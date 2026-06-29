Dragoș Pîslaru cere reguli noi pentru muncitorii români din UE: Am pledat pentru reguli moderne, adaptate realităților de astăzi

Dragoș Pîslaru, ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, a reprezentat România la reuniunea Consiliului EPSCO, desfășurată luni, la Luxemburg. În cadrul dezbaterilor dedicate ocupării forței de muncă, politicilor sociale și locuirii, ministrul a prezentat poziția României privind mobilitatea lucrătorilor, combaterea sărăciei și investițiile sociale. Oficialul a anunțat că România susține modernizarea regulilor europene și continuarea reformelor finanțate din fonduri europene.

Dragoș Pîslaru a participat la reuniunea Consiliului EPSCO de la Luxemburg, dedicată ocupării forței de muncă, politicilor sociale și locuirii, eveniment prezidat de Cipru și desfășurat cu participarea vicepreședintei executive a Comisiei Europene, Roxana Mînzatu.

Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene a arătat că temele aflate pe agenda reuniunii îi sunt familiare, amintind experiența sa din mandatul de ministru al Muncii din 2016, precum și activitatea desfășurată în Parlamentul European, unde a condus Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale (EMPL).

În intervenția susținută în numele României, oficialul a evidențiat necesitatea consolidării dimensiunii sociale a Uniunii Europene, în paralel cu menținerea competitivității economice.

„Europa socială trebuie să fie, în același timp, o Europă a muncii, a demnității și a competitivității”, a transmis Dragoș Pîslaru.

Ministrul a precizat că România a pledat pentru adaptarea legislației europene privind mobilitatea lucrătorilor la realitățile actuale, cu accent asupra lucrătorilor sezonieri și a celor care desfășoară activități în alte state membre. Totodată, acesta a amintit existența acordului privind Regulamentul 883 referitor la coordonarea sistemelor de securitate socială și a subliniat că viitorul Pachet european privind mobilitatea echitabilă trebuie pregătit încă de acum.

„În discuțiile privind mobilitatea echitabilă a lucrătorilor, am pledat, în numele României, pentru reguli moderne, adaptate realităților de astăzi, cu o atenție specială pentru lucrătorii sezonieri și pentru cei care muncesc peste granițe. Avem un acord istoric pe Regulamentul 883 privind coordonarea sistemelor de securitate socială, dar trebuie deja să ne uităm în viitor la noul Pachet de mobilitate echitabilă pe care îl va propune anul acesta Comisia Europeană”, a afirmat Dragoș Pîslaru.

Oficialul a susținut și extinderea soluțiilor digitale la nivel european, apreciind că proiecte precum ESSPASS și Portofelul European pentru Identitatea Digitală pot simplifica accesul cetățenilor la drepturile sociale și pot reduce birocrația. În același timp, ministrul a cerut consolidarea rolului Autorității Europene a Muncii în cooperarea transfrontalieră și în desfășurarea inspecțiilor comune.

Referindu-se la Semestrul European, Dragoș Pîslaru a declarat că recomandările formulate la nivel european trebuie să fie susținute prin investiții concrete și să fie corelate cu viitorul Cadru Financiar Multianual.

În cadrul reuniunii, ministrul a salutat lansarea Strategiei Uniunii Europene pentru combaterea sărăciei, apreciind că aceasta reprezintă un instrument important atât pentru politicile sociale, cât și pentru competitivitatea economiei europene.

Dragoș Pîslaru a explicat că reducerea deficitului de forță de muncă trebuie realizată prin politici integrate care să includă ocuparea, sănătatea, educația, protecția socială și accesul la locuire.

„Am salutat lansarea Strategiei UE pentru combaterea sărăciei, care este esențială nu doar pentru politica socială, ci și pentru competitivitatea Uniunii. Europa pierde anual forță de muncă, iar răspunsul trebuie să fie activarea persoanelor apte de muncă, prin politici integrate de ocupare, sănătate, educație, protecție socială și locuire”, a declarat Dragoș Pîslaru.

Potrivit ministrului, România aplică deja această direcție prin investițiile din Planul Național de Redresare și Reziliență, prin viitorul Plan de Parteneriat Național și Regional și prin elaborarea unei noi Strategii Naționale Anti-Sărăcie.

„Pentru România, această abordare este deja parte din direcția noastră de reformă: prin PNRR, prin viitorul Plan de Parteneriat Național și Regional și prin viitoare Strategie Națională Anti-Sărăcie pentru care am demarat procesul de elaborare. Dezvoltăm deja echipe comunitare integrate în 2.000 de comunități vulnerabile și continuăm reforma și digitalizarea serviciilor publice. Este important că rata sărăciei a scăzut de la peste 40% la momentul aderării României la UE la 27,4% în 2025, dar munca noastră trebuie să continue”, a precizat Dragoș Pîslaru.

În intervenția sa, ministrul a anunțat și sprijinul României pentru instituirea unei Zile europene în memoria victimelor accidentelor de muncă, care ar urma să fie marcată anual în data de 8 august.

Totodată, în dezbaterea privind locuirea, oficialul a propus ca proiectele destinate facilitării accesului studenților la locuințe să rămână eligibile pentru finanțare din fonduri europene. Acesta a argumentat că problema accesului la locuințe depășește dimensiunea socială și influențează competitivitatea economiei europene, deoarece tinerii trebuie să poată studia, munci și să își construiască viitorul în regiunile în care există oportunități.

„În dezbaterea privind locuirea, am propus ca măsurile pentru asigurarea accesului studenților la locuințe să continue să fie eligibile pentru finanțare din fonduri europene. Criza locuirii nu este doar o problemă socială, ci și una de competitivitate: tinerii trebuie să poată învăța, munci și construi un viitor acolo unde există oportunități”, a afirmat Dragoș Pîslaru.

La finalul mesajului publicat pe pagina sa oficială de Facebook, ministrul a transmis că România va continua să participe activ la elaborarea politicilor europene din domeniul social.