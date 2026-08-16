Amenzi de aproape 17.000 de lei după meciul Rapid – Dinamo. Jandarmii au întocmit și două acte de sesizare penală

Jandarmii Capitalei au aplicat, sâmbătă seara, zece sancțiuni contravenționale în valoare totală de 16.910 lei și au întocmit două acte de sesizare a organelor de urmărire penală în urma meciului dintre Rapid și Dinamo.

Cele două acte de sesizare vizează fapte de ultraj, respectiv folosirea de torțe și fumigene în timpul evenimentului sportiv. Din totalul sancțiunilor contravenționale, două, în valoare cumulată de 8.000 de lei, au fost aplicate organizatorului meciului. Alte două sancțiuni, în valoare totală de 7.000 de lei, au fost aplicate societății specializate de pază și protecție, pentru nerespectarea obligațiilor care îi reveneau.

De asemenea, jandarmii au aplicat patru sancțiuni complementare prin care a fost interzis accesul la competițiile sportive pentru perioade de șase luni și un an.

La finalul partidei de fotbal dintre Rapid și Dinamo, în zona Tribunei a II-a, în apropierea Peluzei Sud, a avut loc un incident între suporterii celor două echipe.

Situația a început după ce un suporter al echipei Dinamo a pătruns pe suprafața de joc. Ulterior, mai mulți suporteri ai Rapidului au depășit cordonul de stewarzi și au încercat să se îndrepte către zona în care se afla galeria formației Dinamo.

„Incidentul a fost generat după ce un suporter dinamovist a pătruns pe suprafaţa de joc. Ulterior, mai mulţi suporteri rapidişti au depăşit cordonul de stewarzi, încercând să se îndrepte către zona în care se afla galeria echipei Dinamo”, au transmis autoritățile.

Forțele de ordine au intervenit pentru restabilirea ordinii și pentru prevenirea escaladării situației. În urma intervenției, au fost reținuți doi suporteri ai echipei Rapid aflați în Tribuna a II-a și un suporter al echipei Dinamo.

Totodată, patru suporteri rapidiști aflați în Peluza Sud Rapid au pătruns pe suprafața de joc. Aceștia au deschis poarta de acces de la baza peluzei către teren pentru a ajunge pe suprafața de joc.

Jandarmeria Capitalei a precizat că intervenția forțelor de ordine a avut drept scop prevenirea producerii unor incidente mai grave și menținerea unui climat de siguranță pentru toți participanții la evenimentul sportiv.