ARB respinge acuzațiile privind ROBOR. Băncile cer explicații Consiliului Concurenței după amenzile de 3,73 miliarde de lei

Asociația Română a Băncilor (ARB) contestă decizia prin care Consiliul Concurenței a sancționat zece instituții bancare pentru presupusa coordonare a comportamentului în cadrul procedurii de stabilire a indicelui ROBOR. Reprezentanții sectorului bancar susțin că acuzațiile sunt nefondate și anunță că vor utiliza toate căile legale pentru contestarea sancțiunilor.

Reacția vine după ce Consiliul Concurenței a aplicat amenzi totale de 3,73 miliarde de lei, una dintre cele mai mari sancțiuni din istoria sistemului bancar românesc.

Într-un comunicat de presă, ARB afirmă că respinge ferm concluziile autorității de concurență și solicită explicații publice privind modul în care a fost stabilită vinovăția instituțiilor bancare.

Potrivit organizației, este necesară prezentarea clară a reglementărilor care ar fi fost încălcate și a mecanismelor prin care s-ar fi produs o eventuală distorsionare a pieței.

Reprezentanții ARB subliniază că Banca Națională a României (BNR) are rolul de organizator, reglementator și supraveghetor al pieței monetare interbancare și că există deja instrumente europene destinate prevenirii manipulării indicilor de referință.

Asociația consideră că sunt necesare clarificări suplimentare privind discuțiile dintre reprezentanții băncilor invocate în cadrul investigației și susține că lipsa unor probe prezentate public afectează reputația întregului sector bancar.

ARB afirmă că decizia Consiliului Concurenței are implicații care depășesc cadrul industriei bancare și pot influența percepția investitorilor asupra României.

Potrivit organizației, impactul unei astfel de măsuri poate afecta stabilitatea financiară, finanțarea economiei și capacitatea statului de a atrage resurse financiare.

În același timp, reprezentanții băncilor critică mesajele apărute în spațiul public care îi încurajează pe consumatorii cu credite legate de ROBOR să solicite despăgubiri, argumentând că decizia autorității nu este definitivă și că instituțiile bancare beneficiază de prezumția de nevinovăție până la epuizarea căilor legale de atac.

ARB amintește că și în alte situații din ultimii ani anumite sancțiuni aplicate instituțiilor bancare au fost contestate și ulterior anulate de instanțele de judecată.

Consiliul Concurenței a anunțat sancționarea a zece bănci pentru încălcarea normelor de concurență, atât a legislației naționale, cât și a prevederilor Tratatului privind Funcționarea Uniunii Europene.

Potrivit autorității, instituțiile financiare au coordonat comportamente în cadrul procedurii de stabilire a indicelui ROBOR.

Cea mai mare sancțiune a fost aplicată Băncii Transilvania, care a primit o amendă de 875,74 milioane de lei. În plus, banca a primit o amendă suplimentară de 85,03 milioane de lei pentru fapte atribuite OTP Bank România.

Printre instituțiile sancționate se mai află Banca Comercială Română, Raiffeisen Bank România, UniCredit Bank, BRD-Groupe Société Générale, ING Bank, CEC Bank, Exim Banca Românească, Libra Internet Bank și Banca Comercială Intesa Sanpaolo România.

Valoarea totală a sancțiunilor aplicate de Consiliul Concurenței se ridică la 3,73 miliarde de lei.

Asociația Română a Băncilor susține că toate instituțiile vizate vor utiliza procedurile legale disponibile pentru a contesta decizia autorității de concurență.

Potrivit ARB, sistemul bancar din România funcționează într-un cadru strict reglementat și supravegheat, iar orice acuzație trebuie susținută prin argumente și dovezi solide.