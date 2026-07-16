FCSB, U Cluj și Corvinul, echipele cu cea mai bună situație financiară din Superliga

Din cuprinsul articolului U Craiova și FCSB, principalele favorite în Superliga 2026/27

Federația Română de Fotbal, prin Administrația de licențiere, a introdus recent un nou sistem de evaluare a sănătății financiare a cluburilor din Superliga. Scopul sistemului este să măsoare gradul de sustenabilitate financiară, pe baza unei metodologii unitare și a unor indicatori financiari standardizați.

Cele mai sănătoase cluburi din punct de vedere financiar, conform FRF, sunt FCSB, U Cluj și Corvinul. Evaluarea a fost realizată folosind situațiile financiare audiate ale cluburilor. La bază sunt opt indicatori care analizează lichiditatea, solvabilitatea, profitabilitatea, nivelul costurilor salariale, fluxul de numerar operațional, dependența de anumite surse de venit și perspectivele financiare pe termen scurt.

Conform FRF, metodologia a permis gruparea cluburilor în trei categorii: „Situație financiară excelentă”, Situație financiară bună” și „Situație financiară de îmbunătățit”.

Cele mai bune rezultate în cadrul analizei au fost la trei formații din Superliga: FCSB, Universitatea Cluj (vicecampioana României) și Corvinul (nou promovată în Superliga).

În categoria „Situație financiară bună” sunt prezente următoarele cluburi:

Universitatea Craiova

Oțelul Galați

Csikszereda

Farul Constanța

Rapid București

Sepsi OSK Sfântu Gheorghe

Cluburile care au fost incluse în această categorie au prezentat indicatori financiari buni, ceea ce va reflecta un nivel de stabilitate de a-și susține activitatea curentă în condiții optime de funcționare.

Totodată, Federația Română de Fotbal remarcă faptul că mai multe cluburi au investit în ultimii ani în infrastructură sau academii. Pe de altă parte, mai sunt și cluburi care au intrat în categoria „Situație financiară de îmbunătățit”, cum ar fi:

FC Voluntari

FC Argeș

CFR Cluj

Petrolul Ploiești

UTA Arad

Dinamo București

FC Botoșani

Federația Română de Fotbal menționează faptul că încadrarea acestor echipe în cel mai jos top nu pune în pericol dreptul de participare în competiții. Doar arată că anumite elemente analizate în sistemul de evaluare financiară au generat rezultate inferioare față de alte cluburi.

Concluzionând raportul, evaluarea este una diferită față de cea sportivă. Sistemul introdus de Federația Română de Fotbal urmărește capacitatea cluburilor de a funcționa într-un mod sustenabil și de a-și menține echilibrul financiar pe termen lung.

Evaluarea s-a făcut pe baza datelor financiare ale anului 2025 și reprezintă una dintre cele mai importante radiografii ale fotbalului românesc. Astfel, se creează o imagine a cluburilor din Superliga care își construiesc viitorul în afara sferei competițiilor sportive.

Campionatul debutează în acest weekend cu prima etapă, care se va întinde pe parcursul a patru zile, de vineri, 17 iulie, până luni, 20 iulie. Conform cotelor antepost la pariuri online, U Craiova și FCSB sunt principalele favorite la trofeu în acest sezon, ambele fiind creditate cu cota 3.00.

Podiumul favoritelor este completat de CFR Cluj. „Feroviarii” au primit cota 5.50 să obțină titlul la finalul stagiunii 2026/2027.

A patra favorită, conform specialiștilor, este văzută Universitatea Cluj. „Studenții” clujeni au cota 8.00. Top cinci este încheiat de Rapid, care a primit cota 9.00 să câștige titlul, după 24 de ani.

În spatele giuleștenilor se află Dinamo. „Câinii roșii” au cotă 12.00 să fie pe primul loc la final. Bucureștenii n-au mai triumfat în Liga 1 din anul 2007.

Una peste alta, în noul sezon din Superliga este de așteptat o luptă echilibrată pentru titlu, la fel cum s-a întâmplat în stagiunea precedentă. Presiunea rămâne pe U Craiova, care a bifat în stagiunea precedentă titlul de campioană, Cupa României și Supercupa.