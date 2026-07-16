Anunț despre ROBOR. Federația băncilor spune cum se stabilește, de fapt, indicele: Mecanism oficial, reglementat, transparent și supravegheat

Federația Patronală a Serviciilor Financiare din România (FinBan) susține că analiza publicată de economistul Valentin Lazea confirmă argumentele sectorului bancar privind modul de stabilire a indicelui ROBOR. Organizația afirmă că dobânda de referință este rezultatul unui mecanism reglementat și transparent, iar dezbaterea privind o presupusă manipulare pornește de la interpretări economice greșite.

Federația Patronală a Serviciilor Financiare din România a reacționat după publicarea unei analize semnate de economistul Valentin Lazea, apreciind că aceasta explică din punct de vedere economic de ce acuzațiile privind o presupusă stabilire artificială a indicelui ROBOR sunt nefondate.

Potrivit organizației, analiza prezintă șase argumente economice care confirmă poziția exprimată în mod constant de sectorul bancar în această dezbatere.

Federația arată că simplul fapt că, la un anumit moment, nu s-a încheiat o tranzacție la o anumită dobândă nu înseamnă că acea cotație nu era una reală.

Totodată, organizația susține că ROBOR la trei luni nu poate fi comparat cu dobânzile aferente împrumuturilor pe o zi sau pe perioade foarte scurte, deoarece acestea reflectă scadențe și condiții diferite de piață.

De asemenea, FinBan precizează că băncile nu pot majora arbitrar nivelul ROBOR fără să suporte, la rândul lor, costuri mai ridicate de finanțare și că fiecare instituție stabilește independent propriile cotații.

Federația mai subliniază că dobânzile mai mari generează atât costuri suplimentare pentru debitori, cât și câștiguri mai ridicate pentru persoanele care își păstrează economiile în depozite bancare.

În plus, organizația consideră că existența unui eventual prejudiciu nu poate fi stabilită prin raportare la o dobândă apreciată subiectiv ca fiind „corectă”, ci trebuie demonstrată printr-un reper obiectiv și verificabil.

Federația susține că indicele ROBOR este calculat printr-un mecanism oficial, iar evoluția acestuia reflectă condițiile economice din piață.

„ROBOR este rezultatul unui mecanism oficial, reglementat, transparent și supravegheat. El nu se stabilește prin conversații informale, mesaje sau înțelegeri în afara platformei pieței. Singurul mecanism care produce fixing-ul este cel prevăzut de regulile aplicabile.”

Potrivit organizației, evoluția indicelui este influențată de factori precum inflația, lichiditatea din sistemul bancar, politica monetară, deficitele publice, costurile de finanțare ale statului și riscul de țară.

„Evoluția ROBOR reflectă condițiile economice: inflația, lichiditatea, politica monetară, deficitele publice, costul finanțării statului și riscul de țară. Evenimente externe extraordinare precum pandemia, criza energetică, războiul sau dezechilibrele macroeconomice sunt cele care au determinat creșterea dobânzilor de la nivelurile foarte scăzute determinate de politicile de susținere a lichiditații și a revenirii economice din ultimii 10 ani.”

FinBan consideră că respectarea unui mecanism de piață reglementat nu poate deveni ulterior motiv de acuzație și că elementele care definesc modul de calcul al ROBOR sunt prevăzute de regulile pieței.

„În mod fundamental, respectarea unui mecanism reglementat nu poate fi transformată ulterior într-o acuzație. Vizibilitatea cotațiilor, caracterul ferm al acestora, eliminarea valorilor extreme și calcularea mediei sunt elemente stabilite prin regulile pieței, nu indicii ale unei conduite anticoncurențiale.”

Federația atrage atenția și asupra efectelor pe care le poate avea reinterpretarea, după mai bine de zece ani, a aceluiași mecanism de piață.

„Sectorul bancar a atras atenția și asupra lipsei de predictibilitate generate de reinterpretarea, după mai mult de un deceniu, a aceluiași mecanism de piață. O asemenea schimbare de poziție trebuie susținută prin probe complete, argumente verificabile și o motivare economică și juridică riguroasă.”

În comunicat, organizația mai susține că aplicarea unei sancțiuni administrative nu înseamnă automat că fiecare client a suferit un prejudiciu.

„În același timp, o sancțiune administrativă nu dovedește automat existența unui prejudiciu pentru fiecare client. Fiecare caz presupune demonstrarea unei fapte ilicite, a legăturii de cauzalitate și a întinderii concrete a prejudiciului.”

În final, Federația Patronală FinBan solicită revenirea la o abordare bazată pe argumente economice și juridice.