Consiliul Concurenței explică sancțiunile uriașe aplicate băncilor. Bogdan Chirițoiu: Decizia este executorie și poate fi contestată în instanță

Președintele Consiliului Concurenței, Bogdan Chirițoiu, a venit cu noi explicații privind amenzile record aplicate instituțiilor bancare în dosarul ROBOR. Potrivit acestuia, sancțiunile vizează exclusiv încălcarea legislației concurenței, iar băncile au la dispoziție 30 de zile pentru achitarea amenzilor și pentru contestarea deciziei în instanță.

După valul de reacții generate de decizia Consiliului Concurenței de a sancționa mai multe instituții de credit pentru modul în care au acționat în cadrul procedurii de stabilire a indicelui ROBOR, președintele autorității a oferit noi clarificări.

Bogdan Chirițoiu a precizat că hotărârea adoptată de instituție are la bază atât concluziile investigației, cât și argumentele prezentate de reprezentanții băncilor în cadrul audierilor.

„Am luat vineri, 5 iunie, decizia care ţine cont atât de elementele prezentate de bănci, în cadrul audierilor, cât şi de probele din raportul de investigaţie. Decizia de sancţionare vizează exclusiv încălcarea normelor de concurenţă de către bănci şi, în acelaşi timp, impune adoptarea de măsuri pentru respectarea acestora. Cred că trebuie să explicăm mai clar că decizia noastră a vizat un ansamblu de probe pe care le-am analizat coroborat, inclusiv comportamentul anticoncurenţial din perioada de 30 de minute de stabilire a ROBOR. În acest interval, cotaţiile sunt ferme şi trebuie să fie independente, aspect prevăzut şi de reglementările sectoriale. În afara acestui interval, cotaţiile sunt orientative şi este normal să fie vizibile. Deşi fapta este clară şi validată de Comisia Europeană, în dezbaterile publice pe această temă se încearcă legitimarea sau banalizarea practicii anticoncurenţiale”, a declarat Bogdan Chirițoiu.

Potrivit acestuia, investigația nu s-a limitat la analiza unor elemente izolate, ci a avut în vedere întregul context și toate probele colectate pe parcursul procedurii.

Șeful Consiliului Concurenței a subliniat că decizia instituției produce efecte imediat după comunicare și este executorie.

Astfel, instituțiile de credit sancționate au la dispoziție un termen de 30 de zile pentru plata amenzilor și, dacă doresc, pentru atacarea hotărârii în instanță.

„deci băncile au la dispoziţie 30 de zile de la comunicarea motivării, ca să plătească amenzile şi, eventual, să atace decizia la Curtea de Apel Bucureşti”.

Dosarul vizează presupusa coordonare a comportamentului unor bănci participante la procedura de stabilire a indicelui ROBOR, aspect pe care Consiliul Concurenței îl consideră o încălcare a legislației naționale și europene în materie de concurență.

În urma investigației, Consiliul Concurenței a decis aplicarea unor sancțiuni totale de aproximativ 3,73 miliarde de lei pentru zece instituții bancare.

Cea mai mare amendă a fost aplicată Băncii Transilvania, care trebuie să achite 875,74 milioane de lei. În plus, banca a primit o sancțiune suplimentară de 85,03 milioane de lei pentru fapta atribuită OTP Bank România, instituție preluată între timp.

Pe lista sancțiunilor se află și Banca Comercială Română, cu o amendă de 577,36 milioane de lei, Raiffeisen Bank România, cu 442,49 milioane de lei, UniCredit Bank, cu 431,03 milioane de lei, și BRD-Groupe Société Générale, cu 412,47 milioane de lei.

Totodată, ING Bank a fost amendată cu 405,91 milioane de lei, CEC Bank cu 332,98 milioane de lei, Exim Banca Românească cu 96,49 milioane de lei, Libra Internet Bank cu 45,86 milioane de lei, iar Banca Comercială Intesa Sanpaolo România cu 28,1 milioane de lei.

Decizia Consiliului Concurenței deschide acum calea unor posibile procese în instanță, având în vedere valoarea foarte mare a sancțiunilor aplicate și implicațiile pentru sectorul bancar.

În perioada următoare, băncile vor analiza motivarea completă a deciziei și vor decide dacă vor achita amenzile fără contestație sau dacă vor solicita anularea ori modificarea sancțiunilor în fața Curții de Apel București.

Cazul este unul dintre cele mai importante dosare de concurență din sistemul bancar românesc și are potențialul de a genera efecte atât asupra instituțiilor de credit, cât și asupra modului în care este privită funcționarea pieței monetare din România.