligență artificială. Keir Starmer pune pe masă un plan de 80 de miliarde de lire

Apărarea Regatului Unit va beneficia de investiții fără precedent, potrivit planului prezentat marți de premierul britanic Keir Starmer. Programul prevede majorarea bugetului militar până la 80 de miliarde de lire sterline anual, până în 2029, și pune accent pe drone, inteligență artificială și sisteme autonome. Anunțul vine într-un context marcat de tensiuni de securitate în Europa și înaintea summitului NATO din iulie, organizat la Ankara.

Apărarea reprezintă principalul obiectiv al noului Plan de investiții prezentat de Guvernul britanic, document care urmărește modernizarea accelerată a forțelor armate și consolidarea capacității de descurajare a amenințărilor externe. Premierul Keir Starmer a anunțat că bugetul destinat domeniului militar va ajunge la 80 de miliarde de lire sterline (aproximativ 92,8 miliarde de euro) pe an până în 2029.

Programul include investiții în avioane de luptă stealth, submarine și focoase nucleare, dar și o alocare de 5 miliarde de lire sterline pentru dezvoltarea dronelor. Premierul britanic a descris această componentă drept cea mai mare investiție realizată vreodată de Regatul Unit în această tehnologie.

„Vom construi o armată de zece ori mai letală, cu drone de atac care zboară alături de elicopterele noastre Apache, o nouă flotă de drone de supraveghere care colectează informații și găsesc ținte și o creștere a numărului de drone de atac unidirecționale low-cost care s-au dovedit atât de eficiente în Ucraina”, a declarat el într-o conferință de presă de marți.

Noile investiții vizează dezvoltarea unor sisteme autonome avansate, inclusiv nave hibride ale Marinei Regale care utilizează inteligență artificială și aeronave fără pilot capabile să opereze alături de avioanele de luptă RAF Typhoon, proiectate pentru a fi greu de detectat de sistemele radar.

Totodată, dronele vor fi testate într-o nouă facilitate specializată, „Centrul de Sisteme fără Echipaj Uman”, o instalație cu o suprafață de 50.632 de metri pătrați, considerată cea mai mare bază europeană dedicată testării dronelor.

În prezentarea planului, premierul britanic a susținut că amenințarea reprezentată de Rusia justifică accelerarea investițiilor în apărare. El a făcut trimitere la evaluările mai multor servicii de informații, potrivit cărora Moscova ar putea pregăti un atac împotriva unui stat aliat NATO până în 2030.

Starmer a afirmat că o eventuală victorie a Rusiei în Ucraina ar avea consecințe directe asupra securității europene și asupra stabilității continentului.

„Dacă Rusia ar câștiga în Ucraina, Putin nu s-ar opri aici, ci și-ar îndrepta privirea către alți aliați, aducând o instabilitate și mai mare pe continentul nostru, impacturi și mai mari asupra securității noastre și a costului vieții și o nevoie și mai mare de a mobiliza și mai multe resurse pentru apărarea noastră”, a declarat Starmer.

Contextul este alimentat și de incidente recente privind infrastructura critică. În aprilie, fostul secretar britanic al Apărării, John Healey, avertiza că trei submarine rusești au desfășurat o operațiune clandestină deasupra conductelor și cablurilor submarine din nordul Regatului Unit.

Potrivit autorităților britanice, situația reflectă alte incidente produse în ultimii ani în Europa, în special în Marea Baltică. În paralel, Marea Britanie și Norvegia dezvoltă noi fregate destinate detectării și urmăririi submarinelor rusești care pătrund în apele europene.

Planul de investiții a fost prezentat într-un context politic tensionat, după demisia lui John Healey din funcția de secretar al Apărării, survenită cu două săptămâni înainte de anunțul oficial. Acesta și-a motivat plecarea prin faptul că nivelul finanțării propuse nu este suficient pentru a răspunde noilor angajamente asumate de Regatul Unit în cadrul NATO.

În scrisoarea de demisie, Healey a susținut că fondurile prevăzute pentru apărare sunt „mult sub” necesarul impus de actualul context de securitate și de obiectivul Alianței Nord-Atlantice privind alocarea a 3,5% din PIB pentru apărare până în 2035.

Premierul britanic a respins aceste critici și a afirmat că planul este suficient pentru consolidarea securității naționale și europene.

„(Ne) menținem rolul în garantarea securității britanice și europene și lăsăm țara noastră într-o stare mult mai bună și mult mai puternică decât cea în care am găsit-o”, a spus el.

La rândul său, Healey și-a menținut poziția în Parlament și după prezentarea oficială a documentului, avertizând că Regatul Unit trebuie „să dezvolte un plan de finanțare clar și credibil” înainte de a se confrunta cu o posibilă agresiune rusă.

Planul prezentat de Guvernul britanic urmărește și consolidarea cooperării europene în domeniul apărării. Keir Starmer a precizat că dezvoltarea unor sisteme militare va fi realizată împreună cu partenerii europeni, inclusiv prin proiecte comune cu Germania pentru producerea unor arme de lovire de mare precizie.

Anunțul este făcut într-un moment în care Statele Unite transmit semnale privind o posibilă revizuire a posturii militare americane în Europa, ceea ce determină aliații europeni să își asume o responsabilitate mai mare pentru propria securitate.

Întrebat de Euronews dacă Uniunea Europeană va participa la dezvoltarea sau testarea noilor capabilități prevăzute în plan, Ministerul britanic al Apărării nu a oferit detalii suplimentare. Un purtător de cuvânt s-a limitat să facă trimitere la declarațiile susținute anterior de premierul britanic.

Planul de investiții va fi făcut public cu puțin timp înaintea summitului NATO din 2026, programat la Ankara în perioada 7-8 iulie. Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a declarat că prima zi a reuniunii va permite celor 32 de state membre să semneze „un număr masiv de contracte noi, memorandumuri de înțelegere (și) scrisori de intenție” pentru atingerea noilor obiective privind cheltuielile pentru apărare.